Zsúfolásig megtelt a Dobó tér Egerben, mindenki Orbán Viktor beszédét várja + videó

Mi, egriek már láttuk, hogy milyen, amikor egy közgyűlés inkább politikai harcokkal van elfoglalva. Eger működik, ha nem is tökéletesen, de működik. Van irány, van jövő – fogalmazott Vágner Ákos. Eger polgármestere Orbán Viktor országjárásán szólalt fel. Elmondta, hogy ma Eger és a kormány egy irányba húz. Amikor egyeztettek Orbán Viktorral, Lázár János építési és közlekedési miniszterrel és Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel, akkor az egyeztetés eredményeként kétmilliárd forint működési forrás érkezett Egerbe.

Mi szövetséget építünk. Nem látványos, de komoly eredményeket értünk el – tudatta a városvezető. Kiemelte, hogy elindulhatnak azok az alapvető beruházások, amikről Egerben hosszú évek óta beszélnek.

Végre nem csak beszélünk a fejlődésről, dolgozunk rajta

– tette hozzá.

Ha az egriek összefognak, nincs az az akadály, amit le tudnánk győzni – jelentette ki a polgármester.

Eger a bátorság nemzeti emlékhelye

A polgármester után felszólalt Horváth László országgyűlési képviselő, a drogkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Kiemelte, Eger a bátorság, az elkötelezettség, a szabadság, a hit és az áldozatvállalás nemzeti emlékhelye volt, és marad is. A politikus úgy forgalmazott, a magyarok számára a legnehezebb időben sem a túlélés, hanem a megmaradás volt a cél.

Ez pedig sikerült, megmaradtunk annak, akiknek születtünk

– jelentette ki.

Horváth elmondta, megmaradni ma annyit jelent, mint kimaradni. – Ki kell maradnunk egy pusztító, értelmetlen és céltalan háborúból, amihez semmi közünk nincsen – közölte. A kormánybiztos leszögezte, a legijesztőbb, hogy egyes ellenzéki, külföldről támogatott csoportok, mindenáron hatalomra akarnak törni, ennek érdekében pedig feladnák a magyar szuverenitást, és az elmúlt 16 év eredményeit.

– Megtanultuk a régi receptet, sárkány ellen sárkányfű, por ellen portalanító. Ahogy Lázár János is mondta, aki felszívta a csíkot, az húzza el a csíkot – jelentette ki Horváth László. Ezt követően pedig azt állította, nem szabad a hazánk vezetését bizonytalan kezekbe adni.

Elegen leszünk április 12-én, hogy minden külföldről érkezett manipulációt, beavatkozást elutasítunk. Mindenkit oda fogunk visszaküldeni, ahonnan érkezett

– mondta a politikus.