A CPAC 2026 következő felszólalója olyan ember, aki nem fél kimondani az igazságot

Szánthó Miklós bejelentette, hogy Dave Rubin március 21-én Budapestre érkezik, ahol felszólal az immár ötödik alkalommal megrendezendő CPAC Hungary rendezvényen. Dave Rubin a hosszú beszélgetések egyik legismertebb arca, aki akkor épített ebből közönséget, amikor a politikai vita egyre inkább felszínessé vált.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint Dave Rubin olyan ember,

aki nem fél kimondani az igazságot, még akkor sem, amikor mások hallgatnak!

Szánthó Miklós kiemelte, hogy Dave Rubin pontosan tudja, hogyan próbálja a fősodratú média befolyásolni és megvezetni az embereket, ahogy azt is, hogyan kell szembeszállni ezzel a globalista szemlélettel, amellyel mi is küzdünk itthon.