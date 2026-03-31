Geert Wilders: Az iszlám összeegyeztethetetlen a szabadsággal!

Geert Wilders a holland Szabadság Párt (PVV) elnöke, amely – 2023-as választási győzelme óta – az ország legnagyobb politikai pártja. Wilders, a nemzetközi konzervatív közbeszéd egyik ikonja, szigorú bevándorlás- és iszlámkritikus álláspontjáról ismert, retorikája aktívan formálja a holland politikai kultúrát. A politikus 2004 óta napi 24 órás rendőri védelem mellett éli az életét. A személyét érintő fenyegetettség jól mutatja a holland közélet megosztottságát, illetve azt a biztonsági kockázatot is, amellyel a kritikus véleményt megfogalmazó politikusok szembesülnek. Részvétele a 2026-os CPAC Hungary konferencián nemcsak személyes politikai súlyát jelzi, hanem azt is, hogy a holland konzervatív és euroszkeptikus hangok egyre aktívabb szereplői a transzatlanti konzervatív hálózatnak.

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezére lapunknak adott interjút a 2026-os CPAC Hungary fórumán (Fotó: Magyar Nemzet)

– Ön 2004 óta napi 24 órás rendőri védelem alatt él; ilyet az ember az ellenségének sem kívánna. Mindez megfosztotta önt a személyes szabadságától, és még sok minden mástól, méghozzá az iszlámról és a migrációról vallott nézetei miatt. Kérdezem tehát: valóban az ön nézetei ennyire veszélyesek, vagy inkább maga az iszlám hordoz magában veszélyt?

– A legnagyobb veszély az, ha nem beszélünk az iszlámról. Így van, a személyes szabadságomat már több mint húsz éve elveszítettem. A feleségemmel börtöncellákban éltünk, nyilván nem fogolyként, hanem a saját biztonságunk érdekében. Katonai létesítményekben húztuk meg magunkat és különböző, váltott helyszíneken éltünk, míg végül a kormány biztosított számunkra egy biztonságos házat. Itt élünk most már évtizedek óta, folyamatos rendőri védelem alatt. Ennek az az oka, hogy kritizáltam az iszlámot, amit egy totalitárius ideológiának tartok, és erről nyíltan beszéltem, beleértve Mohamed próféta bírálatát is, ami rendkívül veszélyes. Ugyanakkor – mint már jeleztem – a hallgatás még veszélyesebb, mert az iszlám növekvő befolyása Nyugat-Európában, valamint a kulturális relativizmus – az az elképzelés, hogy minden kultúra egyenlő – megakadályozza az őszinte vitát. Meggyőződésem, hogy a mi kultúránk, amely a humanizmusban, a kereszténységben és a zsidóságban gyökerezik, fejlettebb és jobb az iszlámnál, amit én, személy szerint, egy elmaradott és veszélyes ideológiának tartok. Ezért kell fellépnünk ellene, ami nem könnyű és nem sok jóval kecsegtet. Számos bírósági eljárással kellett szembenéznem, sőt olyan országok is perrel fenyegettek, mint Irán, Szaúd-Arábia vagy Jordánia. De minél nagyobb nyomás nehezedett rám, annál elszántabb lettem, hogy folytassam ezt a küzdelmet.

Ma is úgy látom, hogy az iszlám jelenti a legnagyobb egzisztenciális veszélyt az emberiség és társadalmaink számára, a világ számos pontján. A gazdaság folyton változik, de az iszlamizáció egzisztenciális veszély.

Végső soron, ha országainkban a saría törvénykezés jutna érvényre, a szabadság megszűnne. Azokban az országokban, ahol az iszlám dominál, nem látok valódi civil társadalmat, jogállamiságot vagy sajtószabadságot, és a vallási kisebbségek – köztük a keresztények – vagy a melegek sincsenek biztonságban. A szabadság itt teljes mértékben eltűnik, és fel kell lépnünk ez ellen.