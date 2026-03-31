CPAC HungayGeert Wildersmigrációiszlám

Geert Wilders: Az iszlám összeegyeztethetetlen a szabadsággal!

„Ha országainkban a saría törvénykezés jutna érvényre, a szabadság megszűnne. Ott, ahol az iszlám dominál, nem látok valódi polgári társadalmat, sem jogállamiságot vagy sajtószabadságot, és a vallási kisebbségek – köztük a keresztények –, de a melegek sincsenek biztonságban. A szabadság itt teljes mértékben eltűnik, és fel kell lépnünk ez ellen” – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője, miután felszólalt a CPAC Hungary színpadán.

Erdélyi Ákos
2026. 03. 31. 4:57
Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) elnöke a 2026-os CPAC Hungary színpadán
Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) elnöke a 2026-os CPAC Hungary színpadán Fotó: Mirkó István
Geert Wilders a holland Szabadság Párt (PVV) elnöke, amely – 2023-as választási győzelme óta – az ország legnagyobb politikai pártja. Wilders, a nemzetközi konzervatív közbeszéd egyik ikonja, szigorú bevándorlás- és iszlámkritikus álláspontjáról ismert, retorikája aktívan formálja a holland politikai kultúrát. A politikus 2004 óta napi 24 órás rendőri védelem mellett éli az életét. A személyét érintő fenyegetettség jól mutatja a holland közélet megosztottságát, illetve azt a biztonsági kockázatot is, amellyel a kritikus véleményt megfogalmazó politikusok szembesülnek. Részvétele a 2026-os CPAC Hungary konferencián nemcsak személyes politikai súlyát jelzi, hanem azt is, hogy a holland konzervatív és euroszkeptikus hangok egyre aktívabb szereplői a transzatlanti konzervatív hálózatnak. 

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezére lapunknak adott interjút a 2026-os CPAC Hungary fórumán (Fotó: Magyar Nemzet)

– Ön 2004 óta napi 24 órás rendőri védelem alatt él; ilyet az ember az ellenségének sem kívánna. Mindez megfosztotta önt a személyes szabadságától, és még sok minden mástól, méghozzá az iszlámról és a migrációról vallott nézetei miatt. Kérdezem tehát: valóban az ön nézetei ennyire veszélyesek, vagy inkább maga az iszlám hordoz magában veszélyt?  

– A legnagyobb veszély az, ha nem beszélünk az iszlámról. Így van, a személyes szabadságomat már több mint húsz éve elveszítettem. A feleségemmel börtöncellákban éltünk, nyilván nem fogolyként, hanem a saját biztonságunk érdekében. Katonai létesítményekben húztuk meg magunkat és különböző, váltott helyszíneken éltünk, míg végül a kormány biztosított számunkra egy biztonságos házat. Itt élünk most már évtizedek óta, folyamatos rendőri védelem alatt. Ennek az az oka, hogy kritizáltam az iszlámot, amit egy totalitárius ideológiának tartok, és erről nyíltan beszéltem, beleértve Mohamed próféta bírálatát is, ami rendkívül veszélyes. Ugyanakkor – mint már jeleztem – a hallgatás még veszélyesebb, mert az iszlám növekvő befolyása Nyugat-Európában, valamint a kulturális relativizmus – az az elképzelés, hogy minden kultúra egyenlő – megakadályozza az őszinte vitát. Meggyőződésem, hogy a mi kultúránk, amely a humanizmusban, a kereszténységben és a zsidóságban gyökerezik, fejlettebb és jobb az iszlámnál, amit én, személy szerint, egy elmaradott és veszélyes ideológiának tartok. Ezért kell fellépnünk ellene, ami nem könnyű és nem sok jóval kecsegtet. Számos bírósági eljárással kellett szembenéznem, sőt olyan országok is perrel fenyegettek, mint Irán, Szaúd-Arábia vagy Jordánia. De minél nagyobb nyomás nehezedett rám, annál elszántabb lettem, hogy folytassam ezt a küzdelmet.  

Ma is úgy látom, hogy az iszlám jelenti a legnagyobb egzisztenciális veszélyt az emberiség és társadalmaink számára, a világ számos pontján. A gazdaság folyton változik, de az iszlamizáció egzisztenciális veszély.  

Végső soron, ha országainkban a saría törvénykezés jutna érvényre, a szabadság megszűnne. Azokban az országokban, ahol az iszlám dominál, nem látok valódi civil társadalmat, jogállamiságot vagy sajtószabadságot, és a vallási kisebbségek – köztük a keresztények – vagy a melegek sincsenek biztonságban. A szabadság itt teljes mértékben eltűnik, és fel kell lépnünk ez ellen.

– A migráció kulcskérdés, különösen a tömeges, illegális, nagyrészt muszlim bevándorlás Európában. Magyarország kivételével ez egyre súlyosabb probléma Nyugat-Európában, így Hollandiában is. A holland nagyvárosok ma biztonságosabbak vagy veszélyesebbek, mint öt-tíz évvel ezelőtt, illetve a tömeges kitoloncolás, ahogy azt Alice Weidel javasolta, hozhat megoldást?  

– Természetesen azok esetében, akik bűncselekményeket követnek el, igen, ez egy szükséges lépés. De igaza van: nem általában a bevándorlás a probléma, hanem az iszlám bevándorlás. Ha Kanadából vagy az Egyesült Államokból érkeznek emberek dolgozni egy holland céghez, azzal senkinek nincs gondja. A probléma maga a néptömeg, a hatalmas számok. Az elmúlt tíz évben egymillió menedékkérő érkezett. Nem mind maradtak, de mind bejöttek, és sokan közülük iszlám országokból származnak. Ez megváltoztatta a kultúránkat. És ez a kultúra, amit magukkal hoznak – természetesen nem mind terroristák vagy veszélyes emberek –, alapvetően egy olyan identitás és vallás, amit inkább ideológiának neveznék, és amely totalitárius: nem tisztel semmi más vallást, és dominanciára törekszik. Az iszlám jelentése „alávetés,” tehát uralkodni és irányítani akar. Ezt mindenütt látni.

Ha körbenézünk, nemcsak Hollandiában, hanem Brüsszelben, Londonban, Berlinben vagy bármely nyugat-európai nagyvárosban, úgy érezhetjük, mintha Rabatban vagy Mekkában lennénk. Ez már nem holland vagy német világ. Az embereknek egyre inkább elegük van ebből, mert nincs közbiztonság. 

Nemcsak arról van szó, hogy – mondjuk a ramadán végén – százezrek imádkoznak az utcán, hanem hogy a lányaink sincsenek már biztonságban. Hollandiában a szexuális bűncselekmények felét nem a holland lakosok követik el. A szomáliai bevándorlók például harminc-negyvenszer nagyobb arányban felelősek a szexuális bűncselekményekért, például a nemi erőszakért. Az emberek azt látják, hogy kezd megváltozni az identitásuk. A falvak és a települések, a lányaik biztonságérzete, és eltűnik a vallásuk. Olyat, hogy karácsony vagy húsvét már nem is mondhatunk, ma már minden csak ünnepség. Valami olyasmihez alkalmazkodunk, ami nem tartozik hozzánk. Nemrég készíttettünk egy felmérést, ahol a válaszadók több mint hatvan százaléka – a baloldaltól egész a jobboldali spektrumig – úgy vélte: nem, az iszlám nem Hollandia része.

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezére lapunknak adott interjút a 2026-os CPAC Hungary fórumán (Fotó: Magyar Nemzet)

– A Patrióták szerint a liberális brüsszeli elit reformra szorul. Ön a beszédében három fő gondot említett, úgy mint migráció, „woke”-vírus és EU-föderalizmus. Kifejtené ezt?  

– Az Európai Unió föderális Európát akar, nem nemzetállamokat. Én viszont úgy gondolom, hogy valódi demokrácia csak nemzetállamokban létezhet: kell zászló, kell himnusz, nemzeti identitás és egy, az irányítást ellátó szuverén parlament. De az EU nem ezt akarja, ők akarják a nemzetállamokat irányítani.

Meg akarnak szabadulni mindentől, aminek köze lehet a nemzetállamokhoz és a nemzeti identitáshoz. Meg akarnak szabadulni a vétójogtól is, és megbüntetni azokat a vezetőket – ilyen Orbán Viktor is –, akik élni akarnak a vétójogukkal. Ez elfogadhatatlan. Vissza akarjuk szerezni a nemzeti szuverenitásunkat, mert ez majd erősebbé teszi a demokráciánkat.

A hollandoknak nincs közvetlen közük az EU-hoz: az európai biztosok nem választott tisztségviselők, így ha az utcán bárkit arra kérsz, nevezzen meg három biztost, egy nevet sem tudnak mondani! Bezzeg a focisták nevét sokkal többen ismerik! Mindez veszélyes, hisz már a saját törvénykezésünket sem mi irányítjuk.  Ma a holland törvények több mint fele Brüsszelből származik, nem a holland parlamenttől. A határaink felett sem mi rendelkezünk. Ha vendéget hívsz a házadba, akkor te döntöd el, kit is engedsz be. De már nem mi döntünk! Brüsszelhez kell fordulnunk azért is, hogy engedélyt kérjünk a bevándorlási politikánk szigorítására. Ezért kell tehát visszaszereznünk a nemzeti identitásunkat és szuverenitásunkat, és meg kell szabadulnunk ettől az őrült Európai Uniótól, amely csak még több föderalizmust akar. 

– Ha röviden üzenhetne a világ konzervatívjainak, mit üzenne?  

– Először is azt, hogy vegyék végre észre az iszlám valódi lényegét. Ez talán politikailag inkorrekt, és erről beszélni veszélyekkel jár. Lehet, hogy megfenyegetnek majd vagy bíróság elé citálnak, 

de mindenütt – tehát nem csak Amerikában, ahol pár hete beszéltem, hanem szerte a világban –, ahol az iszlám megerősödik, tehát nem többségbe kerül, csak megerősödik, ott az emberek elveszítik identitásukat, nő a bűnözés és egyéb súlyos problémák jelentkeznek. Mert ez nem egyszerűen egy vallás, hanem egy totalitárius ideológia.

És a legjobb bizonyíték erre az, hogy az iszlámból nem lehet kilépni: a kereszténységet vagy a judaizmust ott lehet hagyni, ha valaki már nem hisz ezekben. Még apostolként is lehet más vallást választani, az iszlám elhagyása azonban halálbüntetéssel jár, ami sokkal inkább a nácizmusra vagy a kommunizmusra emlékeztet, mintsem egy vallásra. Szabadságra van szükségünk, és az iszlám – véleményem szerint – összeegyeztethetetlen a szabadsággal. Ez az én üzenetem.

Borítókép: Geert Wilders a 2026-os CPAC Hungary konferencián (Fotó: Magyar Nemzet)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu