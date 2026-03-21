Geert Wilders: Európának ki kell mondania a problémáit

A CPAC 2026 Hungary rendezvényén felszólal a holland PVV elnöke. Geert Wilders felszólalása elején elmondta, a CPAC résztvevői többek, mint szimpla szövetségesek, ők egyfajta testvériség. A kapcsolatunkat az a tudás kovácsolja össze, hogy a civilizációnk fenyegetés alatt áll, és hogy a kötelességünknek eleget kell tennünk, mégpedig annak, hogy meg kell védenünk nemzetünket, otthonainkat és családjainkat – fogalmazott Wilders.

Geert Wilders, a holland PVV elnöke. Fotó: AFP

Hozzátette, Európa-szerte ugyanazzal a három fenyegetéssel kell szembenéznünk:

elsőként a tömeges bevándorlással és az iszlamizációval. Másodsorban a woke-ideológiával és harmadsorban pedig az európai föderalizmussal. És ideje cselekedni, gyorsan kell cselekedni, mert az idő nagyon gyorsan fogy, már majdhogynem túl késő

– fogalmazott. Wilders kifejtette, hogy az iszlamizáció Nyugat-Európát már felismerhetetlenné tette. – Fejkendővel teli városokat látunk, iszlám vásárlóknak szóló üzleteket látunk, olyan politikusokat, akik a muszlim szavazatokért hajbókolnak, a nem muszlimok megfélemlítését, növekvő antiszemitizmust és terrorizmust, miközben a hatóságaink nagy része behódol a saría követeléseinek.

Sőt, és nem szeretnék túlozni, az iszlám lassan, de biztosan átveszi az irányítást

– fogalmazott.

Wilders feltette a kérdést: „Ez az a jövő, amit a gyermekeinknek akarunk? Hogyha a válaszunk nem, akkor fel kell állnunk, és fel kell lépnünk, és meg kell szabadítanunk társadalmainkat az iszlámtól” – tette hozzá.

A holland politikus szerint a második fenyegetés a woke-gondolkodás. – A woke az a méreg, ami azt sugallja a gyermekeinknek, hogy a fiúk lányokká, a lányok pedig fiúkká válhatnak, hogy szégyellnünk kell őseinket, azokat a hősöket, akik az emberiség történelmének legsikeresebb civilizációját építették föl, hogy az iszlám a béke vallása, és hogy az intoleránsok tolerálása a helyes cselekedet – fogalmazott, és megjegyezte:

A woke idiótává teszi az embereket.

Wilders szerint le kell rombolni a woke-őrületet, és büszkének kell lenni arra, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, és soha nem szabad bocsánatot kérnünk.