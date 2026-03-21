Geert Wilders: Európának ki kell mondania a problémáit

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 14:02
Geert Wilders Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A CPAC 2026 Hungary rendezvényén felszólal a holland PVV elnöke. Geert Wilders felszólalása elején elmondta, a CPAC résztvevői többek, mint szimpla szövetségesek, ők egyfajta testvériség. A kapcsolatunkat az a tudás kovácsolja össze, hogy a civilizációnk fenyegetés alatt áll, és hogy a kötelességünknek eleget kell tennünk, mégpedig annak, hogy meg kell védenünk nemzetünket, otthonainkat és családjainkat – fogalmazott Wilders.  

Hozzátette, Európa-szerte ugyanazzal a három fenyegetéssel kell szembenéznünk: 

elsőként a tömeges bevándorlással és az iszlamizációval. Másodsorban a woke-ideológiával és harmadsorban pedig az európai föderalizmussal. És ideje cselekedni, gyorsan kell cselekedni, mert az idő nagyon gyorsan fogy, már majdhogynem túl késő

– fogalmazott. Wilders kifejtette, hogy az iszlamizáció Nyugat-Európát már felismerhetetlenné tette. – Fejkendővel teli városokat látunk, iszlám vásárlóknak szóló üzleteket látunk, olyan politikusokat, akik a muszlim szavazatokért hajbókolnak, a nem muszlimok megfélemlítését, növekvő antiszemitizmust és terrorizmust, miközben a hatóságaink nagy része behódol a saría követeléseinek. 

Sőt, és nem szeretnék túlozni, az iszlám lassan, de biztosan átveszi az irányítást

– fogalmazott. 

Wilders feltette a kérdést: „Ez az a jövő, amit a gyermekeinknek akarunk? Hogyha a válaszunk nem, akkor fel kell állnunk, és fel kell lépnünk, és meg kell szabadítanunk társadalmainkat az iszlámtól” – tette hozzá. 

A holland politikus szerint a második fenyegetés a woke-gondolkodás. – A woke az a méreg, ami azt sugallja a gyermekeinknek, hogy a fiúk lányokká, a lányok pedig fiúkká válhatnak, hogy szégyellnünk kell őseinket, azokat a hősöket, akik az emberiség történelmének legsikeresebb civilizációját építették föl, hogy az iszlám a béke vallása, és hogy az intoleránsok tolerálása a helyes cselekedet – fogalmazott, és megjegyezte:

A woke idiótává teszi az embereket.

Wilders szerint le kell rombolni a woke-őrületet, és büszkének kell lenni arra, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, és soha nem szabad bocsánatot kérnünk.

A holland politikus szerint a harmadik fenyegetés az európai föderalizmus. 

Ez az az ideológia, hogy a brüsszeli nem megválasztott elit ideológiáját kell támogassuk, akik azt hiszik, hogy jobban tudják, mint a hétköznapi polgárok. És ha nem gondolkodunk úgy, mint ők, akkor megpróbálnak elhallgattatni minket, hiszen még az európai választási folyamatokba is beavatkoztak

– fogalmazott, és megjegyezte: az ő Európájuk, az a Szovjetunió 2.0. Mint mondta, „amit ma látunk Amszterdam, Brüsszel, London, Párizs, Bécs és Berlin utcáin, az nem erő, hanem a civilizáció eltűnése”. – A Trump-kormánynak ebben teljesen igaza van. Köszönjük, Trump elnök úr, hogy kimondja az igazságot, miközben a mi vezetőink hazudnak nekünk – tette hozzá. Wilders beszélt arról is, hogy ennek ellenére tudja, hogy a bátorság még mindig is nagyon él Európában. 

Hogyha Magyarországra nézünk, akkor látjuk az élő példáját annak és bizonyítékát annak, hogy lehetséges az, hogy megvédjük a nemzeti határainkat, hogy megvédjük családjainkat, és hogy nemet mondjunk az emigrációnak, a bevándorlásnak és az iszlamizációnak, és hogy nemet mondjunk Brüsszel diktálásának, és igent a nemzeti identitásra. És mindez egy nagyszerű embernek, egy igazi vezetőnek, egy óriásnak köszönhető, akinek a neve Orbán Viktor

– fogalmazott, és hozzátette: Orbán Viktor inspirációként szolgál minden európai patriótának. Wilders szerint ma Európában az emberek békét és biztonságot akarnak, olyan békét és biztonságot, amiben a magyarok részesülnek.

Borítókép: CPAC 2026 Hungary (Fotó: MTI Fotószerkesztőség)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekorbán viktor

CPAC

Fel győzelemre!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.