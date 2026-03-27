Szánthó Miklós: A CPAC Hungary megmutatta, hogy a jobboldal világszerte többségben van

– Az idei CPAC rendkívül nagy figyelmet kapott. Hogyan értékeli a konferenciát?

– Ez volt minden idők legütősebb CPAC Hungaryje. Egy nap alatt több mint 3000 résztvevő, közel 180 újságíró, 35 kiállítópartner, 51 országból több mint 600 vendég, 27 külföldi előadó, köztük az argentin elnök, a grúz miniszterelnök, a korábbi lengyel miniszterelnök, a Patrióták elnöke, az összes jobboldali pártcsalád vezetője – és nem utolsósorban Donald Trump exkluzív videóüzenetben támogatta Orbán Viktor újraválasztását. Nekem ez azt mutatja, hogy a magyar jobboldal nem csak idehaza van többségben, de globálisan is a migrációellenes, család- és békepárti többség része.

Bármennyire is próbálja az ellenkezőjét elhitetni a globalista hazai és külföldi – szó szerint – ügynöksajtó, mi vagyunk a többség, és győzni fogunk. Fel, győzelemre! – nem hiába volt ez a CPAC Hungary mottója is. Két hét, és valóra is válik.

– Ahogy említette, a konferencia elején Donald Trump videós üzenetében kiállt Orbán Viktor magyar miniszterelnök mellett, feltétlen támogatásáról biztosítva a magyar kormányfőt, a közelgő magyar parlamenti választás tekintetében is. Miért fontos ez?

– Amikor demokrata elnök van hatalmon, a Fehér Ház véleménye a magyarországi baloldal számára a morális iránytű, a megfellebbezhetetlen politikai vélemény. „Még Barack Obama szerint is...”, „Joe Biden is alátámasztotta, hogy...” – hányszor olvastuk ezeket a korábbi években a címoldalakon. A ki nem mondott legitimációs forrás ezen állítások mögött nyilvánvalóan az, hogy mégiscsak a világ vezető hatalmának első embere mond valamit.