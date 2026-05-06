Az NVI szerint négy választókerület beosztását módosítani kell

A választók névjegyzékében 8 112 646 választópolgár szerepelt, ebből 494 244-en voltak jogosultak levélben szavazni. Első szavazó 180 653 volt. A legnagyobb létszámú szavazókör Budapest XI. kerületében a 92. számú volt 9 524 fővel, a legkevesebb szavazóval rendelkező település Debréte volt, ott mindössze tízen szerepeltek a névjegyzékben. 73 791 választópolgár nemzetiségi regisztrációja alapján pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatott.

A választási részvétel a magyarországi, külképviseleti és a levélben szavazókkal összesen 78,99 százalékos volt

– rögzíti a beszámoló.

Az NVI – a korábbi évek tapasztalataira figyelemmel – 15,8 millió darab, egyéni és listás szavazólap előállításáról gondoskodott. A nyilvántartásba vett jelöltek közül húszan a szavazás megkezdése előtt olyan rövid idővel léptek vissza, hogy a szavazólapok újragyártására már nem volt lehetőség, így ezen jelöltek nevét a választási szervek húzták át a szavazólapon. A szavazás napján 639 egyéni jelölt szerepelt a lapokon.

A 73 791 regisztrált nemzetiségi választópolgár közül 41 871 adott le szavazatot.

Kedvezményes mandátumot egyik nemzetiség sem szerzett.

A külképviseleti névjegyzékbe 90 730 választópolgár kérte felvételét, közülük 84 749 vett részt a szavazáson, ami a négy évvel ezelőtti választáshoz képest több mint ötszázalékos növekedés. Végül külképviseleti névjegyzéken szereplő választópolgárok 93,4 százaléka szavazott, a legtöbben, 9500-an idén is Londonban kívántak voksolni.

A levélben szavazásra jogosultak közül a szavazási levélcsomagot 356 332 választópolgár, azaz a levélben szavazók névjegyzékében szereplők 72,1 százaléka juttatta vissza az NVI-hez.

A jogszabályi feltételeknek 337 439 levélszavazat felelt meg, tehát a visszaküldött levélszavazatok 95 százaléka érvényes irat volt.

A választások tervezett költségvetése 31,3 milliárd forintot tett ki – idézte fel az NVI vezetője.

Nagy Attila a beszámolóban ismertette a Kit ajánlottam? szolgáltatást, ahol választópolgárok le tudták kérdezni, hogy a nevükben adtak-e le bármely jelölt részére, bárhol az országban ajánlást.

A visszaélés gyanúját felvető panaszok száma elérte a százat, a választási szervek valamennyi esetben rendőrségi feljelentést tettek.

Nemzetiségi regisztrációhoz köthetően az NVI eddig 11 ügyben tett feljelentést.