Az NVI szerint négy választókerület beosztását módosítani kell

A Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda vezetői szerint eredményesen, a jogszabályoknak megfelelően zajlott le a 2026-os országgyűlési választás. Az Országgyűlésnek benyújtott beszámolóban az NVI elnöke jelezte: a népességváltozás miatt négy egyéni választókerület beosztását legkésőbb 2028 végéig módosítani kell.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 20:01
Illusztráció Fotó: arpasi.bence Forrás: Shutterstock
A választók névjegyzékében 8 112 646 választópolgár szerepelt, ebből 494 244-en voltak jogosultak levélben szavazni. Első szavazó 180 653 volt. A legnagyobb létszámú szavazókör Budapest XI. kerületében a 92. számú volt 9 524 fővel, a legkevesebb szavazóval rendelkező település Debréte volt, ott mindössze tízen szerepeltek a névjegyzékben. 73 791 választópolgár nemzetiségi regisztrációja alapján pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhatott.

A választási részvétel a magyarországi, külképviseleti és a levélben szavazókkal összesen 78,99 százalékos volt

 – rögzíti a beszámoló.

Az NVI – a korábbi évek tapasztalataira figyelemmel – 15,8 millió darab, egyéni és listás szavazólap előállításáról gondoskodott. A nyilvántartásba vett jelöltek közül húszan a szavazás megkezdése előtt olyan rövid idővel léptek vissza, hogy a szavazólapok újragyártására már nem volt lehetőség, így ezen jelöltek nevét a választási szervek húzták át a szavazólapon. A szavazás napján 639 egyéni jelölt szerepelt a lapokon.

A 73 791 regisztrált nemzetiségi választópolgár közül 41 871 adott le szavazatot.

 Kedvezményes mandátumot egyik nemzetiség sem szerzett.

A külképviseleti névjegyzékbe 90 730 választópolgár kérte felvételét, közülük 84 749 vett részt a szavazáson, ami a négy évvel ezelőtti választáshoz képest több mint ötszázalékos növekedés. Végül külképviseleti névjegyzéken szereplő választópolgárok 93,4 százaléka szavazott, a legtöbben, 9500-an idén is Londonban kívántak voksolni.

A levélben szavazásra jogosultak közül a szavazási levélcsomagot 356 332 választópolgár, azaz a levélben szavazók névjegyzékében szereplők 72,1 százaléka juttatta vissza az NVI-hez.

 A jogszabályi feltételeknek 337 439 levélszavazat felelt meg, tehát a visszaküldött levélszavazatok 95 százaléka érvényes irat volt.

A választások tervezett költségvetése 31,3 milliárd forintot tett ki – idézte fel az NVI vezetője.

Nagy Attila a beszámolóban ismertette a Kit ajánlottam? szolgáltatást, ahol választópolgárok le tudták kérdezni, hogy a nevükben adtak-e le bármely jelölt részére, bárhol az országban ajánlást. 

A visszaélés gyanúját felvető panaszok száma elérte a százat, a választási szervek valamennyi esetben rendőrségi feljelentést tettek. 

Nemzetiségi regisztrációhoz köthetően az NVI eddig 11 ügyben tett feljelentést.

Az NVI elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a 2022 óta bekövetkezett népességmozgás miatt a választópolgárok száma négy egyéni választókerületben – Somogy vármegye 2. számú (Barcs) és Tolna vármegye mind a három (Szekszárd, Dombóvár, Paks) egyéni választókerületében – tért el több mint 20 százalékkal az országos átlagtól, ezért legkésőbb 2028 végéig a választókerületi beosztás módosítása szükséges.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
