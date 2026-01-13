Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

CPAC HungarySzánthó Miklós2026március

Szánthó Miklós fontos bejelentése a CPAC Hungaryról

Az Alapjogokért Központ főigazgatója fontos dolgot árult el közösségi oldalán az eseményről.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 8:05
Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szánthó Miklós és Bohár Dániel együtt tettek bejelentést a Facebookon a CPAC Hungaryról.

Szánthó Miklós fontos bejelentést tett a CPAC Hungaryról (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)
Szánthó Miklós fontos bejelentést tett a CPAC Hungaryról (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán)

Elszigetelődés? Le vagyunk írva? Peti, mint igazmondó juhász? Jó vicc! Akkora CPAC Hungary lesz itt immár ötödik alkalommal március 21-én, hogy ketté áll a ház. Fel győzelemre!

– hangzik el a videóban.

CPAC Hungary 2026-ban újra, megint, ötödjére 

„Az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát. A globális dzsembori, ami antiglobalista. A konferencia, melyet minden évben Orbán Viktor nyit meg és Donald Trump külön köszönt. És igen, vele új világ van, mi pedig már Trumpok voltunk Trump előtt, itt hangzott el a kulcsmondat: »No migration, No gender, No war!«” – olvasható a CPAC Hungary oldalán.

„Az USA-ban ez már hivatalos kormányprogram, de Brüsszel és csatolmányaik még mindig az ellenkezőjére hajtanak. És eltökéltebbek, mint valaha: elhatározták, hogy egyszer és mindenkorra leszámolnak a magyar jobboldallal. Tudják, hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, a tüske a köröm alatt. Ha elesünk, Európa is elesik.

De jól tudják ezt a barátaink is Európában és világszerte, éppen ezért lesz itt mindenki, aki számít – nekünk. Mert győzünk – és akkor ők is győznek” – írják a közleményben.

Borítókép: Szánthó Miklós (Fotó: MTI)

