Szánthó Miklós és Bohár Dániel együtt tettek bejelentést a Facebookon a CPAC Hungaryról.
Szánthó Miklós fontos bejelentése a CPAC Hungaryról
Az Alapjogokért Központ főigazgatója fontos dolgot árult el közösségi oldalán az eseményről.
Elszigetelődés? Le vagyunk írva? Peti, mint igazmondó juhász? Jó vicc! Akkora CPAC Hungary lesz itt immár ötödik alkalommal március 21-én, hogy ketté áll a ház. Fel győzelemre!
– hangzik el a videóban.
További Külföld híreink
CPAC Hungary 2026-ban újra, megint, ötödjére
„Az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát. A globális dzsembori, ami antiglobalista. A konferencia, melyet minden évben Orbán Viktor nyit meg és Donald Trump külön köszönt. És igen, vele új világ van, mi pedig már Trumpok voltunk Trump előtt, itt hangzott el a kulcsmondat: »No migration, No gender, No war!«” – olvasható a CPAC Hungary oldalán.
„Az USA-ban ez már hivatalos kormányprogram, de Brüsszel és csatolmányaik még mindig az ellenkezőjére hajtanak. És eltökéltebbek, mint valaha: elhatározták, hogy egyszer és mindenkorra leszámolnak a magyar jobboldallal. Tudják, hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, a tüske a köröm alatt. Ha elesünk, Európa is elesik.
De jól tudják ezt a barátaink is Európában és világszerte, éppen ezért lesz itt mindenki, aki számít – nekünk. Mert győzünk – és akkor ők is győznek” – írják a közleményben.
Borítókép: Szánthó Miklós (Fotó: MTI)
