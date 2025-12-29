CPAC: január elején hatalmas bejelentés várható

A videóban Bohár Dánieltől elhangzik a kérdés, hogy lesz-e 2026-ban CPAC Hungary, és ha igen, a rendezvény házigazdái számíthatnak-e ismét a felkérésre.

Nagy a verseny, nagyon jók voltatok az elmúlt években a Stefivel, de írjál inkább a [email protected], és akkor biztos fognak válaszolni az illetékesek

– hangzik el a videóban Szánthó Miklóstól.

Bohár ezután megjegyezte, hogy jövőre választások, és érdeklődött, hogy a médiában felröppent hír a márciusi időpontról a CPAC Hungary-vel kapcsolatban valós-e. Szánthó válasza szerint a szervezők egyelőre nem kívánják megerősíteni vagy cáfolni a találgatásokat:

Úgy vagyok én ezzel, mint Magyar Péter a megszorítócsomagjával, hogy megerősíteni nem akarom, cáfolni meg nem tudom, de engedek a nyomásgyakorlásodnak, figyu, a január 8-ád szabad?

Hozzátette: