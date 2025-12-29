Szánthó Miklós a Facebookon közzétett videóban hívta fel Bohár Dánielt. A beszélgetés részeként szóba került a 2026-os CPAC Hungary is.
CPAC: január elején hatalmas bejelentés várható
Szánthó Miklós, a CPAC Hungary főszervezője, az Alapjogokért Központ főigazgatója osztott meg a Facebookon egy videót, melyből kiderül, folynak az előkészületek a 2026-os CPAC ügyében. Szánthó azt is elárulta, hogy január 8-án nagy bejelentés várható.
A videóban Bohár Dánieltől elhangzik a kérdés, hogy lesz-e 2026-ban CPAC Hungary, és ha igen, a rendezvény házigazdái számíthatnak-e ismét a felkérésre.
Nagy a verseny, nagyon jók voltatok az elmúlt években a Stefivel, de írjál inkább a [email protected], és akkor biztos fognak válaszolni az illetékesek
– hangzik el a videóban Szánthó Miklóstól.
Bohár ezután megjegyezte, hogy jövőre választások, és érdeklődött, hogy a médiában felröppent hír a márciusi időpontról a CPAC Hungary-vel kapcsolatban valós-e. Szánthó válasza szerint a szervezők egyelőre nem kívánják megerősíteni vagy cáfolni a találgatásokat:
Úgy vagyok én ezzel, mint Magyar Péter a megszorítócsomagjával, hogy megerősíteni nem akarom, cáfolni meg nem tudom, de engedek a nyomásgyakorlásodnak, figyu, a január 8-ád szabad?
Hozzátette:
Tedd szabaddá, mert nagy bejelentés lesz, és számítunk rád ott és akkor.
További Külföld híreink
Korábban a Magyar Nemzetnek adott interjúban is beszélt Szánthó Miklós a CPAC Hungary jövőjéről. Arra a kérdésre, hogy lesz-e jövőre is CPAC Hungary, Szánthó a következőket mondta:
Mondhatnám, hogy erős éven vagyunk túl, de 2025 valójában 2026. április 12-én fog véget érni. Most lement az őszi politikai szezon, és jön a tavaszi, csak utána hirdetnek bajnokot. Ahogy az egész magyar jobboldal számára, a központ számára is a felkészülés és legfőképp a szuverenitásvédelem éve volt az idei. Most év végén kis erőgyűjtés, hogy aztán mindenki 200 százalékkal dolgozhasson a nagy, közös célon: Magyarország naggyá és boldoggá tételén. Egyébiránt igen, reményeim szerint ezt a célt fogja szolgálni újra a jövő tavaszi CPAC Hungary is. És ha »mindenki úgy tesz, ahogy tönni köll, akkor mindön úgy lösz, ahogy lönni köll«.
