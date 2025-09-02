Szánthó Miklós: A magyarok naponta 1 millió eurós bírságot kapnak a határok védelméért 

Szánthó Miklós elmondta, hogy az Alapjogokért Központ 12 évvel ezelőtt jött létre, miután a magyar jobboldalon felismerték, hogy a baloldallal nem lehet hatékonyan küzdeni egy jól működő, pártoktól független politikai infrastruktúra nélkül. Olyanra van szükség, amely összekapcsolja a médiát, a think tankeket és az influencereket a jobboldalon. Húsz évvel ezelőtt a magyar médiakörnyezetet a baloldal uralta. Az elmúlt tíz évben ez megváltozott. Magyarországon folyamatosan fejlődik a konzervatív médiakörnyezet, és a magyar konzervatív mozgalom igazán professzionálisan kezdett működni a média területén – olvasható a wPolityce.pl oldalon megjelent interjúban.

Szánthó Miklós (Fotó: Alapjogokért Központ)

Ez rendkívül fontos, mert nálunk – ahogy mindenhol – az emberek ma már elsősorban a közösségi médiát használják információforrásként. De nem csak a médiáról van szó

– emelte ki az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szánthó elmondása szerint általánosságban egy konzervatív értékek által inspirált polgári társadalom építéséről van szó Magyarországon. Olyan hálózat létrehozásáról, amely képes ellensúlyozni a baloldali narratívák dominanciáját.