Szánthó MiklósAlapjogokért Központpropaganda gépezetszuverenitás

Szánthó Miklós: A magyarok naponta 1 millió eurós bírságot kapnak a határok védelméért 

Karol Nawrocki győzelme nemcsak Lengyelország, hanem egész Európa számára fontos. Azt mutatja, hogy le lehet győzni a globalista propaganda gépezetét – mondta a lengyel médiának adott interjújában Szánthó Miklós.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 12:09
Szánthó Miklós (Fotó: Alapjogokért Központ)
Szánthó Miklós (Fotó: Alapjogokért Központ)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szánthó Miklós elmondta, hogy az Alapjogokért Központ 12 évvel ezelőtt jött létre, miután a magyar jobboldalon felismerték, hogy a baloldallal nem lehet hatékonyan küzdeni egy jól működő, pártoktól független politikai infrastruktúra nélkül. Olyanra van szükség, amely összekapcsolja a médiát, a think tankeket és az influencereket a jobboldalon. Húsz évvel ezelőtt a magyar médiakörnyezetet a baloldal uralta. Az elmúlt tíz évben ez megváltozott. Magyarországon folyamatosan fejlődik a konzervatív médiakörnyezet, és a magyar konzervatív mozgalom igazán professzionálisan kezdett működni a média területén – olvasható a wPolityce.pl oldalon megjelent interjúban.

Szánthó Miklós
Szánthó Miklós (Fotó: Alapjogokért Központ)

Ez rendkívül fontos, mert nálunk – ahogy mindenhol – az emberek ma már elsősorban a közösségi médiát használják információforrásként. De nem csak a médiáról van szó

– emelte ki az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szánthó elmondása szerint általánosságban egy konzervatív értékek által inspirált polgári társadalom építéséről van szó Magyarországon. Olyan hálózat létrehozásáról, amely képes ellensúlyozni a baloldali narratívák dominanciáját. 

Ráadásul felismertük, hogy a magyar konzervatív eszmék elleni támadások többsége nem a hazai ellenzéktől, hanem a nemzetközi globalista elittől származik. Megértettük, hogy nemzetközi jelenlét és a magyarok és a világ konzervatív partnerei közötti hidak építése nélkül nem lehet fenntartani a politikai hatalmat és befolyást

– mondta, majd azzal folytatta, hogy ezért néhány évvel ezelőtt elkezdtek egy nemzetközi platformot építeni, amelynek célja az antiglobalista erők egyesítése. Zászlóshajó projektjük a CPAC Hungary, az éves politikai konferencia. Több nemzetközi irodájuk van, és kiváló kapcsolatokat ápolnak az amerikai konzervatív mozgalommal.

A központ vezetője szerint a globalista média azért támadja Magyarországot, mert az ország védi szuverenitását, határait, valamint zsidó-keresztény örökségét és kultúráját. Emellett olyan gazdasági környezetet próbál létrehozni, amely a stratégiai szektorokban a nemzeti tulajdonra épül. Nem állami tulajdonra, hanem arra, amit nemzeti vállalatnak nevezünk, például a Mol az olajiparban. Természetesen arról is szó van, hogy a magyar kormány védi a családokat és a gyerekeket a genderideológiától. Felismertük, hogy konzervatív barátaink Lengyelországban, Franciaországban, Spanyolországban, Dél-Amerikában és a világ más részein nagyon hasonló globalista nyomással és fenyegetésekkel szembesülnek. A liberálisok és progresszívek által terjesztett tévhit szerint a konzervatívok kizárólag nemzeti ügyekkel foglalkoznak, és emiatt nem képesek nemzetközi szinten együttműködni. Ez nem igaz. 

Arra a kérdésre, hogy mi kötheti össze a különböző országok szuverenista mozgalmait azt válaszolta, hogy ami összeköti őket, a szuverenitás globális fenyegetettsége világszerte. 

Amikor Brüsszel megpróbálja a döntéshozatalt a tagállamok szintjéről a szövetségi szintre helyezni, egyre nagyobb hatáskört szerezve a családpolitikában, a migrációban vagy a határok védelmében, ilyen fenyegetéssel állunk szemben

– emelte ki. Szánthó véleménye szerint ez befolyásolja minden konzervatív kormány mozgásterét és ugyanazok a problémák jelennek meg világszerte. Példaként említette a dél-amerikai progresszív baloldali hálózatot, a São Paulo Fórumot, amely nagyon hasonlít Soros György Open Societyjéhez. 

Ezek a hálózatok megpróbálják aláásni a különböző konzervatív kormányok stabilitását és az államok szuverenitását, támadják a nemzeti történelmet és büszkeséget, valamint genderpropagandával próbálják átmosni gyermekeink agyát

– mondta. Úgy folytatta, hogy ugyanazok a problémák mindenhol felbukkannak. Konzervatív szempontból egyértelmű, hogy globálisan kell cselekedniük.   

Kifejtette, hogy amikor globalista hálózatról beszél, akkor a politikai intézmények és a média összefonódására gondol. Ehhez hozzá kell adni a különböző nem kormányzati szervezetek hálózatát (NGO-k), mint például a Human Rights Watch, a Reporters Without Borders, a Freedom House, a Transparency International, az Amnesty International és helyi ügynökeik, akik régiónkban is tevékenykednek:

Természetesen ide tartozik az, amit én jurisztokráciának nevezek: különböző regionális vagy nemzetközi bíróságok, amelyek politikai szervként működnek.

Magyarország naponta egymillió eurós bírságot kap a határok védelméért. Bár a határvédelem, a menedékjogi törvények és a migrációs rendszer szervezése a tagállamok hatáskörébe tartozik, az Európai Unió Bírósága úgy ítélte meg, hogy a magyar szabályok nem felelnek meg az uniós szerződéseknek és az EU egyetemes értékeinek. Azt állítják, hogy a magyar törvények sértik az emberi jogokat, miközben az emberi jogok mibenlétéről maga a bíróság dönt. 

Szánthó teljes mértékben egyetértett a kérdező azon felvetésével, miszerint a világ politikai megosztottságának fő vonala ma már nem a baloldal és a jobboldal közötti konfliktus, hanem a globalisták és a szuverenisták közötti harc, majd példaként Szlovákiát említette:

Szlovákiában Robert Fico és pártja, a Smer kormányoz. Hivatalosan ez egy baloldali formáció, de Fico az idei CPAC Hungary csúcstalálkozón színpadra lépett, és azt mondta, hogy szocialista ugyan, de büszke nemzeti identitására, és meg akarja védeni országa szuverenitását és népe érdekeit

– fejtette ki. Számos más példa is mutatja, hogy a klasszikus bal-jobb konfliktus nem döntő. Természetesen ez a konfliktus létezik, de a 21. század politikájának legfontosabb vitája a szuverenitás és a globalizmus közötti harc.  

Az Alapjogokért Központ vezetője Karol Nawrocki győzelme kapcsán elmondta, hogy az nemcsak Lengyelország, hanem egész Európa számára fontos győzelem volt és azt mutatja, hogy le lehet győzni a globalista propaganda gépezetét, amely Rafał Trzaskowskit és Donald Tusk miniszterelnököt támogatta, aki szerinte a brüsszeli elit bábja. 

Ezek az elitek mindent megtesznek, hogy elhallgattassák a lengyel jobboldalt. Úgy vélem, Tusk diktatúrát épít Lengyelországban, politikai ellenfeleket ítél el és médiát hallgattat el. Mindezek ellenére, az összes hamis vád és támadás ellenére Nawrocki képes volt megnyerni az elnökválasztást. Számunkra ez nagyon fontos példa, mert nálunk is van egy magyar Tusk, Brüsszel és Manfred Weber Európai Néppártjának bábja, Magyar Péter

 – folytatta. 

A lengyel választási eredmény kapcsán egy más perspektívát mutatott be:

Képzeljék el, milyen helyzetben lennénk mi, konzervatívok, ha Kamala Harris lenne a Fehér Házban. Vagy képzeljük el Lengyelországot Trzaskowskival az elnöki poszton. Ez azt jelentené, hogy Tusk és csapata mindent megtehetne.

A szakértő szerint így szó szerint mindent megtehetnének – tönkretennék a demokráciát és a jogállamiságot. Elmondta, hogy Nawrocki győzelme reményt ad nemcsak az európai konzervatív erőknek, hanem azoknak a józan ésszel gondolkodó vezetőknek is, akik hatalmon vannak. Az európai és nemzetközi környezet legalább egy kicsit normálisabb lesz, mert Nawrocki Lengyelország államfője.  

Hány támogatója van Európában a józan ész politikájának?  

Szánthó szerint Nyugat-Európa urbanizált területei e tekintetben már elvesztek. Nemcsak a gender- és woke-propaganda, hanem a migráció miatt is. 

Ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Úgy vélem, az eredeti Európa, a nyugati civilizáció maradéka itt, Közép-Európában található. És itt születik meg a remény a józan ész politikájának helyreállítására

– fejtette ki, és úgy folytatta, hogy Lengyelországban már megtettétek ezt a lépést. Bíznak Andrej Babiš győzelmében a cseh választásokon októberben. Reménykedve tekintenek szlovén Janez Janšára, és az ő jó eredményére a jövő év eleji választásokon. 

És biztosítalak, hogy a magyar konzervatív erőkben is reménykedhetünk

– folytatta.

Megnyeri a Fidesz a jövő évi választásokat?

Az elemző szerint ennek nagy a valószínűsége, elég megnézni, hogy mennyire frusztrált a globalista elit és Brüsszel Orbán Viktor és a magyar konzervatív mozgalom miatt. Mert sikeresek. 

Ami a közelgő választásokat és a magyarországi kampányt illeti, nehéz lesz, mert a globalista elitek mindent megtesznek, hogy elmozdítsák Orbán Viktort a hatalomból

– emelte ki és azzal magyarázta, hogy főként azért, mert nemcsak a migrációval, a genderideológiával és a háborús uszítással állnak szemben, hanem azért is, mert a magyar konzervatív mozgalom ellenzi Ukrajna felgyorsított EU-csatlakozását.  

Korábban arról is írtunk, hogy hazánk célja, hogy valamennyi nagyhatalommal jóban legyen.

Borítókép: Szánthó Miklós (Fotó: Alapjogokért Központ)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu