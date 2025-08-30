Marslakók és magyar zsenik, akiket a világ csodál

Marslakók. Ez a kiállításmegnyitó formabontó névvel és jó ütemérzékkel köti össze a magyar tudósok és államalapító királyunk nagyságát. Mindannyiójuknak köszönhetjük nemcsak a magyar állam, hanem – ahogy azt számos Nobel-díjasunk külföldi kényszerkarrierje mutatja – a határokat és akadályokat nem ismerő magyar nemzet sikerét is.

Nemzeti nagyjaink közül, hála Istennek, a legtöbben idehaza tettek, kutattak vagy harcoltak a hazáért, de sokaknak bizony az emigráció jutott csak. Jellemzően akkor, amikor valamilyen birodalom igyekezett minket magába olvasztani, de tudósaink teljesítményével éppen fordított arányosságban, szerencsére inkább kevesebb, mintsem több sikerrel.

És ami nem öl meg, az megerősít.

Az egyik Nobel-díjasunknak, Kertész Imrének igaza volt, amikor azt mondta, hogy a magyar nép „mérhetetlen szenvedés árán mérhetetlen tudásra” tett szert. És képzeljük el, mennyi tudományos és politikai siker jutott volna osztályrészül nekünk, ha történelmünkben nem a szenvedés, hanem a béke és a biztonság játszik főszerepet!

Éppen hősökkel, de sokszor háborús hősökkel vagy háború elől menekülő tudósokkal tarkított múltunk miatt tudjuk értékelni a háborúmentes létet. És most újra békére és biztonságra vágyunk, és tudjuk, ebben amerikai barátaink velünk vannak.

És a következő megállapítást is érteni fogják. István király – ahogy más nagy államférfiaink Nagy Lajostól Széchenyin át Bethlen Istvánig – tudták: ahhoz, hogy „hassunk, alkossunk gyarapítsunk, s a haza fényre derüljön”, nemcsak békére és biztonságra, hanem hit és bölcsesség, hit és tudás, hit és ész egyensúlyára is szükség van.

A kiállítás, vándorkiállítás, amit ma itt megnyitunk, talán kimondatlanul is, de ezen alapul: a keresztény magyar államiság ünnepének előreggelén mutatja be a magyar tudomány óriásait. Hogy több mint ezer éve itt van egy, a külföldi fülnek valóban marsbélinek ható nyelvet beszélő kis nép, mely ennyi Nobel-díjast adott a világnak, ez maga a csoda, mégis tény. Ha viszont hit és tudomány közötti egyensúly megbomlik – általában előbbi kárára –, annak tragédia a vége, melyet mindkettő egyaránt megszenved.