Macron miatt omolhat össze Franciaország

Ezzel egy időben a megkérdezettek mindössze 35 százaléka hiszi, hogy Macron képes megakadályozni az ország háborúba sodródását, míg 39 százalék nagyon komoly veszélyt lát egy ilyen forgatókönyvben – írja a Remix.

A társadalmi pesszimizmus mértéke elsöprő: a franciák 90 százaléka úgy véli, hogy az ország hanyatlik, és közülük 32 százalék szerint ez a folyamat már visszafordíthatatlan.

Mindössze a válaszadók 10 százaléka gondolja úgy, hogy Franciaország nincs összeomlóban. Ez az érzület nyílt frusztrációban is megjelenik: a megkérdezettek 96 százaléka dühöt érez az ország helyzete miatt, míg 59 százalék indokoltnak tart olyan lépéseket, amelyek teljes állami bénultsághoz vezethetnek. A válaszadók 43 százaléka pedig a parlament azonnali feloszlatását követeli.

A francia elnökkel szembeni elégedetlenséggel párhuzamosan a közpénzügyi válság is egyre súlyosbodik. Franciaország államadóssága meghaladta a 3,5 billió eurót, ami a GDP 117 százalékának felel meg.

Az Európai Unión belül csak Görögország és Olaszország rendelkezik ennél magasabb arányú adósságszinttel. A kormány 2026-ban rekordösszegű, 310 milliárd eurós hitelfelvételt tervez, miközben a várható gazdasági növekedés mindössze 0,9 százalék. A pénzpiacok erre a helyzetre a kockázati prémiumok emelkedésével reagálnak – a francia államkötvények hozama már meghaladta Spanyolország, Olaszország és Görögország hozamát is.