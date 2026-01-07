Emmanuel Macron támogatottsága 25 százalékra esett, ami hivatali idejének eddigi legalacsonyabb értéke. A franciák 58 százaléka azonnali lemondását várja, és nem akarják kivárni, amíg mandátuma 2027 májusában lejár.
Macron miatt omolhat össze Franciaország
Franciaország egy mély politikai válság küszöbén áll, amelynek fókuszpontjává Emmanuel Macron elnöksége vált – írja a Do Rzeczy. A lap friss felmérési adatokat idéz, amelyek jól mutatják a kormányba vetett bizalom összeomlásának mértékét és az ország jövőjével kapcsolatos növekvő aggodalmakat.
Ezzel egy időben a megkérdezettek mindössze 35 százaléka hiszi, hogy Macron képes megakadályozni az ország háborúba sodródását, míg 39 százalék nagyon komoly veszélyt lát egy ilyen forgatókönyvben – írja a Remix.
A társadalmi pesszimizmus mértéke elsöprő: a franciák 90 százaléka úgy véli, hogy az ország hanyatlik, és közülük 32 százalék szerint ez a folyamat már visszafordíthatatlan.
Mindössze a válaszadók 10 százaléka gondolja úgy, hogy Franciaország nincs összeomlóban. Ez az érzület nyílt frusztrációban is megjelenik: a megkérdezettek 96 százaléka dühöt érez az ország helyzete miatt, míg 59 százalék indokoltnak tart olyan lépéseket, amelyek teljes állami bénultsághoz vezethetnek. A válaszadók 43 százaléka pedig a parlament azonnali feloszlatását követeli.
A francia elnökkel szembeni elégedetlenséggel párhuzamosan a közpénzügyi válság is egyre súlyosbodik. Franciaország államadóssága meghaladta a 3,5 billió eurót, ami a GDP 117 százalékának felel meg.
Az Európai Unión belül csak Görögország és Olaszország rendelkezik ennél magasabb arányú adósságszinttel. A kormány 2026-ban rekordösszegű, 310 milliárd eurós hitelfelvételt tervez, miközben a várható gazdasági növekedés mindössze 0,9 százalék. A pénzpiacok erre a helyzetre a kockázati prémiumok emelkedésével reagálnak – a francia államkötvények hozama már meghaladta Spanyolország, Olaszország és Görögország hozamát is.
A társadalmi elégedetlenség széles körű és rendszerszintű. A franciák mindössze 10 százaléka bízik a politikai pártokban, és csupán 20 százalék bízik a parlamenti képviselőkben.
Ezzel szemben 82 százalék megbízik a kisvállalkozásokban, és 47 százalék a nagyvállalatokban – ez jól mutatja a politikai osztály elutasítottságának mértékét. A lakosság mindössze 40 százaléka bízik az Európai Unióban.
A radikális hangulat is erősödik. Miközben a válaszadók 85 százaléka „valódi vezetőt” vár, 34 százalék úgy véli, hogy a demokrácián kívüli politikai rendszerek is lehetnek ugyanolyan jók, és 52 százalék támogatná a halálbüntetés visszaállítását. Továbbá a franciák 63 százaléka nem érzi otthon magát a saját országában, és 65 százalék szerint túl sok külföldi él Franciaországban.
Borítókép: Emmanuel Macron (Fotó: AFP)
