Így bújt ki a válaszadás alól Macron, amikor az ukrán korrupcióról kérdeztük + videó

Emmanuel Macront lapunk a G20-csúcson kérdezte. A francia elnök egy bilaterális meetingre érkezve válaszolt a Magyar Nemzet kérdésére.

Munkatársunktól
2025. 11. 22. 16:13
Emmanuel Macron francia elnök érkezik a G20 talákozóra Fotó: LEON NEAL Forrás: POOL
Johannesburgban, a G20-csúcs plenáris ülése után, a kétoldalú találkozók során kérdeztük a francia elnököt arról, mit gondol az ukrán korrupcióról. Emmanuel Macron a kérdésre nem válaszolt, azonban azt ígérte, sajtótájékoztatóján felel kérdésünkre.

A világ húsz legnagyobb gazdaságát tömörítő G20-csoport állam- és kormányfőinek kétnapos találkozója szombaton kezdődött meg a dél-afrikai Johannesburgban. A találkozó házigazdája, Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök a csúcs fő témáiként a szolidaritást, az egyenlőséget és a fenntarthatóságot jelölte meg. Az eseményen az Európai Unió is képviselteti magát, Emmanuel Macron mellett Ursula von der Leyen és Friedrich Merz is jelen van a találkozón. 

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök a G20-csúcson (Fotó: Magyar Nemzet)

