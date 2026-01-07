Földbe döngölték Magyar Pétert, a baloldalról érkezett a méretes csapás

Az Index Pillanatkép című cikksorozatában szólalt meg a kormánypártisággal még csak véletlenül sem megvádolható elemző. Elmondta, hogy bár Magyar Péter a sajtótájékoztatón a külsőségek szintjén igyekezett egyfajta miniszterelnöki szerepet felvenni, tartalmilag ez már kevésbé bizonyult sikeresnek a számára.

„Magyar Péter ugyan a miniszterelnöki posztra pályázik, így neki is a nagy politikai ügyeket kellene előtérbe helyeznie, ám ebből a szerepből számos alkalommal saját magát zökkentette ki. […] aligha sorolhatók a stratégiai kérdések közé azok a megnyilvánulások, amelyekben Magyar Péter hiányolja rendezvényeiről Futó Boglárka riporter-műsorvezetőt, rendszeresen „propagandistának” nevezi a kormánypárti újságírókat, vagy amikor a Hír TV-t – immár sokadszor – »rémhírtévéként« említi.”