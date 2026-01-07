idezojelek
Poszt-trauma

Földbe döngölték Magyar Pétert, a baloldalról érkezett a méretes csapás

Ebből balhé lesz.

Nagy Attila Tibor nem fér a bőrében. Legutóbb Magyar Péter újévi köszöntőjét illette negatív kritikával , most pedig az Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját majmoló Tisza sajtótájékoztatót osztotta ki kemény szavakkal, mondhatni, földbe döngölte a kamu messiás urat.

Tisza Párt, Magyar Péter, Kéri László Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Magyar Péter (Fotó: AFP/NurPhoto/Balint Szentgallay)

Az Index Pillanatkép című cikksorozatában szólalt meg a kormánypártisággal még csak véletlenül sem megvádolható elemző. Elmondta, hogy bár Magyar Péter a sajtótájékoztatón a külsőségek szintjén igyekezett egyfajta miniszterelnöki szerepet felvenni, tartalmilag ez már kevésbé bizonyult sikeresnek a számára.

„Magyar Péter ugyan a miniszterelnöki posztra pályázik, így neki is a nagy politikai ügyeket kellene előtérbe helyeznie, ám ebből a szerepből számos alkalommal saját magát zökkentette ki. […] aligha sorolhatók a stratégiai kérdések közé azok a megnyilvánulások, amelyekben Magyar Péter hiányolja rendezvényeiről Futó Boglárka riporter-műsorvezetőt, rendszeresen „propagandistának” nevezi a kormánypárti újságírókat, vagy amikor a Hír TV-t – immár sokadszor – »rémhírtévéként« említi.”

Nagy Attila Tibor ezzel megint méhkasba nyúlt, mert az elvakult Tisza-hívők egész biztosan meg fogják találni, pusztán azért, mert ki merte mondani a véleményét.

Mindenesetre éles volt a kontraszt Orbán Viktor jól szervezett, lényegi kérdéseket érintő és megválaszoló sajtótájékoztatója és Magyar Péter pitiáner, személyeskedő, lényegi kérdéseket még csak nyomokban sem tartalmazó szereplése között.

Ez bizony újabb öngól volt Magyar Pétertől.

Borítókép: Nagy Attila Tibor (Forrás: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!


 

