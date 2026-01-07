Földbe döngölték Magyar Pétert, a baloldalról érkezett a méretes csapás

Nagy Attila Tibor nem fér a bőrében. Legutóbb Magyar Péter újévi köszöntőjét illette negatív kritikával , most pedig az Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját majmoló Tisza sajtótájékoztatót osztotta ki kemény szavakkal, mondhatni, földbe döngölte a kamu messiás urat.
További Poszt-trauma híreink
Az Index Pillanatkép című cikksorozatában szólalt meg a kormánypártisággal még csak véletlenül sem megvádolható elemző. Elmondta, hogy bár Magyar Péter a sajtótájékoztatón a külsőségek szintjén igyekezett egyfajta miniszterelnöki szerepet felvenni, tartalmilag ez már kevésbé bizonyult sikeresnek a számára.
„Magyar Péter ugyan a miniszterelnöki posztra pályázik, így neki is a nagy politikai ügyeket kellene előtérbe helyeznie, ám ebből a szerepből számos alkalommal saját magát zökkentette ki. […] aligha sorolhatók a stratégiai kérdések közé azok a megnyilvánulások, amelyekben Magyar Péter hiányolja rendezvényeiről Futó Boglárka riporter-műsorvezetőt, rendszeresen „propagandistának” nevezi a kormánypárti újságírókat, vagy amikor a Hír TV-t – immár sokadszor – »rémhírtévéként« említi.”
További Poszt-trauma híreink
Nagy Attila Tibor ezzel megint méhkasba nyúlt, mert az elvakult Tisza-hívők egész biztosan meg fogják találni, pusztán azért, mert ki merte mondani a véleményét.
Mindenesetre éles volt a kontraszt Orbán Viktor jól szervezett, lényegi kérdéseket érintő és megválaszoló sajtótájékoztatója és Magyar Péter pitiáner, személyeskedő, lényegi kérdéseket még csak nyomokban sem tartalmazó szereplése között.
Ez bizony újabb öngól volt Magyar Pétertől.
Borítókép: Nagy Attila Tibor (Forrás: Képernyőkép)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott
Már Pulai is…
„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)
A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Száz nagyon nehéz nap
A BlackRock mára a világ ura lett
Szily Nóra a szakma szégyene
Kit akar valójában legyőzni Magyar Péter?
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter megkapta az idei első sallerét a baloldal rémétől, keserű volt az évkezdet
Apát játszol, a hangulat megfagy, fiaid kérdik: „Te áruló vagy?”
Ehhez pofa kell: Fekete-Győr András nekiugrott Kapu Tibornak, az esetnek csúnya vége lett
Leszállt a lila köd.
Nagy Attila Tibor leleplezte Magyar Péter ördögi tervét, a titok napvilágra került
A Tisza Párt elnöke durván fenyegetőzik.
Az öt legjobb Gérard Depardieu-film – Zöld kártya + videó
Egy bájos romantikus történet, amely humorral és érzékenységgel beszél a szerelemről és a hovatartozásról.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott
Már Pulai is…
„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)
A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!