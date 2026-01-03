Patrióta a Fehér Házban

A nagy stratégiai kérdésekben az Amerikai Egyesült Államok adminisztrációja és a magyar kormányzat között egyetértés mutatkozott 2025-ben – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Tóth Erik. A központ kutatási igazgatója szerint ezért volt a tavalyi év egyik legfontosabb eseménye magyar szempontból is Donald Trump visszatérése a Fehér Házba. Ilyen nagy stratégiai kérdés a háború és békén túl a bevándorlás, az amerikai elnök 2025-ben legalább tíz alkalommal hivatkozott pozitív példaként Orbán Viktorra és a magyar migráció elleni fellépésre, és ez az Európai Unió vezetői számára is egy intő jel kell hogy legyen – jelentette ki Tóth Erik.

Ronald Reagan mondta az első beiktatási beszédében, hogy nem hisz abban a végzetben, ami bekövetkezik, bármit is teszünk, „de hiszek abban a végzetben, ami bekövetkezik, ha nem teszünk semmit” – idézte Szikra Levente, az Alapjogokért Központ jogi igazgatóhelyettese. – Én ezt a gondolkodásmódot ajánlom Európának is, tehát nem érdemes a defetizmusba beletörődni, hanem arra van szükség, hogy Európa felébredjen, tegyen a saját sorsáért, biztonságáért, saját civilizációjáért – mondta. Ehhez szükség van arra, hogy elfoglaljuk Brüsszelt, a patrióta frakció küldetése beteljesedjen – tette hozzá.

Ez egy nagyon trumpos esemény volt formailag nézve, tartalmilag pedig egy óriási magyar siker – mondta Szikra Levente Donald Trump és Orbán Viktor hivatalos washingtoni látogatása kapcsán. Sikerült Magyarországot mentesíteni az oroszokra kivetett amerikai szankciók alól, de van itt azért energetikai megállapodás, gázvásárlás, nukleáris megállapodás és pénzügyi védőpajzs, amit a baloldali sajtó folyamatosan megpróbál nemlétezőnek tekinteni. A találkozó sikerét az mutatja a legjobban, ahogy a baloldali sajtó és politika próbálja jelentéktelennek feltüntetni – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ jogi igazgatóhelyettese.

A kérdés az, hogy ki lehet-e maradni a háborúpárti politikából 2026-ban – hangsúlyozta Tóth Erik. Szerinte az európaiak a háborúpárti vonalról nem fognak lejönni.

A kimaradás a háborúból képesség kérdése, és Magyarország ebben a tekintetben jól áll. Egy pont van, ami problémás, a politikai stabilitás kérdése. A 2026-os választás tétje, hogy ki fogja tudni jobban képviselni a magyar békepárti stratégiát. – Sajnálom, de politikai elemzőként azt kell mondanom, hogy amit Magyar Péterék felépítettek az elmúlt időszakban, az minden, csak nem békeorientált testtartás. És mindenkinek ezt kell majd figyelembe vennie a következő, előttünk álló nagyjából négy hónapban – jegyezte meg az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.