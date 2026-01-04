Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Bár ne tette volna. Szörnyű volt, vádaskodás, rosszindulat és a szokásos perspektívanélküliség járta át az egész beszédet. Azonban ezúttal Magyar Péter hangjában a szokásos pökhendiség, kivagyiság mellett olyan fokú lappangó erőszakosságot lehetett felfedezni, amit eddig nem. Mindig arrogáns volt, de most ez valahogy más volt. Félelmetes. A hírlapírónak összeszorult a gyomra, amikor meghallgatta. Magyar szavaiból az jött le, hogy bármi történik a választáson, akkor ő azt nem fogja elfogadni. Ez pedig előrevetíti, hogy a feltüzelt, felhergelt szavazóit nehéz lesz kordában tartani, hiszen, ha a vezetőjük ilyeneket mond, akkor biztos az úgy van. Felhévizy nem volt egyedül ezzel a felkavaró érzéssel.

Nagy Attila Tibor a következőket mondta a beszédről:

„Rosszul indult az év, Magyar Péter – nem véletlenül – a magyar történelem legmocskosabb kampányát vetítette előre újévi beszédében. Komoly feszültség várható, ugyanis Magyar Péter szavai arra utalnak, hogy a Tisza nem ismerné el a választási vereséget, és választási csalást emlegetne. A »legsúlyosabb következményekkel« fenyegetőzött a Tisza elnöke.”