idezojelek
Poszt-trauma

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Egyre erősödik sokakban az érzés.

Felhévizy Félix avatarja
Felhévizy Félix
Cikk kép: undefined
tiszamagyar péterlentulai krisztiánpuzsérnagy attila tiborfelhévizy 2026. 01. 04. 6:08
0

Csendesen telt Felhévizy szilvesztere, egy szolíd koccintás a barátokkal éjfélkor, majd egy tartalmas beszélgetés nyitotta meg az új esztendőt. Félix másnap azért nem bírt magával, meghallgatta Magyar Péter újévi köszöntőjét. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár ne tette volna. Szörnyű volt, vádaskodás, rosszindulat és a szokásos perspektívanélküliség járta át az egész beszédet. Azonban ezúttal Magyar Péter hangjában a szokásos pökhendiség, kivagyiság mellett olyan fokú lappangó erőszakosságot lehetett felfedezni, amit eddig nem. Mindig arrogáns volt, de most ez valahogy más volt. Félelmetes. A hírlapírónak összeszorult a gyomra, amikor meghallgatta. Magyar szavaiból az jött le, hogy bármi történik a választáson, akkor ő azt nem fogja elfogadni. Ez pedig előrevetíti, hogy a feltüzelt, felhergelt szavazóit nehéz lesz kordában tartani, hiszen, ha a vezetőjük ilyeneket mond, akkor biztos az úgy van. Felhévizy nem volt egyedül ezzel a felkavaró érzéssel.

Nagy Attila Tibor a következőket mondta a beszédről:

„Rosszul indult az év, Magyar Péter – nem véletlenül – a magyar történelem legmocskosabb kampányát vetítette előre újévi beszédében. Komoly feszültség várható, ugyanis Magyar Péter szavai arra utalnak, hogy a Tisza nem ismerné el a választási vereséget, és választási csalást emlegetne. A »legsúlyosabb következményekkel« fenyegetőzött a Tisza elnöke.”

Lentulai Krisztián pedig a Facebook oldalán írt vészjósló dolgokat:

 „Sokan kétkedve szoktátok hallgatni itt vagy közönségtalákozón azt az összesküvés-elméletemet, amit olyan 3/4 éve hangoztatok, hogy a Vadállat addig hergeli a szektát a számára hasznos tudatlan padavanjaival (Pottyondy, Puzsér, Somogyi), míg azok Fidesz-győzelem esetén nekimennek a parlamentnek vagy az utcán ünneplő fideszeseknek, azaz polgárháború lesz. Általában csend és elnéző félmosoly van, amikor mondom. TébolyMan újévi beszéde azonban engem igazol. Egy tudatosan, nem elszólásokkal felépített beszéd ezen része alapján már senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy vereség esetén rendszert akar dönteni. De ehhez is tehetségtelen és félkegyelmű, no meg kellően gonosz és megúszós, mert mindezt egy félpuccsal és a szekta OPNI-esélyes körmös Szilvijeivel és IT-s Gergőivel akarja elérni, meg a felhergelt katonákkal, rendőrökkel. Úgy gondolja, ha Judit asszisztenseit meg az ügyintéző hölgyet a bennfentes bulija kapcsán egyszer már sikerrel terrorizálta, menni fog ez is.”

Magyar Péter egy időzített bomba, szinte hallatszik az időzítő vészjósló ketyegése, tik-tak. A személyiségjegyei alapján nem tud veszíteni, legalábbis nagyon nehéz elképzelni róla, ahogy gratulál a győztes Orbán Viktornak. Bízzunk benne, hogy ez a rossz érzés Magyar Péterrel kapcsolatban nem igazolódik be, és kulturált módon elismeri majd a vereségét – gondolta magában elmélázva Felhévizy, és leült kedvenc foteljába meginni egy csésze finom capuccinót.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila, MW.)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekVarga Judit

Szily Nóra a szakma szégyene

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekkórkép

Kit akar valójában legyőzni Magyar Péter?

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekMagyar jövőkép és stratégia

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKapu Tibor

Dekadens szilveszter

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekLuke Littler

Luke Littlert csúnyán csapdába csalták a vb-döntő után, ő tragédiáról beszélt

Magyar Nemzet avatarja

Gian van Veen üzent: a fiatalok átvették a hatalmat dartsban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu