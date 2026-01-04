Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Csendesen telt Felhévizy szilvesztere, egy szolíd koccintás a barátokkal éjfélkor, majd egy tartalmas beszélgetés nyitotta meg az új esztendőt. Félix másnap azért nem bírt magával, meghallgatta Magyar Péter újévi köszöntőjét.
Bár ne tette volna. Szörnyű volt, vádaskodás, rosszindulat és a szokásos perspektívanélküliség járta át az egész beszédet. Azonban ezúttal Magyar Péter hangjában a szokásos pökhendiség, kivagyiság mellett olyan fokú lappangó erőszakosságot lehetett felfedezni, amit eddig nem. Mindig arrogáns volt, de most ez valahogy más volt. Félelmetes. A hírlapírónak összeszorult a gyomra, amikor meghallgatta. Magyar szavaiból az jött le, hogy bármi történik a választáson, akkor ő azt nem fogja elfogadni. Ez pedig előrevetíti, hogy a feltüzelt, felhergelt szavazóit nehéz lesz kordában tartani, hiszen, ha a vezetőjük ilyeneket mond, akkor biztos az úgy van. Felhévizy nem volt egyedül ezzel a felkavaró érzéssel.
Nagy Attila Tibor a következőket mondta a beszédről:
„Rosszul indult az év, Magyar Péter – nem véletlenül – a magyar történelem legmocskosabb kampányát vetítette előre újévi beszédében. Komoly feszültség várható, ugyanis Magyar Péter szavai arra utalnak, hogy a Tisza nem ismerné el a választási vereséget, és választási csalást emlegetne. A »legsúlyosabb következményekkel« fenyegetőzött a Tisza elnöke.”
Lentulai Krisztián pedig a Facebook oldalán írt vészjósló dolgokat:
„Sokan kétkedve szoktátok hallgatni itt vagy közönségtalákozón azt az összesküvés-elméletemet, amit olyan 3/4 éve hangoztatok, hogy a Vadállat addig hergeli a szektát a számára hasznos tudatlan padavanjaival (Pottyondy, Puzsér, Somogyi), míg azok Fidesz-győzelem esetén nekimennek a parlamentnek vagy az utcán ünneplő fideszeseknek, azaz polgárháború lesz. Általában csend és elnéző félmosoly van, amikor mondom. TébolyMan újévi beszéde azonban engem igazol. Egy tudatosan, nem elszólásokkal felépített beszéd ezen része alapján már senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy vereség esetén rendszert akar dönteni. De ehhez is tehetségtelen és félkegyelmű, no meg kellően gonosz és megúszós, mert mindezt egy félpuccsal és a szekta OPNI-esélyes körmös Szilvijeivel és IT-s Gergőivel akarja elérni, meg a felhergelt katonákkal, rendőrökkel. Úgy gondolja, ha Judit asszisztenseit meg az ügyintéző hölgyet a bennfentes bulija kapcsán egyszer már sikerrel terrorizálta, menni fog ez is.”
Magyar Péter egy időzített bomba, szinte hallatszik az időzítő vészjósló ketyegése, tik-tak. A személyiségjegyei alapján nem tud veszíteni, legalábbis nagyon nehéz elképzelni róla, ahogy gratulál a győztes Orbán Viktornak. Bízzunk benne, hogy ez a rossz érzés Magyar Péterrel kapcsolatban nem igazolódik be, és kulturált módon elismeri majd a vereségét – gondolta magában elmélázva Felhévizy, és leült kedvenc foteljába meginni egy csésze finom capuccinót.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila, MW.)
