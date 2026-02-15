Schuster Lóránt Magyar Péter tyúkszemére lépett és a Koncz–Bródy duónak sem maradt adósa

Felhévizy hatalmas P. Mobil-rajongó, ha teheti, mindig ott van a legendás rockegyüttes bulijain, és természetesen a polcát díszíti a banda összes lemeze is. Nagyon kedveli Schuster Lórántot is, a zenekar vezetőjét, és nem csupán a pályafutása miatt. Lóri értékrendje közismert, tiszteletre méltó, élmény vele meghallgatni minden beszélgetést. Ezért Félix nem mulasztotta el a Négyszemközt című műsort sem, ahol ő volt Andor Éva vendége.
A legendás zenekarvezető izgalmas interjúban beszélt gyerekkoráról, a zenéről, a sikereiről, Trianonról, a kommunista diktatúráról, Erdős Péterről és a múltját átfesteni próbáló Koncz Zsuzsa vagy Bródy János hazugságairól.
„Én annak idején leadtam egy dumát a közvéleménynek, amin nagyon felháborodtak. Koncz Zsuzsa jobban tenné, ha mostantól kezdve befogná a száját. Festik át a múltat. Festik át hatalmas pemzlikkel.”
Koncz Zsuzsáról, a liberálisok és a baloldal szimbólumáról, ikonjáról Mező Gábor újságíró, a Századvég kutatója már korábban lerántotta az igazságot takaró leplet:
„Nagyon nevetséges ez a Koncz Zsuzsa Jelbeszéd-botrány. Ez az egyetlen, amihez tud ragaszkodni, hogy ebből nagyon nagy balhé volt. Azt hazudta, hogy utána évekig nem jelenhetett meg lemeze. Ha valaki beüti a Wikipédiára, látni fogja, hogy a következő években sorra jelentek meg a lemezei. Arra nem vette a fáradságot Koncz Zsuzsa, hogy úgy hazudjon, hogy az ne legyen egy perc alatt lenyomozható. […] Az őmellettük álló sajtó erről nem fog tudomást venni. […] Boldizsár Iván menyeként, a fia feleségeként a diktatúrának a kegyeltje volt. Azt is tudjuk, hogy benne volt az Országos Béketanácsban, ami már a 60-as években is nagyon égő lett volna egy normális embernek, de akkor, amikor ő benne volt a 70-es évek végén, 80-as évek elején, szánalmas. Egy ilyen ember, aki benne volt a diktatúra propagandaszervezetében, ő beszél arról, hogy ő milyen lázadó volt, ez olyan hazugság, ami önmagáért beszél.”
De Schuster kemény véleményt mondott a műsorban a Tisza Párt elnőkéről, Magyar Péterről is.
„Magyar Péter egy diszkós. Ez az én számból egy nagyon erős kritika. Olyan felületes, mint a diszkóba járó közönség. Nagyon veszélyesek, mert olyan frekvencián üzemelnek amire ez a sok szerencsétlen hívő vagy nem hívő, teljesen mindegy, rezonál.”
– Érdemes odafigyelni Schuster szavaira, mert nagyon sok mindent megélt, átélt. Őt nem lehet megvezetni, nem tudja neki bemesélni sem Koncz Zsuzsa, sem Bródy János, hogy mekkora ellenálló volt a rendszerváltás előtt. Nem most jött le a falvédőről. Ezért látja tűpontosan Magyar Péter karakterét, jellemét is. Az ilyen és ehhez hasonló beszélgetések segíthetnek felnyitni azoknak az embereknek is a szemét, akik még nem ismerték ki a baloldal testtartását és Magyar Pétert – gondolta magában Felhévizy, és feltette a lemezjátszójára a P. Mobil Kutyából szalonna című albumát.
Borítókép: Koncz Zsuzsa és Bródy János (Fotó: Fortepan/Urbán Tamás)
