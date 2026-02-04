Magyar Péter sistergős sallert kapott, de Anita és Kapitány Pista sem úszta meg

Egyre közelebb van már a választás napja. Az tisztán látszik, hogy ugyanaz a globalista hálózat sorakozik fel Magyar Péter és a Tisza Párt mellett, amely négy évvel ezelőtt az akkori ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert küldte ringbe az Orbán-kormány ellen.
Erre utal, hogy Magyar Péter – Kapitány István után – a Soros Györgyhöz több szállal kötődő szervezetek egyik meghatározó személyiségét, Orbán Anitát mutatta be a Tisza külügyi vezetőjeként. A volt diplomata igazgatósági tagja a Globsec nevű atlantista biztonságpolitikai intézetnek, illetve megtalálható a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relations tanácsában is.
Helyben vagyunk, alakul a népnyúzó Soros-brigád.
A balosok rémálma, Wellor nem nézhette és nem is nézte tétlenül, hogy a globalistákkal karöltve Péter tönkre tegye Magyarországot, nagyon kemény szövegű dallal sózott oda Magyarnak és az új Soros/Bajnai-bébiknek.
Kedvcsinálónak néhány ütős szöveg a népszerű netzenész Jönnek a Globalisták (BlackRock mix) című új dalából.
A gazdasági elit
kézen fogta Petit,
akit egy fél ország megutált,
küldtek néhány nagykutyát,
biztos azért frusztrált
mert felszántja a pusztát,
aztán jönnek a nagymenők,
lenézik a tiszás vezetőt.
Vodafone, Blackrock, Shell
Peti meg csak Diákhitel
Bajnai az arcába nevet,
főnöke csak pornósoknak lehet.
Feltűnt néhány globalista,
Anita meg a Kapitány Pista,
őket küldték a multik,
a nemzeti vonal most ugrik.
Wellor új slágergyanús számát itt hallgathatják meg:
Ez az új dal egész biztos, hogy nem fog tetszeni sem Magyar Péternek, sem a perverzmosolyú magyar Jockey Ewingnak.
Wellor ismét bizonyított, vajon mikor csap le újra?
Borítókép: Wellor új dalának YouTube-os nyitóképe (Fotó: Képernyőkép)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
