Magyar Péter sistergős sallert kapott, de Anita és Kapitány Pista sem úszta meg

Erre utal, hogy Magyar Péter – Kapitány István után – a Soros Györgyhöz több szállal kötődő szervezetek egyik meghatározó személyiségét, Orbán Anitát mutatta be a Tisza külügyi vezetőjeként. A volt diplomata igazgatósági tagja a Globsec nevű atlantista biztonságpolitikai intézetnek, illetve megtalálható a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relations tanácsában is.

Helyben vagyunk, alakul a népnyúzó Soros-brigád.

A balosok rémálma, Wellor nem nézhette és nem is nézte tétlenül, hogy a globalistákkal karöltve Péter tönkre tegye Magyarországot, nagyon kemény szövegű dallal sózott oda Magyarnak és az új Soros/Bajnai-bébiknek.

Kedvcsinálónak néhány ütős szöveg a népszerű netzenész Jönnek a Globalisták (BlackRock mix) című új dalából.

A gazdasági elit

kézen fogta Petit,

akit egy fél ország megutált,

küldtek néhány nagykutyát,

biztos azért frusztrált

mert felszántja a pusztát,

aztán jönnek a nagymenők,

lenézik a tiszás vezetőt.

Vodafone, Blackrock, Shell

Peti meg csak Diákhitel

Bajnai az arcába nevet,

főnöke csak pornósoknak lehet.

Feltűnt néhány globalista,

Anita meg a Kapitány Pista,

őket küldték a multik,

a nemzeti vonal most ugrik.