Poszt-trauma

Magyar Péter sistergős sallert kapott, de Anita és Kapitány Pista sem úszta meg

Újból lecsapott, akitől a legjobban rettegnek a baloldalon.

Csépányi Balázs
2026. 02. 04. 5:21
Egyre közelebb van már a választás napja. Az tisztán látszik, hogy ugyanaz a globalista hálózat sorakozik fel Magyar Péter és a Tisza Párt mellett, amely négy évvel ezelőtt az akkori ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert küldte ringbe az Orbán-kormány ellen. 

Magyar Péter
Magyar Péter és Kapitány István Forrás: Facebook

Erre utal, hogy Magyar Péter – Kapitány István után – a Soros Györgyhöz több szállal kötődő szervezetek egyik meghatározó személyiségét, Orbán Anitát mutatta be a Tisza külügyi vezetőjeként. A volt diplomata igazgatósági tagja a Globsec nevű atlantista biztonságpolitikai intézetnek, illetve megtalálható a Soros családhoz erősen kötődő European Council on Foreign Relations tanácsában is.

Helyben vagyunk, alakul a népnyúzó Soros-brigád.

A balosok rémálma, Wellor nem nézhette és nem is nézte tétlenül, hogy a globalistákkal karöltve Péter tönkre tegye Magyarországot, nagyon kemény szövegű dallal sózott oda Magyarnak és az új Soros/Bajnai-bébiknek.

Kedvcsinálónak néhány ütős szöveg a népszerű netzenész Jönnek a Globalisták (BlackRock mix) című új dalából.

A gazdasági elit

kézen fogta Petit,

akit egy fél ország megutált,

küldtek néhány nagykutyát,

biztos azért frusztrált

mert felszántja a pusztát,

aztán jönnek a nagymenők,

lenézik a tiszás vezetőt.

 

Vodafone, Blackrock, Shell

Peti meg csak Diákhitel

Bajnai  az arcába nevet,

főnöke csak pornósoknak lehet.

 

Feltűnt néhány globalista,

Anita meg a Kapitány Pista,

őket küldték a multik,

a nemzeti vonal most ugrik.

Wellor új slágergyanús számát itt hallgathatják meg:

Ez az új dal egész biztos, hogy nem fog tetszeni sem Magyar Péternek, sem a perverzmosolyú magyar Jockey Ewingnak. 

Wellor ismét bizonyított, vajon mikor csap le újra?

Borítókép: Wellor új dalának YouTube-os nyitóképe (Fotó: Képernyőkép)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

idezojelekkormány

Csalárd hízelgés a fideszeseknek

idezojelekAthén

Athéni demokraták és davosi idióták

idezojelekDelta Force

A venezuelai helyzet (2. rész)

idezojeleknemzet

Magyar Péter önálló mozgást imitál

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Következmények nélküli világ

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

