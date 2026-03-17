Arcpirító hazugságokkal áltatják magukat a tiszások, majd szembejött a valóság

Megdöbbentő csacsisággal állt elő a Tisza Párt egyik elkötelezett támogatója. A trash tartalmakkal a közösségi médiát és a tiszás csoportokat rendszeresen elárasztó férfi most azt állította, hogy a Békemenet tele volt ázsiai bértapsolókkal.

A férfi kiemelte,

jó sokan voltak. De egy dolgot nem értek. Több helyen láttam lelkes ázsiai fiatalokat magyar zászlóval, csoportosan. Nem magyarul beszéltek, láthatóan a rendezvényre jöttek, csinosan felöltözve, kokárdával, magyar zászlóval. Talán nem turisták voltak, de akkor kik?

Nem is kellett több a tiszásoknak, a Magyar Pétert támogató csoportokban azonnal ódákat kezdtek zengeni a Békemenet ázsiai résztvevőiről. Azonban egyik megszólaló, többek között az álhírt elindító Lévai Richárd sem tudott egyetlen egy olyan képet készíteni, amin Békemeneten vonuló ázsiaiak szerepelnek.

A történet azonban számos kommentelő számára is gyanús lett, többen is valamilyen bizonyítékot kértek az állítások igazolására. Ezeket a hozzászólásokat azonban elegánsan figyelmen kívül hagyta a posztoló.