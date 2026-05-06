Olcsó importtal küzd a magyar eper

A magasabb szezon eleji ár ellenére a hazai szamóca mellett szól a minőség. A magyar termelők a gyümölcsöt teljes biológiai érettségében szedhetik le, ami magasabb cukor- és ízanyagtartalmat eredményez. Az import esetében a hosszú szállíthatóság és a pultállóság gyakran fontosabb szempont, mint az intenzív íz, ezért sok fogyasztó már a szezon elején is a drágább, de frissebb és zamatosabb magyar árut választja.