A magasabb szezon eleji ár ellenére a hazai szamóca mellett szól a minőség. A magyar termelők a gyümölcsöt teljes biológiai érettségében szedhetik le, ami magasabb cukor- és ízanyagtartalmat eredményez. Az import esetében a hosszú szállíthatóság és a pultállóság gyakran fontosabb szempont, mint az intenzív íz, ezért sok fogyasztó már a szezon elején is a drágább, de frissebb és zamatosabb magyar árut választja.
Olcsó importtal küzd a magyar eper
A hazai szamócaállományok jó állapotban vannak, de a termelőknek idén is komoly piaci kihívásokkal kell szembenézniük. A korai időszakban megjelenő, jelentősen olcsóbb import eper már most éles árversenyt teremt, ami meghatározza a következő hetek kilátásait a hazai piacon.
