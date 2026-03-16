Rendkívüli

Újabb pert nyert lapunk a Tisza Párt ellen

Bíróság elé áll Hadházy Ákos

Hamarosan megkezdődhet a bíróságon az a becsületsértési eljárás, amit Budai Gyula kezdeményezett Hadházy Ákossal szemben – tudta meg a Magyar Nemzet. A miniszteri biztos azután tette meg a feljelentését, hogy a független képviselő a Parlamentben fellökte őt. Az eljárásnak eddig Hadházy mentelmi joga volt az akadálya, ám ezt az Országgyűlés a napokban felfüggesztette.

Munkatársunktól
2026. 03. 16. 11:47
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután az Országgyűlés múlt héten felfüggesztette Hadházy Ákos mentelmi jogát, megindulhat a bíróságon az a becsületsértési ügy, ami miatt Budai Gyula nyújtott be magánindítványt a Pesti Központi Kerületi Bíróságra (PKKB). Az eljárásnak eddig Hadházy mentelmi joga volt az akadálya, ám ez az Országgyűlés minapi döntésével elhárult.

Budai Gyula azután fordult a PKKB-hoz, hogy Hadházy Ákos néhány hónapja a Parlament folyosóján fellökte őt. A bíróságnak küldött beadványában Budai kifejtette: egy titkos szavazást követően a folyosón észrevette, hogy Hadházy megsértette a házszabályt rendjét, ugyanis videófelvételt készített. Minderre Szűcs Lajos országgyűlési jegyző is figyelmeztette, majd a miniszteri biztos is felszólította Hadházyt, hogy hagyja abba a felvétel készítését. Ezt az ellenzéki képviselő nem tette meg, majd szándékosan fellökte Budai Gyulát.

Budai ezt követően meg is kérdezte Hadházyt, hogy miért kellett őt fellöknie, a politikus pedig válaszával elismerte tettét. Az inzultust egyébként több képviselő is látta, így Hadházy ezt le sem tudná tagadni. A miniszteri biztos azt is kifejtette a beadványban: Hadházy viselkedése alkalmas volt arra, hogy az ő emberi méltóságát és becsületét csorbítsa.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.