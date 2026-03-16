Bíróság elé áll Hadházy Ákos

Miután az Országgyűlés múlt héten felfüggesztette Hadházy Ákos mentelmi jogát, megindulhat a bíróságon az a becsületsértési ügy, ami miatt Budai Gyula nyújtott be magánindítványt a Pesti Központi Kerületi Bíróságra (PKKB). Az eljárásnak eddig Hadházy mentelmi joga volt az akadálya, ám ez az Országgyűlés minapi döntésével elhárult.

Budai Gyula azután fordult a PKKB-hoz, hogy Hadházy Ákos néhány hónapja a Parlament folyosóján fellökte őt. A bíróságnak küldött beadványában Budai kifejtette: egy titkos szavazást követően a folyosón észrevette, hogy Hadházy megsértette a házszabályt rendjét, ugyanis videófelvételt készített. Minderre Szűcs Lajos országgyűlési jegyző is figyelmeztette, majd a miniszteri biztos is felszólította Hadházyt, hogy hagyja abba a felvétel készítését. Ezt az ellenzéki képviselő nem tette meg, majd szándékosan fellökte Budai Gyulát.