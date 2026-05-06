Katzenbach-gyilkosság: hatályon kívül helyezték az elsőfokú ítéletet
Hatályon kívül helyezte a Fővárosi Ítélőtábla a Katzenbach-gyilkosság elsőfokú ítéletét. Katzenbach Imre, az MTK volt labdarúgója 2009-ben tűnt el budapesti otthonából. A rendőrség több mint egy évtizeddel később találta meg a holttestét. A vád szerint meggyilkolták, az emberölésben pedig az ismert rapper, Curtis testvére is részt vett. A vádlottak elsőfokon életfogytiglani fegyházbüntetést kaptak. Az ügy újra a Fővárosi Törvényszékre kerül.
