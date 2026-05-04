Riválisa még Verstappennél is súlyosabb büntetést kapott, változott a miami végeredmény

A Forma–1-es Miami Nagydíj futamának végeredménye:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Lando Norris (brit, McLaren) Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) George Russell (brit, Mercedes) Max Verstappen (holland, Red Bull) Lewis Hamilton (brit, Ferrari) Franco Colapinto (argentin, Alpine) Charles Leclerc (monacói, Ferrari) Carlos Sainz (spanyol, Williams) Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Négy versenyhétvége után Antonelli 100, Russell 80, Leclerc 59, Norris és Hamilton 51-51, Piastri 43, míg Verstappen 26 ponttal áll. A konstruktőröknél a 180 pontos Mercedes vezet a 110 egységgel rendelkező Ferrari és a 94 pontos McLaren előtt.