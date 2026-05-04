Riválisa még Verstappennél is súlyosabb büntetést kapott, változott a miami végeredmény

Az egyéni világbajnoki pontversenyben Charles Leclerc a hátrasorolása ellenére is megtartotta a harmadik pozícióját a következő, május 22. és 24. közötti sprintfutamos Kanadai Nagydíj előtt.
A Forma–1-es Miami Nagydíj futamának végeredménye:
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Lando Norris (brit, McLaren)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- George Russell (brit, Mercedes)
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- Carlos Sainz (spanyol, Williams)
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Négy versenyhétvége után Antonelli 100, Russell 80, Leclerc 59, Norris és Hamilton 51-51, Piastri 43, míg Verstappen 26 ponttal áll. A konstruktőröknél a 180 pontos Mercedes vezet a 110 egységgel rendelkező Ferrari és a 94 pontos McLaren előtt.
