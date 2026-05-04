Riválisa még Verstappennél is súlyosabb büntetést kapott, változott a miami végeredmény

Bőven akadt dolguk a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) versenybíráinak vasárnap este Floridában. A Forma–1-es Miami Nagydíj futama után különböző vizsgálatok után összesen nyolc pilótának volt jelenése. Közülük ketten nem is úszták meg büntetés nélkül: Max Verstappen (Red Bull) így is megtarthatta a pozícióját, Charles Leclerc (Ferrari) viszont két helyet veszített.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 4:07
Max Verstappen időbüntetést kapott, de a végső pozícióját ez nem befolyásolta a Miami Nagydíj futamán Fotó: Getty Images via AFP/Mark Thompson
Az egyéni világbajnoki pontversenyben Charles Leclerc a hátrasorolása ellenére is megtartotta a harmadik pozícióját a következő, május 22. és 24. közötti sprintfutamos Kanadai Nagydíj előtt.

A Forma–1-es Miami Nagydíj futamának végeredménye:

  1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  2. Lando Norris (brit, McLaren)
  3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  4. George Russell (brit, Mercedes)
  5. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  7. Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  9. Carlos Sainz (spanyol, Williams)
  10. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Négy versenyhétvége után Antonelli 100, Russell 80, Leclerc 59, Norris és Hamilton 51-51, Piastri 43, míg Verstappen 26 ponttal áll. A konstruktőröknél a 180 pontos Mercedes vezet a 110 egységgel rendelkező Ferrari és a 94 pontos McLaren előtt.

