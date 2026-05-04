Ikerpárnak hitték őket, kiderült, csak féltestvérek

Az eredmények 2022. február 14-én érkeztek meg – ugyanazon a napon, amikor az édesanyjuk meghalt. A tesztből kiderült, hogy James nem Michelle apja. Hosszas kutatás után Michelle megtalálta biológiai apját, Alexet, aki egy nő testvére, aki korábban az anyjuk barátnője volt. Michelle felvette a kapcsolatot Alex néhány rokonával, akik elmondták neki, hogy a férfi évek óta alkohol- és drogfüggőséggel küzd, és az utcán él.

Később Lavinia is DNS-vizsgálatot végeztetett, azonban abból nemcsak az derült ki, hogy Michelle csak a féltestvére, hanem az is, hogy az ő apja sem James.

Végül megtalálták Lavinia biológiai apját is, egy Arthur nevű férfit Nyugat-Londonban, akivel azóta rendszeresen tartják a kapcsolatot. A testvérek elmondták, hogy már soha nem derül ki, hogy édesanyjuk tudta-e, hogy különböző férfiaktól fogantak. Abban azonban mindketten egyetértenek, hogy kapcsolatuk továbbra is különleges marad.

Ő az ikertestvérem. Ezt semmi sem változtatja meg

– mondta Michelle.

Non-identical twins Michelle and Lavinia Osbourne were born within minutes of each other - but have different dads.



They are the only set of twins with different fathers in the UK.



The DNA results arrived on 14 February 2022 - the same day Michelle and Lavinia's mother died.… pic.twitter.com/6CuU6gQYjW — Tony (@TonyL_01) May 2, 2026

Borítókép: Ikerpár (illusztráció) (Fotó: AFP)