A felismerés különösen megrázó volt Lavinia számára, mert nehéz gyerekkoruk során Michelle jelentette számára az egyetlen biztos pontot. A nők hányattatott gyermekkort tudhatnak maguk mögött, több nevelőotthon és nevelőcsalád is gondoskodott róluk, mivel vér szerinti édesanyjuk gyakran volt távol tőlük. Az anyjuk mindig azt állította, hogy az apjuk egy James nevű férfi, aki nem akart részt venni az életükben. Michelle azonban az évek során egyre inkább kételkedni kezdett édesanyjuk történetében, Michelle ezért egy DNS-tesztet készíttetett.
Ikerpárnak hitték őket, kiderült, csak féltestvérek
Egy DNS-teszt örökre megváltoztatta egy angliai ikerpár életét. Kiderült, hogy a világon dokumentált kevesebb mint két tucat eset egyike az övék, vagyis valójában csak féltestvérek és két külön apától származnak. Ráadásul a családi dráma itt még nem ért végett, hiszen arra is fény derült, hogy egyiküknek sem az a férfi a biológiai apja, akikről az anyjuk korábban azt állította.
Az eredmények 2022. február 14-én érkeztek meg – ugyanazon a napon, amikor az édesanyjuk meghalt. A tesztből kiderült, hogy James nem Michelle apja. Hosszas kutatás után Michelle megtalálta biológiai apját, Alexet, aki egy nő testvére, aki korábban az anyjuk barátnője volt. Michelle felvette a kapcsolatot Alex néhány rokonával, akik elmondták neki, hogy a férfi évek óta alkohol- és drogfüggőséggel küzd, és az utcán él.
Később Lavinia is DNS-vizsgálatot végeztetett, azonban abból nemcsak az derült ki, hogy Michelle csak a féltestvére, hanem az is, hogy az ő apja sem James.
Végül megtalálták Lavinia biológiai apját is, egy Arthur nevű férfit Nyugat-Londonban, akivel azóta rendszeresen tartják a kapcsolatot. A testvérek elmondták, hogy már soha nem derül ki, hogy édesanyjuk tudta-e, hogy különböző férfiaktól fogantak. Abban azonban mindketten egyetértenek, hogy kapcsolatuk továbbra is különleges marad.
Ő az ikertestvérem. Ezt semmi sem változtatja meg
– mondta Michelle.
Borítókép: Ikerpár (illusztráció) (Fotó: AFP)
