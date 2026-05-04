Carragher úgy kiakadt, hogy a Liverpool középpályájáról szinte mindenkit elküldene – és Szoboszlai?

Hova kell a Liverpoolnak igazolnia?

Carragher erre is kitért. – Szeretném, ha a Liverpool visszatérne ahhoz, hogy a megfelelő játékosokat vegye meg a megfelelő összegért, és azokat, akikre jelenleg szükségük van. Nem fogják tudni megismételni a tavaly nyári teljesítményüket, nincs meg hozzá a szükséges bevételük. Nem kell hat-hét játékost igazolniuk, mert az csak további változást jelentene.

Szerintem három olyan játékos van, akiket azonnal be kell illeszteni a csapatba. Mohamed Szalah helyett egy jobbszélső, egy jobbhátvéd és egy középső középpályás szükséges.

A Liverpoolnál erre azonban majd csak az idény végeztével fognak fókuszálni, addig még három Premier League-mérkőzés van hátra, amelyek tét nélküliek aligha lesznek, mert a jövő évi Bajnokok Ligája-indulás továbbra sem biztos. Folytatás szombaton 13.30-kor az idén már két edzőjét elégető Chelsea ellen.