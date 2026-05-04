Carragher úgy kiakadt, hogy a Liverpool középpályájáról szinte mindenkit elküldene – és Szoboszlai?

A Liverpool vasárnap 3-2-re kikapott az ősi rivális Manchester United otthonában a Premier League 35. fordulójában. A MU számára már biztos a Bajnokok Ligája-indulás a következő idényben, a Liverpoolnak továbbra is izgulnia kell. Angliában a Sky Sports stúdiójában a klub egykori játékosa, jelenleg szakértője, Jamie Carragher kiakadt a lefújás után, szerinte luxus, ami a Liverpool középpályáján történik a mostani idényben.

2026. 05. 04. 5:09
Szoboszlai Dominik a lefújás után ismét csalódottan hagyta el a pályát, pedig rajta ezúttal sem múlt semmi Fotó: Gary Oakley Forrás: MTI/EPA
Arne Slot a mostani idényben mindkétszer kikapott a Manchester United ellen (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Carragher a Sky Sports műsorában nem említette meg Szoboszlai Dominikot, de ő messze nem az ilyenfajta luxusjátékos. A magyar középpályás épp ennek az ellenkezője: munkabírása a kiemelkedő, aki a többiek helyett is elvégzi a piszkos munkát. 

Mindez már a Liverpool akadémiáján a fiatal tehetségek számára is példaértékű.

Hova kell a Liverpoolnak igazolnia?

Carragher erre is kitért. – Szeretném, ha a Liverpool visszatérne ahhoz, hogy a megfelelő játékosokat vegye meg a megfelelő összegért, és azokat, akikre jelenleg szükségük van. Nem fogják tudni megismételni a tavaly nyári teljesítményüket, nincs meg hozzá a szükséges bevételük. Nem kell hat-hét játékost igazolniuk, mert az csak további változást jelentene. 

Szerintem három olyan játékos van, akiket azonnal be kell illeszteni a csapatba. Mohamed Szalah helyett egy jobbszélső, egy jobbhátvéd és egy középső középpályás szükséges.

A Liverpoolnál erre azonban majd csak az idény végeztével fognak fókuszálni, addig még három Premier League-mérkőzés van hátra, amelyek tét nélküliek aligha lesznek, mert a jövő évi Bajnokok Ligája-indulás továbbra sem biztos. Folytatás szombaton 13.30-kor az idén már két edzőjét elégető Chelsea ellen.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
