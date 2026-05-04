Miami NagydíjCharles Leclercoscar piastriAndrea Kimi AntonelliF1-es futamForma-1 nyilatkozatokLando NorrisMax VerstappenGeorge RussellLewis Hamilton

Max Verstappen direkt ütközött a Forma–1 „gyilkosával"? Egyértelmű választ adott

Mercedes-győzelmet és kettős McLaren-dobogót hozott az év negyedik Forma–1-es futama. A Miami Nagydíj után a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli sorozatban harmadik sikerének örülhetett, Lando Norris pedig bosszankodott, amiért lemaradt az első helyről. A címvédő csapattársa, Oscar Piastri az utolsó előtti körben lépett fel dobogós helyre, méghozzá Charles Leclerc kárára – a nyolcadik pozícióba visszaesett Ferrari-pilóta leginkább magára volt mérges. Két világbajnok szerzett még pontot, de Max Verstappen (Red Bull) és Lewis Hamilton (Ferrari) sem volt igazán boldog. Ahogyan az immáron húszpontos lemaradásban lévő George Russell (Mercedes) sem.

2026. 05. 04. 5:53
George Russell, Max Verstappen, Forma-1, F1, Forma–1
Russell és Verstappen a Miami Nagydíjon is egymásra talált Forrás: Getty Images via AFP
Charles Leclerc nyolcadikként zárta a Miami Nagydíj futamát. Fotó: AFP/Charly Triballeau

Az összetettben így is harmadik monacói pilóta magára vállalta a felelősséget a hajrábeli hibájáért, és elárulta, hogy csalódott magában. Hozzátette, Piastrit szándékosan engedte el, hogy ő használhassa az előzési módot, ám a támadási kísérletére már nem kerülhetett sor. Leclerc kissé a csapata stratégiáját is kritizálta, szerinte ugyanis túl korán állt ki a bokszutcába kerékcseréért, ezzel pedig a McLarenek előnybe kerültek vele szemben.

A sprintfutam után a versenyen is hetedikként célba érő (csapattársa büntetése miatt végül hatodik) Lewis Hamiltonnak eseménytelenebb futama volt. Ő a balszerencsével indokolta a lemaradását: a rajt után a megpördülő Verstappen miatt fékeznie kellett, majd a Franco Colapintóval (Alpine) való összeérését követően épp annyira sérült az autója, hogy ne tudjon száz százalékon teljesíteni.

Colapinto és Hamilton a teljes futamon egymással csatázott
Colapinto és Hamilton a teljes futamon egymással csatázott. Fotó: AFP/Charly Triballeau

Russell és Verstappen nyilatkozata

Bár Russell és Verstappen végig dobogós hely közelében haladt, a futam alakulását látva lényegében kihozták a maximumot a negyedik és az ötödik pozíció megszerzésével. A brit pilóta már a hétvége közepén megjegyezte, hogy a Mercedes mostani beállításai és a pálya inkább Antonellinek kedveznek, és ez a futamon is látszott. 

Az utolsó köröket George Russell hatodikként kezdte, majd Verstappent és Leclerc-t is úgy előzte meg, hogy összeért riválisa autójával, de még a szabályosság határain belül. Bár elmondása alapján az utolsó tíz körben megtalálta a versenyképes tempót, összességében nem volt elégedett a Miami Nagydíj végeredményével, ugyanakkor megdicsérte Antonellit, akit a következő hetekben igyekszik megelőzni. Ebben főnöke, Toto Wolff is biztos: az osztrák csapatvezető szerint Russell egy „gyilkos", aki az utolsó pillanatig megállíthatatlanul küzd és megy előre.

A futam után felvetődött, hogy Verstappen Russell elleni kemény védekezését segítette, hogy az elmúlt másfél évben több konfliktusuk is volt egymással, és azt is megkérdezték tőle, hogy esetleg szándékosan ment-e neki a britnek, aki később sérült első szárnnyal előzte őt meg végleg. A négyszeres világbajnok egyértelműen elutasította mindezt, szimpla versenybalesetnek minősítette az ütközést, amely később vizsgálattal járt, de büntetéssel nem.

Max Verstappen kitért a rajt utáni pillanatokra is: a megpördülését a ralizásban látottakhoz hasonlította, majd a középmezőnybeli felzárkózásáról úgy beszélt, mintha egy dzsungelben kellett volna utat vágnia magának.

A következő, idénybeli ötödik versenyhétvégére május 22. és 24. között, a sprintfutamos Kanadai Nagydíjon kerül majd sor.

A Forma–1-es Miami Nagydíj pontszerzői:

  1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  2. Lando Norris (brit, McLaren)
  3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  4. George Russell (brit, Mercedes)
  5. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  7. Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  9. Carlos Sainz (spanyol, Williams)
  10. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

A futam összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

 

