Max Verstappen direkt ütközött a Forma–1 „gyilkosával"? Egyértelmű választ adott

Charles Leclerc nyolcadikként zárta a Miami Nagydíj futamát. Fotó: AFP/Charly Triballeau

Az összetettben így is harmadik monacói pilóta magára vállalta a felelősséget a hajrábeli hibájáért, és elárulta, hogy csalódott magában. Hozzátette, Piastrit szándékosan engedte el, hogy ő használhassa az előzési módot, ám a támadási kísérletére már nem kerülhetett sor. Leclerc kissé a csapata stratégiáját is kritizálta, szerinte ugyanis túl korán állt ki a bokszutcába kerékcseréért, ezzel pedig a McLarenek előnybe kerültek vele szemben.

A sprintfutam után a versenyen is hetedikként célba érő (csapattársa büntetése miatt végül hatodik) Lewis Hamiltonnak eseménytelenebb futama volt. Ő a balszerencsével indokolta a lemaradását: a rajt után a megpördülő Verstappen miatt fékeznie kellett, majd a Franco Colapintóval (Alpine) való összeérését követően épp annyira sérült az autója, hogy ne tudjon száz százalékon teljesíteni.

Colapinto és Hamilton a teljes futamon egymással csatázott. Fotó: AFP/Charly Triballeau

Russell és Verstappen nyilatkozata

Bár Russell és Verstappen végig dobogós hely közelében haladt, a futam alakulását látva lényegében kihozták a maximumot a negyedik és az ötödik pozíció megszerzésével. A brit pilóta már a hétvége közepén megjegyezte, hogy a Mercedes mostani beállításai és a pálya inkább Antonellinek kedveznek, és ez a futamon is látszott.

Az utolsó köröket George Russell hatodikként kezdte, majd Verstappent és Leclerc-t is úgy előzte meg, hogy összeért riválisa autójával, de még a szabályosság határain belül. Bár elmondása alapján az utolsó tíz körben megtalálta a versenyképes tempót, összességében nem volt elégedett a Miami Nagydíj végeredményével, ugyanakkor megdicsérte Antonellit, akit a következő hetekben igyekszik megelőzni. Ebben főnöke, Toto Wolff is biztos: az osztrák csapatvezető szerint Russell egy „gyilkos", aki az utolsó pillanatig megállíthatatlanul küzd és megy előre.

A futam után felvetődött, hogy Verstappen Russell elleni kemény védekezését segítette, hogy az elmúlt másfél évben több konfliktusuk is volt egymással, és azt is megkérdezték tőle, hogy esetleg szándékosan ment-e neki a britnek, aki később sérült első szárnnyal előzte őt meg végleg. A négyszeres világbajnok egyértelműen elutasította mindezt, szimpla versenybalesetnek minősítette az ütközést, amely később vizsgálattal járt, de büntetéssel nem.