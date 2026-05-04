Létezik nemzeti minimum

Én két mélyebb okot emelnék ki, amelyekért a magam szintjén is felelősséget vállalok, mert sosem tiltakoztam ellenük, legfeljebb hümmögtem.

Az első: túl messzire ment a központosítás, figyelmen kívül hagytuk a szubszidiaritás elvét, ami százötven éves kereszténydemokrata hagyomány.

A problémákat azon a szinten lehet a legjobban kezelni, ahol keletkeztek. 2010 óta az önkormányzatok szerepe inkább végrehajtó jellegűvé vált, kevesebb önálló döntési jogkörrel. Pénzügyileg stabilabbak lettek, de jobban központosított rendszerben működnek. Csökkent a helyi ügyintézés autonómiája. Egy példa: az állami tulajdonú Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezeli az összes országos közutat, beleértve a főutakat és mellékutakat is. Ha önkormányzati cégek látnák el például a kátyúzást, nem az államra mutogatnának az elégedetlen autósok egy-egy defekt esetén.

Ártott a túl sok konfliktus is – bel- és külföldön egyaránt –, amihez valljuk be, nem vagyunk elég erősek.

Kedvenc mondásom szerint „minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük”. Ha azonban már látszik (és sokak szerint látszott is), hogy nem tudunk nyerni, inkább a veszteség minimalizálására kellett volna törekedni. Be kell látnunk: nem mindenki osztja a nézeteinket. Ha kormányon vagyunk, akkor is teret kell engedni a másként gondolkodóknak.

De most hogyan tovább?

Egyben biztos vagyok: Orbán Viktor nélkül nincs Fidesz, Fidesz nélkül pedig nincs jövő, már csak azért sem, mert egy olyan politikai rendszer, amelyben nincs valódi ellenzék, mindennek mondható, csak demokratikusnak nem.

A pártnak azonban alapjaiban kell megújulnia. A folyamat megkezdődött: Orbán Viktor bölcsen hátrébb húzódott, hogy minden erejét a megújulásra fordíthassa.