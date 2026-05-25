Tóth Alex jövőjéről fontos mondat hangzott el a Premier League-zárás után Angliában

A csapat felemelkedésében kulcsszerepet játszott Andoni Iraola edző, aki egyúttal búcsúzott is a klubtól – úgy hírlik , hogy Pep Guardiola utódjaként a Manchester City élén folytathatja.

– A pezsgő már az öltözőben volt, úgy ünnepeltünk, ahogyan kellett – idézte a BBC Iraolát, miután klubrekordot jelentő 57 ponttal zárták a Premier League-idényt. – Minden másodpercét élveztem a szurkolókkal és a játékosokkal együtt. Nagyszerű így befejezni, hogy van mit ünnepelni. Rengeteg ember támogatott engem ebben a három évben. Most iskolai szünet van a gyerekeknek, így júliusig Bournemouth-ban maradok. Holnap a stábbal ünneplek, aztán legalább egy hétre hazamegyek, és nyugodtan átgondolom, mi legyen a következő lépés.

Így pezsgőztek az öltözőben a Bournemouth játékosai: