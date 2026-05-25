Tóth AlexAFC BournemouthPremier League

Tóth Alex jövőjéről fontos mondat hangzott el a Premier League-zárás után Angliában

Közel három hónap után Tóth Alex újra a kezdőcsapatban lépett pályára a Premier League-ben. A bajnokság záró fordulójában az AFC Bournemouth a magyar középpályással a soraiban 1-1-es döntetlent játszott a Nottingham Forest ellen vasárnap. Pezsgőfürdőben úszott az öltöző a lefújás után, a búcsúzó Andoni Iraola edző bejuttatta az Európa-ligába a csapatot, a helyi sajtó pedig Tóth Alex jövőjéről osztott meg fontos jóslatot.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 9:42
Közel három hónap után újra a kezdőcsapatban lépett pályára Tóth Alex a Bournemouth-ban Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A csapat felemelkedésében kulcsszerepet játszott Andoni Iraola edző, aki egyúttal búcsúzott is a klubtól – úgy hírlik , hogy Pep Guardiola utódjaként a Manchester City élén folytathatja.

– A pezsgő már az öltözőben volt, úgy ünnepeltünk, ahogyan kellett – idézte a BBC Iraolát, miután klubrekordot jelentő 57 ponttal zárták a Premier League-idényt. – Minden másodpercét élveztem a szurkolókkal és a játékosokkal együtt. Nagyszerű így befejezni, hogy van mit ünnepelni. Rengeteg ember támogatott engem ebben a három évben. Most iskolai szünet van a gyerekeknek, így júliusig Bournemouth-ban maradok. Holnap a stábbal ünneplek, aztán legalább egy hétre hazamegyek, és nyugodtan átgondolom, mi legyen a következő lépés.

Így pezsgőztek az öltözőben a Bournemouth játékosai:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Fodor Gábor nem teketóriázott: nagyon keményen nekiment Magyar Péter tervének

Csépányi Balázs avatarja

„Ez a javaslat jogilag nem áll meg.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.