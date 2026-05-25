F1Forma-1 Kanadai NagydíjValtteri BottasGeorge Russell

Utólagos büntetések a Forma–1-ben Kanadában, a szégyenkező Russell is érintett

Kimi Antonelli nyerte meg a Forma–1-es Kanadai Nagydíjat magyar idő szerint vasárnap késő este, csapattársa pedig a versenybírák elé állt a leintés után. A Mercedes kieső versenyzője, George Russell dühében a pályára dobta a fejtámaszt a leálló autóból, amiért pénzbüntetést kapott. Az FIA két utólagos időbüntetést is kiosztott a Kanadai Nagydíj után, amelyek közül Valtteri Bottas szankciója megdöbbenést keltett a Forma–1-es paddockban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 8:17
Kimi Antonelli győzött, George Russell kiesett és büntetést kapott a Forma–1-es Kanadai Nagydíjon Fotó: MERT ALPER DERVIS Forrás: ANADOLU
A Forma–1-es Kanadai Nagydíj pontszerzői: 

  1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)  
  2. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 
  3. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 
  5. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 
  6. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 
  7. Liam Lawson (újzélandi, Rcing Bulls) 
  8. Pierre Gasly (francia, Alpine) 
  9. Carlos Sainz (spanyol, Williams) 
  10. Oliver Bearman (brit, Haas) 

