Utólagos büntetések a Forma–1-ben Kanadában, a szégyenkező Russell is érintett

A Forma–1-es Kanadai Nagydíj pontszerzői:
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- Isack Hadjar (francia, Red Bull)
- Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Liam Lawson (újzélandi, Rcing Bulls)
- Pierre Gasly (francia, Alpine)
- Carlos Sainz (spanyol, Williams)
- Oliver Bearman (brit, Haas)
