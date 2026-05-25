A BBC elképesztő mondatokat írt le Szoboszlairól, megvan a Premier League év csapata

Kerkez Milos csak mellékszereplő volt a Liverpool idényzáróján

A Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos a 83. percben állt be Robertson helyére, nem töltött elég időt a pályán, mindkét liverpooli lap hatost adott neki.

„Nehéz elfogadni, hogy Robertson többé nem játszik a Vörösök mezében, és rászolgált arra, hogy Kerkez helyett ő kapjon lehetőséget” – jegyezte meg vele kapcsolatban a thisisanfield.com.