Öt vizsgálóbizottságot állíthat fel a tiszás parlament, jön a lex Orbán vitája is

Korábban a Tisza Párt azzal indokolta az elképzelést, hogy korlátozni kell a hatalomkoncentrációt, mostanra azonban egyre inkább az látszik: Orbán Viktor visszatérésétől félnek a Tisza Pártban.

A migrációs paktum megalapozása

A javaslat emellett megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Gulyás Gergely korábban különösen aggasztónak nevezte az alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének teljes törlését. A politikus szerint ezzel a kormánytöbbség nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését készíti elő, hanem azt az alkotmányos alapot is felszámolja, amely eddig lehetővé tette a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlással szembeni fellépést. Gulyás Gergely kifejtette, mindebből az következik, hogy

a Tisza-kormány hosszabb távon el akarja fogadni az európai migrációs paktumot.

Gulyás úgy véli, ez nemcsak Magyarország érdekeivel ellentétes, hanem a Tisza Párt kampányban tett ígéreteivel is szembemegy, hiszen korábban azt állították, hogy a Fidesz–KDNP-kormányok által képviselt szigorú migrációs politikán nem változtatnának.