tiszaalaptörvényOrbán ViktorTisza-kormányparlament

Öt vizsgálóbizottságot állíthat fel a tiszás parlament, jön a lex Orbán vitája is

A parlament kedden kezdi meg munkáját, és az ülésnap várhatóan Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. A képviselők több, a Tisza Párt által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról is dönthetnek. Megvitatják emellett az alaptörvény módosítását is, amelyet Orbán Viktor eltiltására találtak ki.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 5:52
parlament, munka Teknős Miklós
Korábban a Tisza Párt azzal indokolta az elképzelést, hogy korlátozni kell a hatalomkoncentrációt, mostanra azonban egyre inkább az látszik: Orbán Viktor visszatérésétől félnek a Tisza Pártban.

 

A migrációs paktum megalapozása

A javaslat emellett megalapozza a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.

Gulyás Gergely korábban különösen aggasztónak nevezte az alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének teljes törlését. A politikus szerint ezzel a kormánytöbbség nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését készíti elő, hanem azt az alkotmányos alapot is felszámolja, amely eddig lehetővé tette a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlással szembeni fellépést. Gulyás Gergely kifejtette, mindebből az következik, hogy

a Tisza-kormány hosszabb távon el akarja fogadni az európai migrációs paktumot.

Gulyás úgy véli, ez nemcsak Magyarország érdekeivel ellentétes, hanem a Tisza Párt kampányban tett ígéreteivel is szembemegy, hiszen korábban azt állították, hogy a Fidesz–KDNP-kormányok által képviselt szigorú migrációs politikán nem változtatnának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
