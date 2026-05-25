Felmérhetetlen hatása lehetett annak, hogy az év elejére Orbán-ellenes könnyűzenei számok lepték el az internetet

Az első fecske
Az új, szélsőséges irányzat egyik úttörője Krúbi volt. Noha már a 2017-es Getszifürdő és a 2018-as Orbán, verd ki a Ferinek című dalainak is elég obszcén volt a stílusa, ezek a 700 ezer feletti megtekintésük ellenére sem keltettek különösebb figyelmet, kvázi trollkodásként könyvelte el őket a publikum. A Getszifürdőben egyébként már erős gyűlöletkeltés, gyomorforgató alpáriság jelent meg, például így: „A kis Ráhel elolvasta a verzémet, s hirtelen mindent megértett, a vécé elé letérdelt, az apja g…cijét a csészéről felszedte nyelvével.”
Krúbinak 2023-ra sikerült elérnie, hogy a közönség látványosan rezonáljon erre a stílusra. A „mocskos Fidesz” rigmust skandálta a tömeg, amikor a zenész a Mert a Fidesz az úr című produkcióját adta elő, amelynek részeként hatalmas Fidesz-felirat előtt magasba emelt egy Orbán Viktor-bábot. A Puzsér Róbert által szervezett, idei április 10-i Rendszerbontó nagykoncerten Krúbi a Sisi nevű énekesnővel közösen is előadott egy produkciót, amely közben az állítólagos pedofil Zsolt bácsit is emlegették.
Utóbbi témaválasztás nagyon is fontos: ugyan mára lényegében kiderült, hogy Zsolt bácsi nem is létezik, az ellenzéki térben azonban a választás előtt hatalmas felületet kapott a téma, és nemcsak a hagyományos médiában, hanem egyes influenszereknél is.
Erre cikksorozatunk negyedik részében kitértünk, az elsőben pedig arra, hogy az influenszerek azért számítanak hatékony szereplőnek a politikai kampányban, mert követőik hitelesnek, megbízhatónak tartják őket. A zenészekkel hasonló a helyzet: a közönség sokszor bizonyosan könnyebben azonosul szeretett előadója politikai nézetével, mint akár egy fizetett politikai hirdetés mondanivalójával.
A nagyágyúk
A konzervatív kormány elleni támadást színpadra vivő egyik legismertebb név Azahriah, akit még a külföldi sajtó is az Orbán-kabinet egyik legismertebb popkulturális kritikusának nevezett. A kritika kifejezés ugyanakkor nem feltétlenül írja le a helyzetet, az énekes ugyanis a gyűlöletkeltésről sem riadt vissza. Egy nyilatkozatában értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz szavazóit, ahogy a számai szövegétől sem idegen a hasonló hangnem. „Konzervatív módon ereszkedhettek majd térdre, a pokolban kijárat nem lesz, reszkethettek végre” – hallható Azahriah Four moods 2 című dalában, amely 2023-as elkészülte óta 2,4 milliós nézettséget ért el a YouTube-on. A dal aktuálpolitikai utalásait erősíti és egyértelművé teszi, hogy közben bejátsszák Pogátsa Zoltán elemző okfejtését arról, hogy „aki uralja egy ország médiáját, az uralja az ország gondolkodását és ezen keresztül uralja az adott országot”. Azahriah hazai népszerűségét jól mutatja, hogy több telt házas nagykoncertet is adott már, köztük három egymást követő estét a Puskás Arénában.
Beillik a sorba Majka is, elsősorban a 2025-ös Csurran, cseppen című száma miatt, amely a YouTube-on jelenleg 33 millió megtekintésnél tart, és ez a rapper 8. legnépszerűbb videója.
A dal ráadásul rekordsebességgel vált virálissá: mindössze négy nap kellett az ötmillió megtekintéshez, 12 nap leforgása alatt pedig már 10 milliónál tartott. Majka ebben egyebek mellett olyan szófordulatokkal igyekezett a Fideszt negatív fényben feltüntetni, mint az „egyre nagyobbak lettünk, mint egy gyülekezet, csak szidnom kellett a melegeket. Röhögtünk a barmokon, hogy ebből van a pénz, csak ígérgetni kell, madzag meg méz”. A rapper ráadásul jó érzékkel csinált reklámot az egyébként is kiválóan futó dalának: egyik koncertjén a szám végén zenésztársával azt játszották el, mintha fejbe lőtték volna. A számban Majka egy korrupt ország korrupt miniszterelnökeként rappel, akit a baloldalon kezdettől Orbán Viktorral azonosítottak. Így a jelenetet minden túlzás nélkül lehetett az akkori miniszterelnök lelövéseként értelmezni. A botrány nem is maradt el.
