Felmérhetetlen hatása lehetett annak, hogy az év elejére Orbán-ellenes könnyűzenei számok lepték el az internetet

A választást megelőző időszakban szinte megszámlálhatatlan mennyiségű előadó adott ki nyílt kormánykritikára, nemritkán gyűlöletkeltő szövegekre épülő zenéket, amelyek nap mint nap azt sulykolták a jórészt fiatal közönségüknek, hogy az Orbán-kormányt meg kell buktatni. A sokszor milliós nézettséget elérő dalok voltaképpen kampányeszközzé váltak, amit már csak az kellően jelez, hogy az ellenzéki média felnagyította, felhangosította az előadókat és a sokszor meglehetősen trágár dalaikat. A Tisza digitális fölényének kialakulásával foglalkozó cikksorozatunk újabb részében azt mutatjuk be, hogyan nőtte ki magát önálló iparággá a Fidesz-kormányt támadó könnyűzenei hullám, és mely előadók vitték ez ügyben a zászlót.

2026. 05. 25. 6:27
Az első fecske

Az új, szélsőséges irányzat egyik úttörője Krúbi volt. Noha már a 2017-es Getszifürdő és a 2018-as Orbán, verd ki a Ferinek című dalainak is elég obszcén volt a stílusa, ezek a 700 ezer feletti megtekintésük ellenére sem keltettek különösebb figyelmet, kvázi trollkodásként könyvelte el őket a publikum. A Getszifürdőben egyébként már erős gyűlöletkeltés, gyomorforgató alpáriság jelent meg, például így: „A kis Ráhel elolvasta a verzémet, s hirtelen mindent megértett, a vécé elé letérdelt, az apja g…cijét a csészéről felszedte nyelvével.”

Krúbi

Krúbinak 2023-ra sikerült elérnie, hogy a közönség látványosan rezonáljon erre a stílusra. A „mocskos Fidesz” rigmust skandálta a tömeg, amikor a zenész a Mert a Fidesz az úr című produkcióját adta elő, amelynek részeként hatalmas Fidesz-felirat előtt magasba emelt egy Orbán Viktor-bábot. A Puzsér Róbert által szervezett, idei április 10-i Rendszerbontó nagykoncerten Krúbi a Sisi nevű énekesnővel közösen is előadott egy produkciót, amely közben az állítólagos pedofil Zsolt bácsit is emlegették.

Utóbbi témaválasztás nagyon is fontos: ugyan mára lényegében kiderült, hogy Zsolt bácsi nem is létezik, az ellenzéki térben azonban a választás előtt hatalmas felületet kapott a téma, és nemcsak a hagyományos médiában, hanem egyes influenszereknél is. 

Erre cikksorozatunk negyedik részében kitértünk, az elsőben pedig arra, hogy az influenszerek azért számítanak hatékony szereplőnek a politikai kampányban, mert követőik hitelesnek, megbízhatónak tartják őket. A zenészekkel hasonló a helyzet: a közönség sokszor bizonyosan könnyebben azonosul szeretett előadója politikai nézetével, mint akár egy fizetett politikai hirdetés mondanivalójával.

A nagyágyúk

A konzervatív kormány elleni támadást színpadra vivő egyik legismertebb név Azahriah, akit még a külföldi sajtó is az Orbán-kabinet egyik legismertebb popkulturális kritikusának nevezett. A kritika kifejezés ugyanakkor nem feltétlenül írja le a helyzetet, az énekes ugyanis a gyűlöletkeltésről sem riadt vissza. Egy nyilatkozatában értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz szavazóit, ahogy a számai szövegétől sem idegen a hasonló hangnem. „Konzervatív módon ereszkedhettek majd térdre, a pokolban kijárat nem lesz, reszkethettek végre” – hallható Azahriah Four moods 2 című dalában, amely 2023-as elkészülte óta 2,4 milliós nézettséget ért el a YouTube-on. A dal aktuálpolitikai utalásait erősíti és egyértelművé teszi, hogy közben bejátsszák Pogátsa Zoltán elemző okfejtését arról, hogy „aki uralja egy ország médiáját, az uralja az ország gondolkodását és ezen keresztül uralja az adott országot”. Azahriah hazai népszerűségét jól mutatja, hogy több telt házas nagykoncertet is adott már, köztük három egymást követő estét a Puskás Arénában.

Beillik a sorba Majka is, elsősorban a 2025-ös Csurran, cseppen című száma miatt, amely a YouTube-on jelenleg 33 millió megtekintésnél tart, és ez a rapper 8. legnépszerűbb videója. 

A dal ráadásul rekordsebességgel vált virálissá: mindössze négy nap kellett az ötmillió megtekintéshez, 12 nap leforgása alatt pedig már 10 milliónál tartott. Majka ebben egyebek mellett olyan szófordulatokkal igyekezett a Fideszt negatív fényben feltüntetni, mint az „egyre nagyobbak lettünk, mint egy gyülekezet, csak szidnom kellett a melegeket. Röhögtünk a barmokon, hogy ebből van a pénz, csak ígérgetni kell, madzag meg méz”. A rapper ráadásul jó érzékkel csinált reklámot az egyébként is kiválóan futó dalának: egyik koncertjén a szám végén zenésztársával azt játszották el, mintha fejbe lőtték volna. A számban Majka egy korrupt ország korrupt miniszterelnökeként rappel, akit a baloldalon kezdettől Orbán Viktorral azonosítottak. Így a jelenetet minden túlzás nélkül lehetett az akkori miniszterelnök lelövéseként értelmezni. A botrány nem is maradt el.

Beindult a gyár

A Csurran, cseppen megjelenése után többen azt feltételezték, hogy Majka csupán az ellenzéki érzületet akarta meglovagolni és pusztán a pénzért írta meg a számot. Akárhogy is, a dal sikere után mintha iparszerűvé vált volna a Fideszt és a konzervatív kormányt lejárató zenék és videóklipek gyártása. Ennek a trendnek az egyik éllovasa a Központi hatalom nevű formáció. A 2012-ben alakult zenekar a 2010-es évek közepén még inkább általános politikai-szatirikus produkciókat készített, s csak időnként figuráztak ki Fidesz-közeli celebeket és közéleti szereplőket. Az utóbbi bő fél évben azonban hat új dalban is gyalázták a nemzeti kormányt. Olyan erősen átpolitizált, explicit módon fogalmazó számokról van szó, mint a márciusban megjelent Vége című dal, amelyben például ilyen részek szerepelnek: „600 milliárd eltűnt a Nemzeti Bankból, ellopta a Matolcsy. (…) ezek honvédségi gépekkel szállítják Dubajba a közpénzt”, vagy a még ennél is durvább „hazudtak és kilopták a szemeteket, közben felváltva k…rták a gyerekeket”.

A videó két hónap alatt 175 ezres nézettséget ért el a YouTube-on. A márciusban elkészült és 137 ezres megtekintésnél tartó Kereszténydemokrácia című dalban olyan gyalázkodó fordulatok szerepelnek, mint „az eszme konzervatív, mégis más a kifejlet, a képviselő szájába férfiak vizelnek”. 

Hasonló hangnemet képvisel a januári Nagyferó című számuk is, amelyben a Kossuth-díjas művészről azt éneklik, hogy „nem lóg ki a pedofil brigádból”. A becsületsértő dalt közel negyedmillióan nézték meg nem egész öt hónap alatt. A közelmúltban is számos személyeskedésbe menően gyalázkodó dalt tették közzé, s a DPK, a Tóni, a Mészárosék, valamint a Karácsony a Szőlő utcában egyaránt százezer feletti megtekintést produkált.

Gyűlöletkoprodukciók

A Fidesz-ellenes zenekarok sokszor közös produkciókat is jegyeznek, amire egy példa a Daszvidanja című szám. A Központi hatalom és Bankrupt által jegyzett dal úgy kezdődik, hogy „k…rva boldog vagyok, hogy kisz…pott a Fidesz”, s a néhány nappal ezelőtti feltöltése óta 112 ezres megtekintést ért el a YouTube-on. A Bankrupt önállóan is produkált a jobboldali kabinetet lejárató videókat. A Szopóroller, a Szijjártó Péter egykori külügyminisztert kifigurázó Repülős Peti, valamint a Nem jön a vonat mind az utóbbi néhány hónapban készült el, s egyiket sem nézték meg  százezernél kevesebben.

Feltűnő, hogy jó néhány zenekar tett közzé Fidesz-ellenes dalt a választás előtt néhány nappal vagy egy-két hónappal. Ide sorolható az ImrefiaImre Fekete Volga című száma, amely április 9-én került fel a YouTube-ra. 

A dalban olyan szövegrészek szerepelnek, mint a „megremeg a rakpart, ahogy a Dunán át átzúgnak a hidakon a fekete Volgák”, a „rendőrért kiabálsz, de mindenki terrorelhárít”, vagy „a GPS-re nézek, a cél Andrássy út 60”.

A Fekete Kobra március 15-én rukkolt elő a Háborús időkkel, amelyben az előző miniszterelnököt rajzolt karikatúrával gúnyolták és olyan sorokkal pellengérezték ki, mint „Orbán hízhat, míg vigyáz a határvonalaira”. A Szemfényvesztők című klipjük pedig áprilisban jelent meg – a Puzsér-koncerten is ezt a számot adták elő, ahol olyan közbevetésekkel tarkították, mint „f…szszopó fideszes k…csögök, b….sszátok meg”.

A pedofilkártyát is elővették

Ide sorolható a PiszKossuth is. A februárban megjelent dalban a szélsőséges ellenzéki körök által hangoztatott „pedofideszezést” veszik elő: „a gyerekek ártatlanságát rontja meg a tábor, egy halmazban pedofilok, Kaleta Gábor”, valamint „rémálom a Szőlő utcában már ez a mocsok, az áldozat nem hogy érintett, hanem megtaposott”.

A Detto nevű zenekar március 13-án tette közzé a Vége van kicsi című dalt, amellyel egyébként jóval magasabb – 9tvenezres – nézettséget értek el mint a többi produkciójukkal. Noha a videó leírása szerint a „klip nem lejáratás, hanem a szemek felnyitása céljából készült”, már a következő mondatban tolvajnak és pedofilnak nevezték a Fidesz-kormányt, a dalban pedig olyan sorok szerepelnek, mint a „homofóbot játszanak nálunk az öltönyös k…csögök”, miközben a háttérben Szájer József neve olvasható.

Co Lee és Don Sea közös száma, a Sehonnai áprilisban került fel a YouTube-ra, s az olyan szövegrészekből, mint az „úgy táncol, ahogy húzzák, óvakodj free Magyarország, k…rvák sorakozz”, ugyancsak a jobboldali kormány bírálata olvasható ki. Co Lee már korábban is sikeresen próbálkozott Fidesz-kritikus dalokkal: a 2024-es Citadella 650 ezer megtekintést ért el. Figyelemre méltó, hogy a korábbi dal szövege még jóval moderáltabb volt.

Trendlovasok

Chandler B Narkós béke című száma április 3-án jelent meg. A dal a konzervatív kormányt igyekszik diktatórikusnak és szélsőségesen gyűlölködőnek beállítani, egyebek mellett olyan mondatokkal, mint „aki fegyvert küldene, az gyermeket is műt, k…rva anyádér’ nem akarsz békét”, valamint „vámpír tiszásoknak nem jár jogsi, Álljon inkább s…ggükbe a csepelem ülése”. De ide sorolható a „mi Atya, Fiú, Szentlélek nevében jöttünk, Így lendül a magyar ököl honvédő ütésre. Te háborúpárti! Az anyád is f…szra rántanád”, valamint a „poloskakurzus ma végre megdől, Nescafét keverek a porhüvelyedből” rész.

A Mehringer nevű előadó a legnagyobb sikerét köszönheti a Balkán VIP-vel közösen jegyzett dalának. A tavaly júliusban megjelent Szar az élet című számuk 3,3 millió megtekintést ért el eddig. A szövegnek gyakorlatilag minden sorában találhatók a Fideszt támadó aktuálpolitikai utalások, köztük a „velünk vannak a rendőrök, remeg a párt”, a „kussoljon a sajtó, te is, fogd be a szád, jó helyre húzta az x-et a nagymamád”, vagy az „elmarad a választás, mint M1-en az élőkép”. De említhető a „szar az élet, nincsen pénzed, tönkreb…sznak ezek a húszas évek” rész is.

A Mudfieldnek szintén bejött, hogy felkapaszkodott erre a trendre: a tavaly nyáron megjelent A király meztelen című száma mára 300 ezer megtekintés fölött jár. A dalban olyan szövegrészek szerepelnek, mint a „ha befogom a szám, nekik az a bizalom. 

A hazafiakat meg majd hazasiratom, csak a haza siralom”, valamint a „ha feleszméltek, ne feledjétek: elnyomás a neve a betegségnek”, továbbá a „lehet a föld romba dőlt, de a király meztelen – vesszen!”.

A Galaxisok az Örökre elég volt című, 2024 márciusban közzétett számával szintén a Fideszt támadta, méghozzá olyan szövegrészekkel, mint  a „gyűlöletbe és önkívületbe hajszolt tömegek tapsolnak egyre a felemelkedésnek hazudott pusztulásnak örökre elég volt ebből”. Igaz, a dal elérése mérsékelt maradt a maga 55 ezres megtekintésével.

A Beton.Hofi nevű előadó lényegesen népszerűbb, akit egyebek mellett a 2022-es Bagira című dala miatt tartják számon a Fidesz egyik kritikusaként. A dalban szerepel például, hogy „belehalok, milyen szabad ország ez, anyámnak írok sms-t és az Orbán les”. 

Beton Hofi

A szám 20 millió megtekintés felett jár a YouTube-on. A rapper azóta sem hagyta abba a kormánykritikus dalok készítését, a Be vagyok zárva című zene hemzseg a burkolt politikai, kormányellenes utalásoktól a háború témájától kezdve a drogpolitikáig. Hogy a célközönség is gondolta, azt jól mutatja, hogy volt demonstráció, amelyben a szám egyik társadalomkritikus sorát írták transzparensre: „Boci, boci népnek se fül, se farka”.

Leporolt „slágerek”

A trendeknek megfelelően több olyan előadónak is újabb lendületet kapott a Fidesz-ellenes vénája, akik még évekkel ezelőtt próbálkoztak ilyen jellegű dalokkal. – Minden rokon zabál, minden rokon falánk – hangzik el a Puzsér-koncert fellépői közt szereplő Peety 2018-as, Orbán népmese című dalában. Funktasztikus pedig a 2021-es, Terrorveszély című szám vaskos kijelentéseivel vívhatta ki, hogy a Rendszerbontó nagykoncerten énekelhetett. „A megalomán minidiktátorok úgy járnak majd, ahogy a román Ceausescu házaspár”, valamint „Magyarország egy kilyukadt focilabda, te melyik lennél, stróman vagy oligarcha?” – így hangzik kettő a dal sorai közül.

A Hősök nevű formáció a Tűz lesz című, 2013-as száma után tavaly is előrukkolt egy, a nemzeti kormányt és holdudvarát gyalázó dallal. Míg az előző évtized elején készült produkcióban olyan szövegrészek szerepeltek, mint a „ki a fene ez a Hoffman Rózsa? Bezárnám egy hétre a pottyantósba”, addig a 2025-ös Korsó a kútra címűben lapunk publicistáját pécézték ki gyomorforgató módon a „Bayer Zsolt fejébe törlöm a szaros bakancsom” fordulattal. Megjegyzendő, hogy a zenekar Eckü művésznevű tagja keltett botrányt azzal, hogy a Puzsér-koncerten a nemi szervét a tömegnek mutogatva üzent Gulyás Gergelynek.

G Ras A Lázadás Éve című 2017-es számát porolta le a Rendszerbontó nagykoncerten. Az eredeti verzióban szereplő gyalázkodásokat – köztük a „na figyelj, te sunyi felcsúti miniputyin! Tudom, a mutyi neked rutin, de az ország csak bukik a bulin. Úgyhogy ecc-pecc elmehetsz, a végén úgyse te nevetsz” részt – újabb hasonló elemekkel toldotta meg. A Puszi együttes pedig a 12 évvel ezelőtti, Mit Loptál Ma Kolbász Viktor? című számával járt el hasonlóképpen.

Felpörgetve

Érdemes kitérni arra, hogy a Fidesz-ellenes előadók eléréseinek kiterjesztéséhez a balliberális média is jelentősen hozzájárult. Csak a jéghegy csúcsa, hogy az olyan országosan ismert zenészek, mint Majka vagy Azahriah rendszeresen adnak interjút a HVG-nek, a Telexnek és a társaiknak, a többiek pedig szemlézik a jellemzően videós anyagokat, amelyeknek a rövid verzióival a Facebookot és a TikTokot is elárasztják. A baloldali lapok a Fidesz-kritikus előadóknak a kisebb internetes csatornákon, valamint podcastekben történő szerepléseiről is beszámoltak. Erre jó példa a Puzsér Róbert köréhez kapcsolódó Jólvanezígy podcast, amelynek az Azahriah-val elinduló negyedik évada komoly hírverést kapott a Telexen, amellyel egyébként egyfajta partneri viszonyban állnak.

Ráadásul ezekben a műsorokban a zenészek gyakran megemlítetik az elvbarát pályatársaikat – köztük például Krúbit vagy Beton.Hofit – akár egymás koncertjeit reklámozva. A balos sajtó jellemzően az említett celebeknek a közösségi médiában közzétett bejegyzéseiről is beszámol. 

Így történt például az Azahriah és Bayer Zsolt közti csörte kapcsán is, Majka esetében pedig még a kisebb Facebook-szösszeneteket is felkapják. Amennyiben pedig a jobboldali médiában olyan cikkek jelennek meg, amelyekben az említett előadók produkcióinak hangneme ellen emelnek szót, a baloldali médiumok abból is sztorit kreálnak. Az RTL például elemző bevonásával készített műsort arról, hogy Azahriah és Majka „kormányközeli támadások kereszttüzébe kerültek”.  

Cikksorozatunk következő részében a Tisza digitális térbeli előretörésének egyik kulcsmozzanatával, a Facebook-cenzúrával és a politikai hirdetéseknek éppen a választási kampány időszakára élesített tilalmával foglalkozunk.

Borítókép: Majka (Forrás: YouTube)

