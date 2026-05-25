Felmérhetetlen hatása lehetett annak, hogy az év elejére Orbán-ellenes könnyűzenei számok lepték el az internetet

Co Lee és Don Sea közös száma, a Sehonnai áprilisban került fel a YouTube-ra, s az olyan szövegrészekből, mint az „úgy táncol, ahogy húzzák, óvakodj free Magyarország, k…rvák sorakozz”, ugyancsak a jobboldali kormány bírálata olvasható ki. Co Lee már korábban is sikeresen próbálkozott Fidesz-kritikus dalokkal: a 2024-es Citadella 650 ezer megtekintést ért el. Figyelemre méltó, hogy a korábbi dal szövege még jóval moderáltabb volt.

Trendlovasok

Chandler B Narkós béke című száma április 3-án jelent meg. A dal a konzervatív kormányt igyekszik diktatórikusnak és szélsőségesen gyűlölködőnek beállítani, egyebek mellett olyan mondatokkal, mint „aki fegyvert küldene, az gyermeket is műt, k…rva anyádér’ nem akarsz békét”, valamint „vámpír tiszásoknak nem jár jogsi, Álljon inkább s…ggükbe a csepelem ülése”. De ide sorolható a „mi Atya, Fiú, Szentlélek nevében jöttünk, Így lendül a magyar ököl honvédő ütésre. Te háborúpárti! Az anyád is f…szra rántanád”, valamint a „poloskakurzus ma végre megdől, Nescafét keverek a porhüvelyedből” rész.

A Mehringer nevű előadó a legnagyobb sikerét köszönheti a Balkán VIP-vel közösen jegyzett dalának. A tavaly júliusban megjelent Szar az élet című számuk 3,3 millió megtekintést ért el eddig. A szövegnek gyakorlatilag minden sorában találhatók a Fideszt támadó aktuálpolitikai utalások, köztük a „velünk vannak a rendőrök, remeg a párt”, a „kussoljon a sajtó, te is, fogd be a szád, jó helyre húzta az x-et a nagymamád”, vagy az „elmarad a választás, mint M1-en az élőkép”. De említhető a „szar az élet, nincsen pénzed, tönkreb…sznak ezek a húszas évek” rész is.

A Mudfieldnek szintén bejött, hogy felkapaszkodott erre a trendre: a tavaly nyáron megjelent A király meztelen című száma mára 300 ezer megtekintés fölött jár. A dalban olyan szövegrészek szerepelnek, mint a „ha befogom a szám, nekik az a bizalom.

A hazafiakat meg majd hazasiratom, csak a haza siralom”, valamint a „ha feleszméltek, ne feledjétek: elnyomás a neve a betegségnek”, továbbá a „lehet a föld romba dőlt, de a király meztelen – vesszen!”.

A Galaxisok az Örökre elég volt című, 2024 márciusban közzétett számával szintén a Fideszt támadta, méghozzá olyan szövegrészekkel, mint a „gyűlöletbe és önkívületbe hajszolt tömegek tapsolnak egyre a felemelkedésnek hazudott pusztulásnak örökre elég volt ebből”. Igaz, a dal elérése mérsékelt maradt a maga 55 ezres megtekintésével.

A Beton.Hofi nevű előadó lényegesen népszerűbb, akit egyebek mellett a 2022-es Bagira című dala miatt tartják számon a Fidesz egyik kritikusaként. A dalban szerepel például, hogy „belehalok, milyen szabad ország ez, anyámnak írok sms-t és az Orbán les”.

Beton Hofi (Forrás: Facebook)

A szám 20 millió megtekintés felett jár a YouTube-on. A rapper azóta sem hagyta abba a kormánykritikus dalok készítését, a Be vagyok zárva című zene hemzseg a burkolt politikai, kormányellenes utalásoktól a háború témájától kezdve a drogpolitikáig. Hogy a célközönség is gondolta, azt jól mutatja, hogy volt demonstráció, amelyben a szám egyik társadalomkritikus sorát írták transzparensre: „Boci, boci népnek se fül, se farka”.

Leporolt „slágerek”

A trendeknek megfelelően több olyan előadónak is újabb lendületet kapott a Fidesz-ellenes vénája, akik még évekkel ezelőtt próbálkoztak ilyen jellegű dalokkal. – Minden rokon zabál, minden rokon falánk – hangzik el a Puzsér-koncert fellépői közt szereplő Peety 2018-as, Orbán népmese című dalában. Funktasztikus pedig a 2021-es, Terrorveszély című szám vaskos kijelentéseivel vívhatta ki, hogy a Rendszerbontó nagykoncerten énekelhetett. „A megalomán minidiktátorok úgy járnak majd, ahogy a román Ceausescu házaspár”, valamint „Magyarország egy kilyukadt focilabda, te melyik lennél, stróman vagy oligarcha?” – így hangzik kettő a dal sorai közül.

A Hősök nevű formáció a Tűz lesz című, 2013-as száma után tavaly is előrukkolt egy, a nemzeti kormányt és holdudvarát gyalázó dallal. Míg az előző évtized elején készült produkcióban olyan szövegrészek szerepeltek, mint a „ki a fene ez a Hoffman Rózsa? Bezárnám egy hétre a pottyantósba”, addig a 2025-ös Korsó a kútra címűben lapunk publicistáját pécézték ki gyomorforgató módon a „Bayer Zsolt fejébe törlöm a szaros bakancsom” fordulattal. Megjegyzendő, hogy a zenekar Eckü művésznevű tagja keltett botrányt azzal, hogy a Puzsér-koncerten a nemi szervét a tömegnek mutogatva üzent Gulyás Gergelynek.

G Ras A Lázadás Éve című 2017-es számát porolta le a Rendszerbontó nagykoncerten. Az eredeti verzióban szereplő gyalázkodásokat – köztük a „na figyelj, te sunyi felcsúti miniputyin! Tudom, a mutyi neked rutin, de az ország csak bukik a bulin. Úgyhogy ecc-pecc elmehetsz, a végén úgyse te nevetsz” részt – újabb hasonló elemekkel toldotta meg. A Puszi együttes pedig a 12 évvel ezelőtti, Mit Loptál Ma Kolbász Viktor? című számával járt el hasonlóképpen.

Felpörgetve

Érdemes kitérni arra, hogy a Fidesz-ellenes előadók eléréseinek kiterjesztéséhez a balliberális média is jelentősen hozzájárult. Csak a jéghegy csúcsa, hogy az olyan országosan ismert zenészek, mint Majka vagy Azahriah rendszeresen adnak interjút a HVG-nek, a Telexnek és a társaiknak, a többiek pedig szemlézik a jellemzően videós anyagokat, amelyeknek a rövid verzióival a Facebookot és a TikTokot is elárasztják. A baloldali lapok a Fidesz-kritikus előadóknak a kisebb internetes csatornákon, valamint podcastekben történő szerepléseiről is beszámoltak. Erre jó példa a Puzsér Róbert köréhez kapcsolódó Jólvanezígy podcast, amelynek az Azahriah-val elinduló negyedik évada komoly hírverést kapott a Telexen, amellyel egyébként egyfajta partneri viszonyban állnak.

Ráadásul ezekben a műsorokban a zenészek gyakran megemlítetik az elvbarát pályatársaikat – köztük például Krúbit vagy Beton.Hofit – akár egymás koncertjeit reklámozva. A balos sajtó jellemzően az említett celebeknek a közösségi médiában közzétett bejegyzéseiről is beszámol.

Így történt például az Azahriah és Bayer Zsolt közti csörte kapcsán is, Majka esetében pedig még a kisebb Facebook-szösszeneteket is felkapják. Amennyiben pedig a jobboldali médiában olyan cikkek jelennek meg, amelyekben az említett előadók produkcióinak hangneme ellen emelnek szót, a baloldali médiumok abból is sztorit kreálnak. Az RTL például elemző bevonásával készített műsort arról, hogy Azahriah és Majka „kormányközeli támadások kereszttüzébe kerültek”.

Cikksorozatunk következő részében a Tisza digitális térbeli előretörésének egyik kulcsmozzanatával, a Facebook-cenzúrával és a politikai hirdetéseknek éppen a választási kampány időszakára élesített tilalmával foglalkozunk.

