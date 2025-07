Kettétörte a baloldalt, hogy Majka a miniszterelnök lelövését játszotta el szombati koncertjén

Július 19-én Debrecenben lépett fel Majka a Campus fesztiválon, koncertjén előadta a kormánykritikus tartalmú Csurran, cseppen című számát is. A dalban Majka egy korrupt miniszterelnököt formáz meg, a baloldalon a képzeletbeli figurát – Bindzsisztán kormányfőjét – a kezdetektől Orbán Viktorral azonosították.

A debreceni fellépésen a szám végén a koncert egyik közreműködője egy mikrofont tartott Majka fejéhez, eljátszva, hogy főbe lövi a még a számbéli miniszterelnök szerepében parádézó rappert.

Majka, a nagyobb hatás kedvéért, össze is esett a színpadon, ami el is sötétült. A jelenetsor csupán egyféleképpen értelmezhető: Majka erőszakra buzdított a magyar miniszterelnök ellen. A közönség soraiból a koncert közben felhangzottak mocskolódó rigmusok is.

Az előadó szponzorai hallgatásba burkolóztak, nem úgy a Campus fesztivál szervezői, akik a botrányos produkció után elhatárolódtak mindenféle erőszaktól, a politikai felhangoktól, valamint a színpadi produkciók félreértelmezhető műsorelemeitől is.

Magyar és Ruszin-Szendi gyorsan akcióba lendült

A Tisza Párt megszólalói ugyanakkor nem ítélték el Majka felháborító produkcióját. Ehelyett

Magyar Péter a Campus fesztivál békés szórakozásra buzdító szervezőit bírálta, és többek között azt javasolta nekik, hogy ne a fellépőktől és ne a politikai véleménynyilvánítástól határolódjanak el.

Megszólalt Ruszin-Szendi Romulusz is, aki leginkább a mocskolódó rigmusokat kiabálókat védte. Azt ugyanakkor a Tisza Párt egyik politikusa sem említette meg, hogy Majka a miniszterelnök fejbe lövését játszotta el a színpadon.

Előkerültek az „óbaloldaliak” is

A Párbeszéd politikusa, Tordai Bence a kormánypártot hibáztatta: szerinte a Fidesznek nem kellett volna egy egész generációt magára haragítania, és akkor nem történik ilyen. Frakciótársa, a Szikra Mozgalomból jött Jámbor András undorítónak nevezte, hogy a hatalom áldozatot játszik Majka alakítása után. A Tisza útjából elálló Momentum leköszönőben lévő elnöke,

Tompos Márton pedig egészen nyakatekert megközelítést választott és még véletlenül sem a lényegről beszélt.

Inkább arról elmélkedett, hogy a Fidesz reakciója azt bizonyítja, Bindzsisztán miniszterelnöke tényleg Orbán Viktor. Kiss Lászlónak, Óbuda vesztegetéssel gyanúsított, de egy ideje már újra szabad levegőt szívó baloldali polgármesternek lényegében szintén ugyanez jutott az eszébe.

Kiénekelt ugyanakkor a kánonból az MSZP-be két évvel ezelőtt visszatért Csintalan Sándor, aki első körben mindannyiunkkal szembeni bűnnek nevezte Majka megnyilvánulását, majd egy hosszabb bejegyzésben kifejtette, hogy egy előadónak óriási felelőssége van. Csintalan szerint Majkát nem menti fel a bűn alól az, hogy művészi szabadsággal magyarázza tettét.

Megszólaltak a baloldali elemzők is

A Telex korábbi főszerkesztője, az immár influenszerként és politikai elemzőként működő Dull Szabolcs a botrány kapcsán úgy vélekedett: Majka felült a „mocskos Fidesz”-skandálás közhangulatára. A baloldali elemző szerint „politikai szempontból mindkét oldal megtalálta a neki kedvező narratívát: és mindkét oldal keretezésében van igazság. A fideszesek joggal háborodnak fel, ha valaki Orbán Viktor lelövésére utalgat, az ellenzékiek pedig joggal kérik ki maguknak, ha válogatás nélkül sz…rjancsizzák őket.” Dull ezzel Bayer Zsolt cikkére utalt.

Megszólalt Nagy Attila Tibor is, a politológus bár nem tartja humorosnak Majka produkcióját, de elismeréssel adózik az énekes üzleti érzéke előtt. Az elemző szerint manapság az Orbán-ellenességen lehet pénzt keresni.

Tarjányi Péter úgy fogalmazott: „aki nem érzi magát bűnösnek, azt nem zavarja a tükör”. A biztonságpolitikai témák mellett belpolitikával is foglalkozó szakértő úgy véli, az egyéves szám nem Orbán Viktorról szól, de „igen, a dal szól valakiről, valakikről. De az nem a név, hanem a viselkedés alapján ismerhető fel”.

Pottyondy és Alekosz sem maradt csendben

Pottyondy Edina Majka és Petőfi Sándor között vont párhuzamot, és kijelentette, hogy „amikor Majka a Facebookon egy ellenzéki közszereplő megverésére buzdított, vagy amikor Bencsik András a bubuk kivégzéséről fantáziált, semmi bajuk nem volt az erőszakkal”.

A korábbi valóságshow-szereplő Nagy Alekosz bejegyzésében nem Majka színpadi jelentét minősítette, hanem az esetről beszámoló egyes orgánumok működését.

Bennünket ölt meg Majka?

A Magyar Hang újságírója, Ficsor Benedek szerint előfordulhat, hogy ez a „fejbe lőtt” Majka nem Orbán Viktort szimbolizálja, és még csak nem is saját magát, hanem mindenkit, aki ellen a hazája nap mint nap erőszakot követ el. A gondolatmenet nagyjából oda futott ki, hogy „Majka bennünket gyilkolt meg”.

Nem méricskélt és hasonlítgatott ellenben Mandula Viktor. A Nyugati fény alapítója szerint fontos, hogy egy előadó észrevegye a felelősségét és nem szabad hergelnie az embereket: Krúbi, Azahriah, Puzsér Róbert, Pottyondy Edina, Perintfalvi Rita, a Jóvanezígy című podcast készítői, Somogyi András humorista, Majka és a többiek is felelősek lesznek, ha vér fog folyni az országban.

A kormányoldalt paranoiásnak gondoló Juszt László mellett a Hetek főszerkesztő-helyettese is állást foglalt. Kulifai Máté úgy vélekedett, nem lehet „viccelni” politikusok agyonlövésével, és mindannyiunknak elemi érdeke, hogy a kampányidőszak erőszakmentesen, minél kevesebb gyűlölettel és indulattal teljen el. Ebben pedig többek között Majkának is óriási felelőssége van.