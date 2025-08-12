Rendkívüli

A Fehér Ház megerősítette: Trump Zelenszkijjel is tárgyal, ráadásul Putyin előtt

rendőrségmotorVeszprémbaleset

Balesetben meghalt egy motoros Veszprémnél, lezárták az utat

Szentkirályszabadja és Balatonalmádi felé is kerülni kell.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 22:04
Halálos motoros baleset / Forrás: police.hu
Balesetben meghalt egy motoros kedd este Veszprém és Szentkirályszabadja között – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.

Nagy Judit azt mondta: az információk szerint a motoros előzés közben ütközött egy szemből érkező személyautóval. A motort vezető középkorú férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe – tette hozzá.

 

A műszaki mentés és a szemle idejére az útszakaszt a rendőrség lezárta, Veszprémből Szentkirályszabadja, valamint Balatonalmádi felé a környező kerülőutakon lehet eljutni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)

 

