Balesetben meghalt egy motoros Veszprémnél, lezárták az utat

Balesetben meghalt egy motoros kedd este Veszprém és Szentkirályszabadja között – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.
Nagy Judit azt mondta: az információk szerint a motoros előzés közben ütközött egy szemből érkező személyautóval. A motort vezető középkorú férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe – tette hozzá.
A műszaki mentés és a szemle idejére az útszakaszt a rendőrség lezárta, Veszprémből Szentkirályszabadja, valamint Balatonalmádi felé a környező kerülőutakon lehet eljutni.