Balesetben meghalt egy motoros Veszprémnél, lezárták az utat

Balesetben meghalt egy motoros kedd este Veszprém és Szentkirályszabadja között – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.

Nagy Judit azt mondta: az információk szerint a motoros előzés közben ütközött egy szemből érkező személyautóval. A motort vezető középkorú férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe – tette hozzá.