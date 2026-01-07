Deutsch TamásUkrajnaigazság órájaMagyar Péter

Deutsch Tamás az Igazság órájában: Európa totális háborús őrültek háza

Az Ukrajna által benyújtott bődületes összegű, nyolcszázmilliárd dolláros számla is szóba került az Igazság órája legújabb beszélgetésében. Németh Balázs vendége Deutsch Tamás volt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 7:35
Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő volt a vendége Németh Balázsnak az Igazság órája podcastben. A beszélgetésben Ukrajna mellett szó esett arról is, hogy hiába hazudik Magyar Péter, a Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. 

Deutsch Tamás a beszélgetés elején a hóhelyzet kapcsán megjegyezte, a tél sajátossága, hogy előfordulhat, hogy esik a hó. – Én ebben sokkal inkább a szánkózás, a hógolyózás és a hétvégi hóemberépítés lehetőségét látom, mintsem a közlekedési akadályokat, de ettől még a városvezetés álljon végre a két hátsó lábára, és próbálja meg eltakarítani a havat – tette hozzá Karácsony Gergelynek üzenve.

Annak kapcsán, hogy a Fidesz–KDNP kedden bemutatta a fővárosi képviselőjelölt-jelöltjeit, Deutsch Tamás emlékeztetett, hogy Magyarországon már volt olyan választás, amelyen a Tisza Párt és a Fidesz–KDNP is indult. Ez ráadásul két választás volt egy napon: egy önkormányzati és egy európai parlamenti választás. 

És bármennyire is a készségszintű hazugság csapatává vált minden rendű és rangú tiszás közéleti szereplő, 2024-ben a Tiszát mind az önkormányzati választáson, mind pedig az európai parlamenti választáson Budapesten megvertük

– emelte ki az EP-képviselő. Hozzátette, ő most is arra számít, hogy a 16 fővárosi egyéni körzet közül legalább három-negy egyéni körzetben már most, a választások előtt 95 nappal a Fidesz és a KDNP jelöltje vezet a Tisza jelöltjéhez képest, és ezek az esélyek Budapesten még nőni fognak. 

Nagyon jó ez a nagyképű, lekezelő megközelítés, aludjanak csak bele az egészen fantasztikussá dagasztott óriási budapesti választási esélyeik megnyugtató érzésébe. Április 12-én este azt gondolom, hogy sokkal több okunk lesz nekünk itt Budapesten örülni, mint nekik

– fogalmazott Deutsch Tamás.

Az EP-képviselő beszélt arról is, hogy véleménye szerint a tiszás politikusok mélyen lenézik a választópolgárokat, azt gondolják, fel tudják őket annyira hergelni, hogy saját érdekeikkel szemben szavazzanak, a választópolgárok azonban Budapesten is úgy gondolkoznak, hogy olyan körülmények között szeretnének élni továbbra is, mint amilyen körülményeket Európa fővárosai közül ma már nagyon kevés, de ezen kevés fővárosok közül leginkább Budapest tud garantálni. És ez nem a főváros vezetésének köszönhető – jegyezte meg.

Mert ők olyan politikát folytatnának, hogyha országos döntéshozatali helyzetben lennének, hogy Budapestet is elárasztották volna Párizshoz, Berlinhez, Stockholmhoz hasonlóan az illegális migránsok. De itt, ebben a városban még nem kell azon gondolkodni, hogy este 9 vagy 10 óra után hölgyek, hölgytársaság, fiatal lányok, fiatal fiúk kimehetnek-e az utcára, biztonságban vannak-e vagy sem

– emelte ki.  

 

Európát háborúba vinnék

Deutsch Tamás beszélt arról is, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetői eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Mint mondta, ennek az az előzménye, hogy amikor 2022-ben az orosz agresszió miatt kirobbant az ukrajnai háború, akkor utat tévesztettek. Ahelyett, hogy a korábbi, 2014–15-ös orosz–ukrán konfliktushoz hasonlóan a tárgyalásos utat választották volna, Európa amellett köteleződött el, nem kis részben az akkori demokrata Biden-adminisztráció háborúpárti álláspontja miatt, hogy majd az amerikaiakkal a hátuk mögött ezt a háborút sikerrel megvédik. – És egyre mélyebben, mélyebben és mélyebben bocsátkoztak bele ebbe a háborúpárti politikába – tette hozzá a politikus. Emlékeztetett, onnan indultak a támogatások, hogy sisakokat küldtek Ukrajnának, ma pedig már arról beszél Friedrich Merz német kancellár, hogy német katonákat is küldenének az országba.

Totális háborús őrültek háza Európa

– jelentette ki az EP-képviselő. 

Hozzátette, emellett Európa bődületes mennyiségű pénzzel is támogatja Ukrajnát. Mint mondta:  

Több mint 180 milliárd euró akkor, amikor ennek a 180 milliárd euró minden eurócentjének lett volna helye itt az Európai Unión belül a tagállamok gazdaságának a megerősítésére: agrártámogatásra vagy az uniós tagországok védelmi képességének a növelésére, megerősítésére. De nem arra, hogy Ukrajnában a háborúban ezt a pénzt elégessék.

Hozzátette, nagyon fontos döntés volt, hogy hazánk – Szlovákia és Csehország mellett – kimaradt a további kilencvenmilliárd eurót jelentő hadikölcsönből. Arra is emlékeztetett, hogy miután ismét Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke, aki békét akar teremteni, Európa egyedül maradt.

Európa egyedül maradt, és klasszikus politikai gyengeségből nem képesek beismerni a hibájukat, a zsákutcában egyre nagyobb sebességgel és egyre nagyobb intenzitással próbálnak előrehaladni. Még több háború, még több háborúra fordítandó pénz, még nagyobb háborús őrültek háza, és eldöntötték, hogy Európának egy, Ukrajna területén az európai szereplők és Oroszország közötti háborúra kell felkészülni

– emelte ki az EP-képviselő, aki hozzátette: az európai háborúpárti elit nem az ukrajnai háború lezárását akarja, hanem az Ukrajnában dúló orosz–ukrán háború Európa–Oroszország háborúvá való kibővítésében gondolkodnak. Deutsch Tamás hangsúlyozta: a háború eldöntött. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e ebből kimaradni. – Képesek vagyunk-e megtartani Magyarországot egy olyan országnak, amelyik nem vesz részt fegyverszállítással, a háború pénzügyi finanszírozásával, majd előbb-utóbb katonák küldésével ebben az ukrajnai háborús konfliktusban – fogalmazott. A világháborúkra emlékeztetve Deutsch Tamás úgy fogalmazott: – Most, amikor újra ebbe az irányba mennek a dolgok, akkor azoknak a döntéshozóknak a döntéshozatali helyzetben maradására, tartására van szükség, akik garanciát jelentenek arra, hogy Magyarország kimarad. 

A Tisza bele fogja vinni Magyarországot ebbe a háborúba. A Fidesz és Orbán Viktor továbbra is kint fogja tartani. Ez ilyen egyszerű

– szögezte le. 

Annak kapcsán, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt mondta, a Tisza a béke pártja, Deutsch Tamás úgy fogalmazott: évtizedes tapasztalata van arról, hogy a tőről metszett baloldali politikusok készségszinten hogyan hazudnak, így az ég egy adta világon semmi meglepő nincsen abban, hogy a jelenlegi top baloldali párt top baloldali vezetője, Magyar Péter ilyen hazugságokat fogalmaz meg. 

 

Magyar Péter hazudik

– Az az állítás, hogy a Tisza Párt ne szavazta volna meg soha az Európai Parlamentben háború támogatását, eszkalálását jelentő előterjesztést, az nagyon egyszerűen ellenőrizhető hazugság – emelte ki az EP-képviselő.

A Tisza Párt az Európai Unió 2025-ös költségvetéséről szóló szavazáskor 24-ben, majd a 26-os költségvetéséről való szavazáskor 25-ben számtalan olyan módosító javaslatot támogatott, amely több pénzt, több európai uniós támogatást adott az ukrajnai háborúra, a háború eszkalációja mellett döntöttek

– emelte ki Deutsch Tamás, és megjegyezte: Magyar Péter persze személyesen nem, mert nem jár be a munkahelyére az Európai Parlamentbe. Deutsch emlékeztetett: megszavazták azt a részét is az előterjesztésnek, amelyik azt mondja, hogy nem egyszerűen növelni kell az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatást, a háború támogatását, az ukrán állam kiadásainak a támogatását, hanem felső korlát nélküli, az Ukrajna által bejelentett igényeket maximálisan kielégítő mértékű európai támogatásra van szükség. Az EP-képviselő kiemelte, hogy ez azért lényeges, mert a napokban az ukrán miniszterelnök már be is nyújtotta a számlát. 

Erre a Tisza által támogatott európai uniós döntésre alapozva szerinte nyolcszázmilliárd dollárra van szükség a következő tíz évben Ukrajna működéséhez. 

Deutsch Tamás azt is megjegyezte, a Tisza Párt képviselői ugyanígy támogatták a migrációs paktumot is. 

 

Borítókép: Deutsch Tamás (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

