Deutsch Tamás az Igazság órájában: Európa totális háborús őrültek háza

Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő volt a vendége Németh Balázsnak az Igazság órája podcastben. A beszélgetésben Ukrajna mellett szó esett arról is, hogy hiába hazudik Magyar Péter, a Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását.

Deutsch Tamás a beszélgetés elején a hóhelyzet kapcsán megjegyezte, a tél sajátossága, hogy előfordulhat, hogy esik a hó. – Én ebben sokkal inkább a szánkózás, a hógolyózás és a hétvégi hóemberépítés lehetőségét látom, mintsem a közlekedési akadályokat, de ettől még a városvezetés álljon végre a két hátsó lábára, és próbálja meg eltakarítani a havat – tette hozzá Karácsony Gergelynek üzenve.

Annak kapcsán, hogy a Fidesz–KDNP kedden bemutatta a fővárosi képviselőjelölt-jelöltjeit, Deutsch Tamás emlékeztetett, hogy Magyarországon már volt olyan választás, amelyen a Tisza Párt és a Fidesz–KDNP is indult. Ez ráadásul két választás volt egy napon: egy önkormányzati és egy európai parlamenti választás.

És bármennyire is a készségszintű hazugság csapatává vált minden rendű és rangú tiszás közéleti szereplő, 2024-ben a Tiszát mind az önkormányzati választáson, mind pedig az európai parlamenti választáson Budapesten megvertük

– emelte ki az EP-képviselő. Hozzátette, ő most is arra számít, hogy a 16 fővárosi egyéni körzet közül legalább három-negy egyéni körzetben már most, a választások előtt 95 nappal a Fidesz és a KDNP jelöltje vezet a Tisza jelöltjéhez képest, és ezek az esélyek Budapesten még nőni fognak.

Nagyon jó ez a nagyképű, lekezelő megközelítés, aludjanak csak bele az egészen fantasztikussá dagasztott óriási budapesti választási esélyeik megnyugtató érzésébe. Április 12-én este azt gondolom, hogy sokkal több okunk lesz nekünk itt Budapesten örülni, mint nekik

– fogalmazott Deutsch Tamás.

Az EP-képviselő beszélt arról is, hogy véleménye szerint a tiszás politikusok mélyen lenézik a választópolgárokat, azt gondolják, fel tudják őket annyira hergelni, hogy saját érdekeikkel szemben szavazzanak, a választópolgárok azonban Budapesten is úgy gondolkoznak, hogy olyan körülmények között szeretnének élni továbbra is, mint amilyen körülményeket Európa fővárosai közül ma már nagyon kevés, de ezen kevés fővárosok közül leginkább Budapest tud garantálni. És ez nem a főváros vezetésének köszönhető – jegyezte meg.

Mert ők olyan politikát folytatnának, hogyha országos döntéshozatali helyzetben lennének, hogy Budapestet is elárasztották volna Párizshoz, Berlinhez, Stockholmhoz hasonlóan az illegális migránsok. De itt, ebben a városban még nem kell azon gondolkodni, hogy este 9 vagy 10 óra után hölgyek, hölgytársaság, fiatal lányok, fiatal fiúk kimehetnek-e az utcára, biztonságban vannak-e vagy sem

– emelte ki.

Európát háborúba vinnék

Deutsch Tamás beszélt arról is, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetői eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Mint mondta, ennek az az előzménye, hogy amikor 2022-ben az orosz agresszió miatt kirobbant az ukrajnai háború, akkor utat tévesztettek. Ahelyett, hogy a korábbi, 2014–15-ös orosz–ukrán konfliktushoz hasonlóan a tárgyalásos utat választották volna, Európa amellett köteleződött el, nem kis részben az akkori demokrata Biden-adminisztráció háborúpárti álláspontja miatt, hogy majd az amerikaiakkal a hátuk mögött ezt a háborút sikerrel megvédik. – És egyre mélyebben, mélyebben és mélyebben bocsátkoztak bele ebbe a háborúpárti politikába – tette hozzá a politikus. Emlékeztetett, onnan indultak a támogatások, hogy sisakokat küldtek Ukrajnának, ma pedig már arról beszél Friedrich Merz német kancellár, hogy német katonákat is küldenének az országba.

Totális háborús őrültek háza Európa

– jelentette ki az EP-képviselő.