Szalay-Bobrovnicky Kristóf

Egyeztető Törzs: A magyar honvédség elérte a teljes műveleti készenlétet

Az ukránok folytatják a zsarolást és a fenyegetőzést, ezért minden helyzetre felkészülünk! – tette közzé Szalay-Bobrovniczky Kristóf a legújabb videójában. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a békéhez erő kell, folytatják a munkát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 14:09
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Forrás: Facebook
Hetvenöt  végponton felsorakoztak és megerősítették a védelmet – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére létrehozott Egyeztető Törzs folytatta a munkáját, amelyről videót posztolt a honvédelmi miniszter.

 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: 

A Barátság kőolajvezeték Magyarország és Szlovákia csöves energiaellátásának egyetlen forrása. Ezt Ukrajna továbbra is  egyoldalúan zárva tartja annak ellenére, hogy az Európai Unió tagországaival szemben jogi kötelezettsége lenne a folyamatos szállításra. Mivel Ukrajnától minden kitelik, ezért a miniszterelnök úr elrendelte a kritikus infrastruktúránk védelmének megerősítését.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a Magyar Honvédség elérte a teljes műveleti készenlétet, mind a 75 végponton felsorakoztak, és megerősítették ezek védelmét. Szalay-Bobrovniczky Kristóf végül megjegyezte: a békéhez erő kell, folytatják a munkát.

Orbán Viktor kormányfő február 25-én rendelte el  a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Akkor úgy fogalmazott: meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és úgy látta, Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. – Ezért elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítünk. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendeltem a drónrepülési tilalmat – mondta a miniszterelnök.

 

 

