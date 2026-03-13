Az ukránok a magyarok veszélyeztetésével akarnak bábkormányt ültetni Magyarország élére + videó

A XXI. Század Intézet Mindig péntek című podcast sorozatában Jön a Békemenet, fokozódik a tét címmel Halkó Petra és Deák Dániel – az intézet két vezető elemzője – a kampány állását elemzi 30 nappal a választás előtt. A műsorban szó esik a Békemenet fontosságáról, arról, mit üzen egy ilyen kiállás, és milyen hatása lehet mindez a választás kimenetelére.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyes fenyegetése, a Barátság kőolajvezeték elzárása és a közel-keleti konfliktus miatt növekvő általános európai energiaválság rég nem látott aktualitást ad a március 15-i Békemenetnek – olvasható a XXI. Század Intézetnek a műsort beharangozó közleményében, amely arra is emlékeztet, hogy az első Békemenet 2012 januárjában volt, a kezdeményezést az orosz–ukrán háború kitörésével és a sokasodó konfliktusokkal teli világban „utolérte az idő”.

A minden alkalommal többszázezres tömeget megmozgató esemény komoly kiállást jelent a kormány politikája mellett, így sikere az április 12-i választás szempontjából is kulcskérdés

– s erről a podcastban is sok szó esik.

Hogyan áll a kampány 30 nappal a választás előtt? Miért fontos a Békemenet? Mit üzen egy ilyen kiállás? Milyen hatása lehet a választás kimenetelére? Mindezek rendre olyan kérdések, amelyekre Halkó Petra és Deák Dániel, a XXI. Század Intézet két vezető elemzője választ keres a Mindig péntek podcast legfrissebb adásában.

Borítókép: A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)