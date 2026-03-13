Dmitrij Peszkov elárulta, hogy miként lehet enyhíteni az energiapiaci nyomáson

A Kreml szerint az Egyesült Államok lépései az orosz olajszankciók részleges enyhítésével hozzájárulhatnak a globális energiapiac stabilizálásához. Dmitrij Peszkov hangsúlyozta: jelentős mennyiségű orosz olaj nélkül nem lehet érdemben változtatni a világszintű energiapiaci helyzeten.

2026. 03. 13. 16:46
Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője Forrás: AFP
Washington a világ energiapiacának helyzetén igyekszik javítani, ami egybeesik Moszkva érdekeivel – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak, amikor az orosz olaj elleni amerikai szankciók enyhítését kommentálta.

Dmitrij Peszkov szerint jelentős orosz olajmennyiséggel lehet enyhíteni az energiapiaci nyomáson

Úgy véljük, a helyzet magában hordozza annak lehetőségét, hogy globális szinten súlyosbodhat az energetikai válság. Az ilyen (amerikai) lépések bizonyos mértékben hozzájárulnak majd a piac stabilizálásához

 – mondta.

Az amerikai pénzügyminisztérium engedélyezte azon orosz kőolaj és olajszármazékok vásárlását, amelyeket március 12-re már hajóra rakodtak. Az intézkedés április 11-ig érvényes. A szankciók feloldása több mint százmillió hordót érint.

Peszkov elmondta, hogy a Kreml figyelmét nem kerülte el az a bejelentés, miszerint Washington nem tervezi a korlátozásoknak a későbbiekre vonatkozó feloldását. Megjegyezte, hogy jelentős mennyiségű orosz olaj nélkül lehetetlen változtatni az energiapiacok helyzetén.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
