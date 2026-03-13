Washington a világ energiapiacának helyzetén igyekszik javítani, ami egybeesik Moszkva érdekeivel – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak, amikor az orosz olaj elleni amerikai szankciók enyhítését kommentálta.
Dmitrij Peszkov elárulta, hogy miként lehet enyhíteni az energiapiaci nyomáson
A Kreml szerint az Egyesült Államok lépései az orosz olajszankciók részleges enyhítésével hozzájárulhatnak a globális energiapiac stabilizálásához. Dmitrij Peszkov hangsúlyozta: jelentős mennyiségű orosz olaj nélkül nem lehet érdemben változtatni a világszintű energiapiaci helyzeten.
Úgy véljük, a helyzet magában hordozza annak lehetőségét, hogy globális szinten súlyosbodhat az energetikai válság. Az ilyen (amerikai) lépések bizonyos mértékben hozzájárulnak majd a piac stabilizálásához
– mondta.
Az amerikai pénzügyminisztérium engedélyezte azon orosz kőolaj és olajszármazékok vásárlását, amelyeket március 12-re már hajóra rakodtak. Az intézkedés április 11-ig érvényes. A szankciók feloldása több mint százmillió hordót érint.
Peszkov elmondta, hogy a Kreml figyelmét nem kerülte el az a bejelentés, miszerint Washington nem tervezi a korlátozásoknak a későbbiekre vonatkozó feloldását. Megjegyezte, hogy jelentős mennyiségű orosz olaj nélkül lehetetlen változtatni az energiapiacok helyzetén.
Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az FSZB elfogott két orosz állampolgárt
A vádak szerint az ukrán szolgálatoknak gyűjtöttek információkat.
Egy német baloldali képviselő keményen nekiment az ukrán elnöknek
Friedrich Pürner szerint egyet nem érteni lehet Orbán Viktorral, fenyegetni azonban nem lehet.
Zelenszkij maga alatt vágja a fát
Zelenszkij addig kritizálja támogatóit, míg el nem veszíti őket.
Zelenszkij a román elnökkel kötött megállapodást
Katonai drónok közös gyártásáról és energetikai együttműködésről is megegyezett a két ország.
