Lopás miatt folytat eljárást az Ózdi Rendőrkapitányság egy 37 éves helyi férfival szemben – írja a rendőrségi portál. A tolvaj az elmúlt hónapokban öt ingatlanba is betört Ózdon és Farkaslyukon.
Zseblámpa fényére ébredt az éj leple alatt az ózdi ház tulajdonosa, ami utóbb kiderült, ennél is sokkal durvább + videó
Sokak rémálma elevenedett meg.
Volt olyan eset, amikor a ház tulajdonosai a betörő elemlámpájának fényére ébredtek. Máskor pedig a kertben dolgozó sértett nyitva hagyott házából vitt el telefonokat és pénztárcát a besurranó tolvaj.
A férfi üresen álló ingatlanokat is feltört, ahonnan szerszámokat és egyéb műszaki, elektronikai termékeket lopott el. Egy üresen álló házból a tolvaj például elvitt egy telefont is, amivel még a barátnőjét is lefényképezte, majd visszament a tetthelyre, hogy ott újdonsült zsákmányával világítva kutasson további értéktárgyak után. A tulajdonos rokona itt érte tetten a férfit, előle a betörő még el tudott menekülni. Nem úgy a rendőrök elől, akik március 10-én őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyarországon egyedülálló az állatasszisztált gyermekprogram
Újabb siker a gyermekjóléti intézkedésekkel kapcsolatban.
Borult a bili, a pécsi Tisza-sziget tagjai is rájöttek, hogy valójában a régi baloldalnak dolgoznak
A pécsi Tisza-sziget szerint a régi baloldal vette át az irányítást a Tiszában.
Szijjártó Péter: A biztosra kell menni, a nullkilométeres bohócok csak bajt hoznak
Nem szabad kockára tenni a választásokon a Magyarországon eddig elért eredményeket – szögezte le a miniszter.
Lázár János: A Tisza csak arra ad garanciát, hogy a gyűlölet lesz az úr + videó
A politikus szerint az ellenfél sem a nyugdíjak, sem az adórendszer megtartására nem ad garanciát.
