Zseblámpa fényére ébredt az éj leple alatt az ózdi ház tulajdonosa, ami utóbb kiderült, ennél is sokkal durvább + videó

A férfi üresen álló ingatlanokat is feltört, ahonnan szerszámokat és egyéb műszaki, elektronikai termékeket lopott el. Egy üresen álló házból a tolvaj például elvitt egy telefont is, amivel még a barátnőjét is lefényképezte, majd visszament a tetthelyre, hogy ott újdonsült zsákmányával világítva kutasson további értéktárgyak után. A tulajdonos rokona itt érte tetten a férfit, előle a betörő még el tudott menekülni. Nem úgy a rendőrök elől, akik március 10-én őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.