Zseblámpa fényére ébredt az éj leple alatt az ózdi ház tulajdonosa, ami utóbb kiderült, ennél is sokkal durvább + videó

Forrás: Police2026. 03. 13. 17:02
Lopás miatt folytat eljárást az Ózdi Rendőrkapitányság egy 37 éves helyi férfival szemben – írja a rendőrségi portál. A tolvaj az elmúlt hónapokban öt ingatlanba is betört Ózdon és Farkaslyukon. 

Volt olyan eset, amikor a ház tulajdonosai a betörő elemlámpájának fényére ébredtek. Máskor pedig a kertben dolgozó sértett nyitva hagyott házából vitt el telefonokat és pénztárcát a besurranó tolvaj.

A férfi üresen álló ingatlanokat is feltört, ahonnan szerszámokat és egyéb műszaki, elektronikai termékeket lopott el. Egy üresen álló házból a tolvaj például elvitt egy telefont is, amivel még a barátnőjét is lefényképezte, majd visszament a tetthelyre, hogy ott újdonsült zsákmányával világítva kutasson további értéktárgyak után. A tulajdonos rokona itt érte tetten a férfit, előle a betörő még el tudott menekülni. Nem úgy a rendőrök elől, akik március 10-én őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
