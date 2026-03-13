Robbie KeaneFerencvárosWayne RooneyTottenham

Rooney megüzente Keane-nek, a Ferencvárost vagy a Tottenhamet válassza

Robbie Keane bravúrt bravúrra halmoz a Ferencvárossal az Európa-ligában, miközben egykori klubja, a Tottenham Hotspur látványosan szenved, és a kiesés réme fenyegeti a Premier League-ben. Egyre gyakoribb vélemény, hogy a londoniaknak „haza” kellene csábítaniuk a Fradi ír vezetőedzőjét, de Keane helyében Wayne Rooney maradna a helyén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 17:01
Robbie Keane repíti a Ferencvárost Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szenzációt okozott csütörtökön a Ferencváros azzal, hogy az Európa-liga nyolcaddöntőjének első, hazai mérkőzésén 2-0-ra legyőzte a Bragát. Nem ez volt az első ilyen alkalom az idényben, több, esélyesebbnek tartott csapat szurkolói egy életre megtanulhatták a Fradi nevét. Ez persze nemcsak a zöld-fehérek hírnevét öregbíti, hanem a vezetőedző, Robbie Keane önéletrajzában is jól mutat, és a sikerekkel magára irányítja az esetleg új trénert kereső klubok figyelmét. Mint például a Tottenhamét.

A Tottenham szenved, Keane jelentene megoldást a problémákra
Tudor megy vagy marad?

Az ír szakember játékosként éveket húzott le a Spursnél, és továbbra is szívén viseli a gyötrődő együttes sorsát, ami akár a kiesés is lehet, hiszen csak egy ponttal van a vonal fölött a Premier League-ben. A klub edzőváltásokkal igyekszik megoldani a helyzetet, a tavaly nyáron kinevezett Thomas Franket februárban rúgta ki, helyette Igor Tudort nevezte ki, de vannak, akik már a horvát mester leváltását követelik. Arról lehetett hallani, hogy ez csak nyáron következhet be, és akkor Keane jöhetne a helyére, de a Ferencváros vezetőedzője eddig elzárkózott az erre irányuló kérdésekről, mondván, sokat jelent neki a Tottenham, ám ő boldog a Fradinál.

Közben viszont egyre többen és egyre hangosabban sürgetik Tudor kirúgását. Az Arsenal egykori futballistája, Ian Wright és a Manchester United korábbi büszkesége, Gary Neville szerint a Tottenhamnek minél előbb kell lépnie, és akár már a vasárnapi, Liverpool elleni bajnoki előtt meneszteni a horvát menedzsert. Tudor a héten össztűz alá került, miután a 23. születésnapját ma ünneplő Antonín Kinskyt a kezdőcsapatba állította az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőre, miközben a rutintalan cseh kapusnak ez mindössze a harmadik tétmérkőzése volt az idényben. Nem is bírta el a rá nehezedő nyomást, kettőt bakizott a meccs elején, és a 17. percre már 3-0-ra vezettek a spanyolok, Kinskyt pedig lecserélte a mestere – sokak szerint ezekkel a döntésekkel egy csapásra tönkre is tette a fiatal játékos karrierjét. Ráadásul 5-2-re ki is kapott a csapat, és ezzel várhatóan kiesik a BL-ből.

Keane kell a Tottenhamnek, de a Tottenham kell-e Keane-nek?

Wright azt is hozzátette a The Overlap podcastben, hogy a Tottenhamnek egyúttal Keane-t kellene kineveznie. – Mire vár most a Tottenham? Tudod, én mit tennék? Robbie Keane-t hoznám el.

Beszélgetőtársa, Wayne Rooney viszont az ír edző szemszögéből közelítette meg a helyzetet, és ő nemet mondana erre az ajánlatra.

Szerintem kiesnek. Ha én most Robbie Keane helyében lennék, akkor nem mennék a Tottenhamhez, semmiképp nem hagynám ott a munkámat a Tottenham kedvéért 

– magyarázta az angolok legendás csatára, hozzátéve, hogy egy munkanélküli tréner helyében azonban igent mondana.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.