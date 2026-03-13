Rooney megüzente Keane-nek, a Ferencvárost vagy a Tottenhamet válassza

Szenzációt okozott csütörtökön a Ferencváros azzal, hogy az Európa-liga nyolcaddöntőjének első, hazai mérkőzésén 2-0-ra legyőzte a Bragát. Nem ez volt az első ilyen alkalom az idényben, több, esélyesebbnek tartott csapat szurkolói egy életre megtanulhatták a Fradi nevét. Ez persze nemcsak a zöld-fehérek hírnevét öregbíti, hanem a vezetőedző, Robbie Keane önéletrajzában is jól mutat, és a sikerekkel magára irányítja az esetleg új trénert kereső klubok figyelmét. Mint például a Tottenhamét.

A Tottenham szenved, Keane jelentene megoldást a problémákra? (Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto)

Tudor megy vagy marad?

Az ír szakember játékosként éveket húzott le a Spursnél, és továbbra is szívén viseli a gyötrődő együttes sorsát, ami akár a kiesés is lehet, hiszen csak egy ponttal van a vonal fölött a Premier League-ben. A klub edzőváltásokkal igyekszik megoldani a helyzetet, a tavaly nyáron kinevezett Thomas Franket februárban rúgta ki, helyette Igor Tudort nevezte ki, de vannak, akik már a horvát mester leváltását követelik. Arról lehetett hallani, hogy ez csak nyáron következhet be, és akkor Keane jöhetne a helyére, de a Ferencváros vezetőedzője eddig elzárkózott az erre irányuló kérdésekről, mondván, sokat jelent neki a Tottenham, ám ő boldog a Fradinál.

Közben viszont egyre többen és egyre hangosabban sürgetik Tudor kirúgását. Az Arsenal egykori futballistája, Ian Wright és a Manchester United korábbi büszkesége, Gary Neville szerint a Tottenhamnek minél előbb kell lépnie, és akár már a vasárnapi, Liverpool elleni bajnoki előtt meneszteni a horvát menedzsert. Tudor a héten össztűz alá került, miután a 23. születésnapját ma ünneplő Antonín Kinskyt a kezdőcsapatba állította az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőre, miközben a rutintalan cseh kapusnak ez mindössze a harmadik tétmérkőzése volt az idényben. Nem is bírta el a rá nehezedő nyomást, kettőt bakizott a meccs elején, és a 17. percre már 3-0-ra vezettek a spanyolok, Kinskyt pedig lecserélte a mestere – sokak szerint ezekkel a döntésekkel egy csapásra tönkre is tette a fiatal játékos karrierjét. Ráadásul 5-2-re ki is kapott a csapat, és ezzel várhatóan kiesik a BL-ből.