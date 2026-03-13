Tisza PártTárkányi Zsoltkarlendítésnáci karlendítésMagyar Péter

Olyan látványos karlendítést láthatunk Magyar Péter sajtófőnökétől, hogy azt még a régi Jobbik is megirigyelné – mutatjuk!

Nehezen félreérthető karmozdulatot tett a Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt. Magyar Péter emberéről a Hetek hírportálhoz jutott el egy kép, amelyen a férfi látványosan egy náci karlendítést tesz a kamera felé. A Tisza Párt sajtóosztálya is elismerte, hogy Tárkányi van a képen, ugyanakkor bizonygatták: a férfitől a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 16:49
Olyan kép jutott el a Hetek szerkesztőségéhez, amely miatt ismét fájhat Magyar Péter feje. Az olvasójuk által beküldött fotón a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen) fociultráinak egy vonulása látható, amelyen több résztvevő is kart lendít, köztük Tárkányi Zsolt is. Az eset azért is kellemetlen, mert a férfi a Tisza Párt sajtófőnöke és egyben a Hajdú-Bihar megye 01. számú választókerület tiszás jelöltje.  

Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben (Forrás: Hetek)
A lap információi szerint a felvételt egy szurkoló készítette a 2010-es évek elején, egy SZUD-vonulásról. A DVSC legrégebbi és legismertebb szurkoló csoportjának a 2000-es és 2010-es években többször is volt szélsőséges megnyilvánulása, annak idején gyakran zendült fel a lelátókon az „Indul a vonat Auschwitzba…” kezdetű hírhedt antiszemita rigmus is.

A Hetek megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát, ahol megerősítették: Tárkányi Zsolt látható a képen, de bizonygatták: nem náci karlendítésről van szó. 

Mint írták, a felvétel szerintük 2006 tavaszán készült, a kézmozdulat pedig nem náci karlendítés, ugyanis „Tárkányi Zsolttól a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék”. 

Arról, hogy az RTL pártpolitikától „független” újságíróját hogyan szervezték be a Tisza Párt soraiba, ebben a cikkünkben olvashat bővebben.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Mediaworks Bulvár)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
