Olyan látványos karlendítést láthatunk Magyar Péter sajtófőnökétől, hogy azt még a régi Jobbik is megirigyelné – mutatjuk!

Olyan kép jutott el a Hetek szerkesztőségéhez, amely miatt ismét fájhat Magyar Péter feje. Az olvasójuk által beküldött fotón a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen) fociultráinak egy vonulása látható, amelyen több résztvevő is kart lendít, köztük Tárkányi Zsolt is. Az eset azért is kellemetlen, mert a férfi a Tisza Párt sajtófőnöke és egyben a Hajdú-Bihar megye 01. számú választókerület tiszás jelöltje.

Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben (Forrás: Hetek)

A lap információi szerint a felvételt egy szurkoló készítette a 2010-es évek elején, egy SZUD-vonulásról. A DVSC legrégebbi és legismertebb szurkoló csoportjának a 2000-es és 2010-es években többször is volt szélsőséges megnyilvánulása, annak idején gyakran zendült fel a lelátókon az „Indul a vonat Auschwitzba…” kezdetű hírhedt antiszemita rigmus is.

A Hetek megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát, ahol megerősítették: Tárkányi Zsolt látható a képen, de bizonygatták: nem náci karlendítésről van szó.

Mint írták, a felvétel szerintük 2006 tavaszán készült, a kézmozdulat pedig nem náci karlendítés, ugyanis „Tárkányi Zsolttól a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék”.

