Eljárást folytat a rendőrség az ismeretlen helyen tartózkodó Váczi Diána Vivien ügyében – adta hírül a rendőrségi portál.
Eltűnt egy 17 éves lány a XI. kerületből, gőzerővel keresik a rendőrök
A hajáról könnyű megismerni.
Egyelőre úgy tudni, hogy a 17 éves lány a XI. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik, a körözési fotóját ide kattintva nézheti meg.
Váczi Diána Vivien körülbelül 163 centiméter magas, vékony alkatú, barna haja rövid, az egyik oldalon szőkére festve. Az orrában egy karika piercinget visel. Eltűnésekor fekete széldzsekit, fekete, kapucnis kardigánt, fekete topot, fekete hátizsákot, valamint egy bő fazonú pamutnadrágot és egy pár fekete sportcipőt viselt.
Arra kérnek, hogy aki Váczi Diána Vivien tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
