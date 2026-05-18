Titkolózik Havanna? Kuba nem cáfolta a katonai drónok beszerzéséről szóló híreket

Az Axios szerint amerikai hírszerzési információk alapján Kuba 2023 óta több mint 300 katonai drónt szerezhetett be, amelyeket stratégiai pontokon tárolnak a szigeten.

A jelentés szerint kubai tisztviselők arról is egyeztethettek, hogy a drónokat az amerikai guantánamói haditengerészeti bázis, valamint amerikai hajók ellen vethetnék be.

A CiberCuba beszámolója szerint az amerikai kormányzatot különösen aggasztja Havanna, Moszkva és Teherán egyre szorosabb katonai együttműködése. A jelentések szerint kubai katonák is harcolhattak az orosz oldalon Ukrajnában, miközben iráni drónhadviselési tapasztalatok is eljuthattak a kubai vezetéshez.