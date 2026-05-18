Titkolózik Havanna? Kuba nem cáfolta a katonai drónok beszerzéséről szóló híreket

A kubai vezetés nem tagadta, hogy több száz katonai drónt szerezhetett be Oroszországtól és Irántól, csak az ország önvédelemhez való jogára hivatkozott.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 1:00
Carlos Fernandez de Cossio kubai külügyminiszter-helyettes Fotó: AFP
Az Axios szerint amerikai hírszerzési információk alapján Kuba 2023 óta több mint 300 katonai drónt szerezhetett be, amelyeket stratégiai pontokon tárolnak a szigeten. 

A jelentés szerint kubai tisztviselők arról is egyeztethettek, hogy a drónokat az amerikai guantánamói haditengerészeti bázis, valamint amerikai hajók ellen vethetnék be.

A CiberCuba beszámolója szerint az amerikai kormányzatot különösen aggasztja Havanna, Moszkva és Teherán egyre szorosabb katonai együttműködése. A jelentések szerint kubai katonák is harcolhattak az orosz oldalon Ukrajnában, miközben iráni drónhadviselési tapasztalatok is eljuthattak a kubai vezetéshez.

A lap emlékeztetett arra is, hogy John Ratcliffe CIA-igazgató nemrég Havannába látogatott, ahol az amerikai fél állítólag figyelmeztette a kubai vezetést az ellenséges lépések következményeire. Az amerikai védelmi minisztérium szerint Kuba továbbra is nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok számára.

Borítókép: Carlos Fernandez de Cossio kubai külügyminiszter-helyettes (Fotó: AFP)

