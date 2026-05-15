Az Egyesült Államok vádemelésre készül Raúl Castro volt kubai elnök ellen

A kubai légierő 1996. február 24-én lőtte le a miami székhelyű Brothers to the Rescue kubai emigráns aktivista szervezet két repülőgépét a kubai partok közelében. Havanna szerint a Cessna repülőgépek beléptek a kubai légtérbe, az ENSZ légügyi szervezete azonban arra a következtetésre jutott, hogy a gépek nemzetközi vizek felett repültek. A halottak közül hárman amerikai állampolgárok voltak. Több amerikai politikus is szorgalmazta már Castro felelősségre vonását; a sajtóértesülések szerint kongresszusi képviselők azzal vádolják az egykori vezetőt, hogy védelmi miniszterként ő maga adott parancsot a gépek lelövésére. Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója az X-en jelezte, hogy üdvözölné a vádemelést.

Hadd szóljon! Már éppen ideje!

– fogalmazott a politikus. Castro 2018-ban mondott le elnöki tisztségéről, 2021-ben pedig a Kommunista Párt éléről, és azóta nem vesz részt a napi politikában. Fidel Castro öccseként és az 1959-es forradalmi generáció egyik utolsó alakjaként azonban továbbra is nagy tekintélynek örvend az országban. Miguel Díaz-Canel jelenlegi elnök kulcsfontosságú tanácsadójaként tartják számon, és továbbra is komoly befolyással bír a kubai fegyveres erőkben. Az Egyesült Államok és Kuba közötti kapcsolatok az 1959-es forradalom óta feszültek, és Donald Trump amerikai elnök visszatérése óta tovább romlottak: Trump 2025. januári hivatalba lépése után azonnal visszahelyezte Kubát az Egyesült Államok terrorizmust támogató államok listájára.

