Az Egyesült Államok vádemelésre készül Raúl Castro volt kubai elnök ellen

Az Egyesült Államok lépéseket tesz a 94 éves Raúl Castro volt kubai elnök bíróság elé állítása érdekében – közölte a CBS amerikai hírcsatorna kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 14:22
Raúl Castro Fotó: YAMIL LAGE Forrás: AFP
A kubai légierő 1996. február 24-én lőtte le a miami székhelyű Brothers to the Rescue kubai emigráns aktivista szervezet két repülőgépét a kubai partok közelében. Havanna szerint a Cessna repülőgépek beléptek a kubai légtérbe, az ENSZ légügyi szervezete azonban arra a következtetésre jutott, hogy a gépek nemzetközi vizek felett repültek. A halottak közül hárman amerikai állampolgárok voltak. Több amerikai politikus is szorgalmazta már Castro felelősségre vonását; a sajtóértesülések szerint kongresszusi képviselők azzal vádolják az egykori vezetőt, hogy védelmi miniszterként ő maga adott parancsot a gépek lelövésére. Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója az X-en jelezte, hogy üdvözölné a vádemelést. 

Hadd szóljon! Már éppen ideje!

– fogalmazott a politikus. Castro 2018-ban mondott le elnöki tisztségéről, 2021-ben pedig a Kommunista Párt éléről, és azóta nem vesz részt a napi politikában. Fidel Castro öccseként és az 1959-es forradalmi generáció egyik utolsó alakjaként azonban továbbra is nagy tekintélynek örvend az országban. Miguel Díaz-Canel jelenlegi elnök kulcsfontosságú tanácsadójaként tartják számon, és továbbra is komoly befolyással bír a kubai fegyveres erőkben. Az Egyesült Államok és Kuba közötti kapcsolatok az 1959-es forradalom óta feszültek, és Donald Trump amerikai elnök visszatérése óta tovább romlottak: Trump 2025. januári hivatalba lépése után azonnal visszahelyezte Kubát az Egyesült Államok terrorizmust támogató államok listájára.

Borítókép: Raúl Castro volt kubai elnök (Fotó: YAMIL LAGE / AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
