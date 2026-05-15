Az egyik vezető bank módosította a prognózisát – ritka együttállás látható a piacokon

Inflációs előrejelzés

3,4 százalékról 3,0 százalékra módosították a 2026-os átlagos inflációra vonatkozó előrejelzésüket, a 2027-es várakozást pedig 1 tized százalékponttal 3,9 százalékra csökkentették. Habár a közel-keleti konfliktus emelkedő energiaárakat jelent, ez egyelőre nem látszik nagyon erősen az inflációs számokban. Jelenleg is érvényben vannak a védett üzemanyagárak és az árrésstopok. Kiemelték: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint még nem jött el az ideje annak, hogy utóbbit kivezesse az új kormány. A védett üzemanyagárak kivezetése sürgetőbb kérdés lehet az elemzők szerint a készletek esetleges kiürülése miatt, ezért ezt vélhetően már a nyáron meglépi a kormány, így ez fog majd egy nagyobb emelkedést jelenteni.

Az árrésstopok kivezetése akár fokozatos is lehet, így ennek áremelő hatása időben elhúzódó és nem hirtelen nagymértékű. Az erős forint is segít fékezni az inflációt. A jövő évi átlag magasabb lehet, az év eleji bázis eleve nagyon alacsony, ráadásul áthúzódó hatások is szerepet játszhatnak majd a későbbiekben.

MNB alapkamat, költségvetési hiány

Lefelé módosították kamatvárakozásukat:

az idei év végére 5,5 százalékos alapkamatot várnak,

a 2027 év végi várakozásuk azonban továbbra is 5,00 százalék – írja a közlemény.

Párhuzamosan azzal, hogy az inflációs pálya is kedvezőbb lehet a vártnál, a forint árfolyama is kedvez az MNB-nek. Korábbi előrejelzésüket felülvizsgálva megemelik az államháztartási hiányra vonatkozó várakozásukat. 2026-ban a GDP-arányos hiány 6,1 százalékos, 2027-ben 5,2 százalékos lehet, míg korábban idénre 5,6 százalékot, jövőre 4,8 százalékot vártak.

Mit várnak a kormány intézkedéseitől?

Úgy fogalmaznak, az év elején azt láthattuk, hogy a 2026-os hiánycél legnagyobb része már teljesült, a havi hiányadatok sorra okozták a kellemetlen meglepetéseket. Arra számítottak, hogy ez valamilyen szinten lassulhat a következő hónapokban. Az új kormány beígért intézkedései nagymértékben terhelnék a költségvetést, de bizakodásra ad okot, hogy azt hangsúlyozzák, hogy a megvalósítás előtt látniuk kell a költségvetés helyzetét.