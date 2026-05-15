Az egyik vezető bank módosította a prognózisát – ritka együttállás látható a piacokon

A nemzetközi inflációs félelmekkel és emelkedő kötvényhozamokkal szemben Magyarországon erősödtek a kamatcsökkentési várakozások. Ezért az MBH szakértői módosították makrogazdasági előrejelzéseiket. Szerintük a Magyar Nemzeti Bank akár már júniusban kamatot vághat, miközben az inflációs kilátások javultak, a költségvetési hiányra vonatkozó prognózis viszont romlott.

Lengyel Gabriella
2026. 05. 15. 14:21
A forint túlzott erősödése problémákat okozhat. Fotó: Kajdi Szabolcs
Inflációs előrejelzés

3,4 százalékról 3,0 százalékra módosították a 2026-os átlagos inflációra vonatkozó előrejelzésüket, a 2027-es várakozást pedig 1 tized százalékponttal 3,9 százalékra csökkentették. Habár a közel-keleti konfliktus emelkedő energiaárakat jelent, ez egyelőre nem látszik nagyon erősen az inflációs számokban. Jelenleg is érvényben vannak a védett üzemanyagárak és az árrésstopok. Kiemelték: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint még nem jött el az ideje annak, hogy utóbbit kivezesse az új kormány. A védett üzemanyagárak kivezetése sürgetőbb kérdés lehet az elemzők szerint a készletek esetleges kiürülése miatt, ezért ezt vélhetően már a nyáron meglépi a kormány, így ez fog majd egy nagyobb emelkedést jelenteni. 

Az árrésstopok kivezetése akár fokozatos is lehet, így ennek áremelő hatása időben elhúzódó és nem hirtelen nagymértékű. Az erős forint is segít fékezni az inflációt. A jövő évi átlag magasabb lehet, az év eleji bázis eleve nagyon alacsony, ráadásul áthúzódó hatások is szerepet játszhatnak majd a későbbiekben.

 

MNB alapkamat, költségvetési hiány

Lefelé módosították kamatvárakozásukat:

  •  az idei év végére 5,5 százalékos alapkamatot várnak, 
  • a 2027 év végi várakozásuk azonban továbbra is 5,00 százalék – írja a közlemény. 

Párhuzamosan azzal, hogy az inflációs pálya is kedvezőbb lehet a vártnál, a forint árfolyama is kedvez az MNB-nek. Korábbi előrejelzésüket felülvizsgálva megemelik az államháztartási hiányra vonatkozó várakozásukat. 2026-ban a GDP-arányos hiány 6,1 százalékos, 2027-ben 5,2 százalékos lehet, míg korábban idénre 5,6 százalékot, jövőre 4,8 százalékot vártak. 

 

Mit várnak a kormány intézkedéseitől?

Úgy fogalmaznak, az év elején azt láthattuk, hogy a 2026-os hiánycél legnagyobb része már teljesült, a havi hiányadatok sorra okozták a kellemetlen meglepetéseket. Arra számítottak, hogy ez valamilyen szinten lassulhat a következő hónapokban. Az új kormány beígért intézkedései nagymértékben terhelnék a költségvetést, de bizakodásra ad okot, hogy azt hangsúlyozzák, hogy a megvalósítás előtt látniuk kell a költségvetés helyzetét. 

Az áfa-csökkentés lehetősége fennáll idénre, de az szja-csökkentés valószínűleg jövőre tolódik majd, legalábbis a kormányzati kommunikáció ezt sugallja. Úgy gondolják az MBH elemzői, hogy jövőre már érdemben csökkenhet a költségvetési hiány. Az európai uniós források beáramlása közvetve támogathatja a költségvetést, kiadási oldalon pedig nem jelentkeznek majd olyan egyszeri tételek, mint a fegyverpénz kifizetése, ami önmagában a GDP nagyjából fél százalékával rontja idén az egyenleget. Mindemellett a kamatkiadások is a vártnál jobban csökkenhetnek, ami már jövőre 1-2 tized százalékpontot jelenthet a hiány tekintetében. Amennyiben a magyar kormány célja az euró bevezetése, úgy a hiány és az államadósság csökkentése is prioritásként kell, hogy szerepeljen a döntéseknél, ez pedig csökkenő hiánypályát kellene, hogy eredményezzen, a belengetett adócsökkentések és nyugdíjemelés ellenére – írják.
 

Állampapírpiaci hozam

Az elmúlt napokban-hetekben hatalmasat eső állampapírhozamok további csökkenése rövid távon már nem valószínű: a nemzetközi környezetben látható inflációs félelmek, illetve az új kormány előtt álló költségvetési kihívások nem támasztják alá, hogy a már eddig is sokat csökkenő hozamok idén tovább essenek. Emiatt év végére a csütörtök délutáni, 5,5 százalék körüli 10 éves hozam az őszi hónapokra 5,8 százalék körüli szintekre emelkedhet véleményük szerint. Ezt követően azonban további, lassú hozamcsökkenést várnak, így év végére 5,75 százalékos, 2027 végére pedig 5,15 százalékos 10-éves hozamot prognosztizálnak. 
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
