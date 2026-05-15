Volcsanszkelőretörésorosz-ukrán háború

Hatalmas nyomás alá kerültek az ukrán erők

A Volcsanszk környékén zajló harcok új szakaszba léphettek, mivel az orosz források szerint a térségben már Moszkva erői diktálják a tempót. Vitalij Gancsev állítása alapján az ukrán alakulatok morálja mélypontra jutott, és a fronton egyre több katona kerül fogságba.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 14:04
Katonák sziluettje Forrás: AFP
Gancsev szerint jelenleg ebben a térségben folynak a legintenzívebb összecsapások, és állítása alapján az orosz oldal a kezdeményező.

Elmondása szerint a helyszínről, katonáktól és más forrásoktól érkező információk azt mutatják, hogy az ukrán erők morálja rendkívül rossz állapotban van. Hozzátette, hogy a katonákat lényegében magukra hagyták, és a fogságba esett katonák között nyugati zsoldosok is vannak.

Április végén orosz biztonsági szervek arról számoltak be, hogy az ukrán katonai vezetés külföldi zsoldosok Volcsanszk térségébe küldésével igyekezett enyhíteni a harcoló alakulatok nehézségeit.

Oroszország Kijevre zúdította szinte teljes fegyverarzenálját

Korábban adtunk hírt arról, hogy Oroszország május 14-re virradó éjjel a háború eddigi egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen. Az ukrán légierő közlése szerint az orosz hadsereg összesen 56 rakétát és 675 drónt indított, a támadás fő célpontja pedig Kijev volt. A csapások során cirkálórakétákat, ballisztikus és aeroballisztikus rakétákat, valamint többféle drónt is bevetettek.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője szerint Oroszország gyakorlatilag minden rendelkezésére álló fegyvertípust alkalmazott. 

A Sahíd, Gerbera és Italmasz drónok mellett sugárhajtású pilóta nélküli eszközöket és Banderol típusú kóborló lőszereket is használtak. A szóvivő úgy vélte, az orosz hadsereg az úgynevezett tűzszünet időszakát arra használhatta fel, hogy jelentős mennyiségű fegyvert halmozzon fel a mostani támadásokhoz.

Borítókép: Katonák sziluettje (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
