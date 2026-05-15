Norvégia egyeztetne Oroszországgal az Északi-sarkvidék biztonságáról

Miközben a NATO egyre intenzívebben erősíti jelenlétét az Északi-sarkvidéken, Norvégia katonai szintű tárgyalásokat készít elő Oroszországgal a térség stabilitásának fenntartása érdekében. Eközben az Európai Unióban is mind gyakrabban merül fel, hogy hosszú távon elkerülhetetlen lehet a párbeszéd Moszkvával – ezt az álláspontot Orbán Viktor már korábban is következetesen hangsúlyozta.

Forrás: Origo2026. 05. 15. 4:52
Az „U 32” tengeralattjáró az Északi-tenger vizein (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Philip Dulian) Fotó: Philip Dulian Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A szóvivő szerint az orosz és norvég személyzet biztonságának fenntartása hozzájárul a térség stabilitásához is. A bejelentés azért figyelemre méltó, mert Norvégia márciusban még több NATO-tagállammal közösen támogatta a szövetség fokozott északi jelenlétét és hadgyakorlatait, írja az Origo.

Moszkva ugyanakkor rendszeresen bírálja a NATO aktivitását az Északi-sarkvidéken. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő korábban arról beszélt, hogy a NATO lépései miatt az egykor békés régió geopolitikai versenyterületté vált. Áprilisban Alekszandr Grusko arra figyelmeztetett, hogy Oroszország nem hagyja válasz nélkül a NATO északi térségben tapasztalható aktivitását, és Moszkvának megvannak az eszközei az ellenlépésekre.

Norvégia mellett már Brüsszelben is az Oroszországgal való tárgyalás lehetőségéről beszélnek

Az elmúlt időszakban európai politikai körökben is egyre gyakrabban merül fel a tárgyalások szükségessége. Brüsszelben több helyen is felvetődött Angela Merkel neve mint lehetséges közvetítő az Európai Unió és Oroszország közötti egyeztetések során.

Merkel tárgyalhatna Putyinnal? (Fotó: AFP)

A volt német kancellárt sokan azért tartják alkalmas közvetítőnek, mert személyes kapcsolatban állt mind Vlagyimir Putyinnal, mind a nyugati vezetőkkel. Merkel irodája egyelőre nem kommentálta az értesüléseket, azonban a találgatások máris felerősödtek.

A volt kancellár nemrégiben a hamburgi városházán rendezett hagyományos vacsorán arról beszélt, hogy az Európai Uniónak végre saját érdekei mentén kellene politizálnia.

Orbán Viktor már korábban figyelmeztetett

A tárgyalások szükségességéről Orbán Viktor már korábban is beszélt. A leköszönő magyar kormányfő a 2025-ös koppenhágai uniós csúcs után úgy fogalmazott: Európának előbb-utóbb tárgyalnia kell Oroszországgal.

Orbán Viktor szerint „nincs megoldás a frontvonalon, meg fog halni sok százezer ember mind a két oldalon”.

A magyar álláspont régóta az volt, hogy új európai biztonsági rendszerről kellene tárgyalni Moszkvával. Orbán Viktor azt képviselte, hogy hosszú távú megállapodásra lenne szükség Oroszországgal, amelyben Ukrajna helyét is rendezni kellene.

Az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak a koppenhágai Christiansborg-palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején  (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Az Északi-sarkvidéken zajló norvég–orosz egyeztetések és a brüsszeli háttérbeszélgetések is azt mutatják, hogy Európában egyre többen látják: a konfliktus rendezéséhez előbb-utóbb diplomáciai tárgyalásokra lesz szükség Moszkvával.

Borítókép: Az U 32 tengeralattjáró az Északi-tenger vizein (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Philip Dulian) 

