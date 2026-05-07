Lehet az Északi-sarkvidék az új Perzsa-öböl?

Mi történik, ha a világ legfontosabb déli kapui – a Szuezi-csatorna vagy a Hormuzi-szoros – hajózhatatlanná válnak? Hirtelen felértékelődnek az északiak. Függetlenül attól, hogy áprilisban még erősen tarja magát a jég, az északi-tengeri útvonalon (NSR) szokatlanul korai aktivitás látszik idén. Az Arktiszon áthaladó útvonalat – számos előnye ellenére – még mindig a világ tengeri árukereskedelmének csupán elhanyagolható aránya, a 2024–2025-ös adatok alapján 0,35 százaléka érinti.

2026. 05. 07. 11:29
26. február végén kirobbant iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az arktiszi hajózási útvonalak és fosszilis energiahordozó-készletek stratégiai jelentősége felértékelődött Forrás: robertharding via AFP
Az Oroszország északi partjai mentén végigfutó tengeri folyosó elsődlegesen az Európa és Ázsia, illetve az Európa és Oroszország közötti kereskedelemben játszhat szerepet. Ezt azonban nagyban befolyásolják olyan geopolitikai kérdések, mint a Kína és Európa közötti kereskedelem alakulása, illetve a két szereplő elhidegülésének vagy közeledésének bizonytalansága. Emellett az Európa és Oroszország közötti befagyott nemzetközi kapcsolatok jövőbeli enyhülése is hatással lehet a kihasználtságára.

Idén több olyan geopolitikai esemény is történt, amely felhívta a figyelmet az északi-sarkvidéki régió stratégiai fontosságára és jelentős ásványkincseire. Az arktikus térségben elhelyezkedő Grönland szintén rendkívül gazdag nyersanyagokban. 

A sziget feletti ellenőrzés kérdése egyre nagyobb feszültséget okoz a nyugati szövetségi rendszeren belül, az Egyesült Államok és Európa között. Éppen ezért – függetlenül attól, hogy jelenleg a Közel-Keleten, Iránban robbant ki újabb nemzetközi konfliktus – érdemes figyelemmel kísérni a világ e távoli tájait is. Az Északi-sarkvidék hajózási útvonalai és fosszilis energiahordozó-készletei révén, azaz hasonló okokból értékelődik fel, mint a Perzsa-öböl térsége. Ráadásul a globális klímaváltozás következtében elérhetővé váló erőforrások miatt az Arktisz szerepe a jövőben még inkább megkerülhetetlen lesz.

