Lehet az Északi-sarkvidék az új Perzsa-öböl?

Az Oroszország északi partjai mentén végigfutó tengeri folyosó elsődlegesen az Európa és Ázsia, illetve az Európa és Oroszország közötti kereskedelemben játszhat szerepet. Ezt azonban nagyban befolyásolják olyan geopolitikai kérdések, mint a Kína és Európa közötti kereskedelem alakulása, illetve a két szereplő elhidegülésének vagy közeledésének bizonytalansága. Emellett az Európa és Oroszország közötti befagyott nemzetközi kapcsolatok jövőbeli enyhülése is hatással lehet a kihasználtságára.

Idén több olyan geopolitikai esemény is történt, amely felhívta a figyelmet az északi-sarkvidéki régió stratégiai fontosságára és jelentős ásványkincseire. Az arktikus térségben elhelyezkedő Grönland szintén rendkívül gazdag nyersanyagokban.

A sziget feletti ellenőrzés kérdése egyre nagyobb feszültséget okoz a nyugati szövetségi rendszeren belül, az Egyesült Államok és Európa között. Éppen ezért – függetlenül attól, hogy jelenleg a Közel-Keleten, Iránban robbant ki újabb nemzetközi konfliktus – érdemes figyelemmel kísérni a világ e távoli tájait is. Az Északi-sarkvidék hajózási útvonalai és fosszilis energiahordozó-készletei révén, azaz hasonló okokból értékelődik fel, mint a Perzsa-öböl térsége. Ráadásul a globális klímaváltozás következtében elérhetővé váló erőforrások miatt az Arktisz szerepe a jövőben még inkább megkerülhetetlen lesz.