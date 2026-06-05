Ketyeg az árbomba, továbbra is feszült a helyzet az európai agrárpiacon

A NAK sem maradhatott csendben

A hazai folyamatokat elemezve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is felhívta a figyelmet a veszélyekre. A magyar agrárszektor kiemelten érzékenyen reagál ezekre a piaci sokkokra, mivel a növénytermesztésben az inputanyagok jelentik a legjelentősebb költségtételt. Az Európai Bizottság terve a szakmai szervezetek szerint nem ad elég gyors választ a válságra. Spanyolország agrárminisztere szintén elégedetlen a megtett lépésekkel. Luis Planas szerint a jelenlegi uniós intézkedéscsomag önmagában nagyon kevés. A tárcavezető több milliárd eurós azonnali pénzügyi támogatást sürget, hogy a gazdálkodók fenn tudják tartani a folyamatos termelést. A spanyol agráriumnak idén 760 millió euró többletköltséget jelent a drágulás. A mediterrán ország hatalmas mennyiségű alapanyagot kénytelen folyamatosan külföldről behozni. A foszfát hetven százaléka importforrásokból érkezik a spanyol földekre. Az ázsiai térségben Kína a szénre támaszkodik a helyi előállítás során, így az ottani ipart sokkal kevésbé érinti a globális alapanyaghiány. Más tagállamok még a spanyoloknál is jobban függenek a külső beszállítóktól. A termelési stabilitás visszaállítása minden ország közös és kiemelt gazdasági érdeke.