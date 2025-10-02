Orbán Viktor: Tárgyalni kell Oroszországgal

A miniszterelnök szerint az EU-ban az a stratégia, hogy le akarják győzni Oroszországot egy „kifárasztásos háborúban". Magyarország ezzel nem ért egyet, Orbán szerint „nincs megoldás a frontvonalon, meg fog halni sok százezer ember mind a két oldalon".

A magyar álláspont az, hogy tárgyalásokat kellene kezdeni Oroszországgal egy új európai biztonsági rendszerről.

Orbán Viktor szerint:

Nekünk egy hosszú távú megállapodást kellene kitárgyalni az oroszokkal az új európai biztonsági rendszerről, amelyben aztán meg kell találni Ukrajna helyét is.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, de stratégiai partnerséget ajánl helyette. Szerinte „ha egyszer tag vagy, azokat a jogokat többet tőled elvenni nem lehet", és Ukrajna gazdasági hatása az EU-ra kiszámíthatatlan lenne.

Orbán Viktor leszögezte: Amíg egy tagállam is nem áll háborúban, márpedig mi nem állunk, addig az Unió sem állhat háborúban.

Hangsúlyozta: Az amerikaiak most már beálltak az ukránok mögé. Ez azt jelenti, hogy lesz fegyver, és nekünk csak az a dolgunk, hogy ezt a háborút a végsőkig támogassuk, mert nyilvánvaló, szólt az előterjesztés, hogy az oroszoknak elfogy a pénzük, elfogy a gazdasági erejük, Oroszországban emiatt elégedetlenség lesz, és az oroszok ezért el fogják veszíteni a háborút, és majd akkor kell tárgyalni.

Én meghallgattam ezt türelmesen, és mondtam, hogy ez egy hipotézis, hogy az oroszok hamarabb fogynak ki a tartalékaikból, mint mi, legyen szó emberről, pénzről vagy gazdasági teljesítményről, de meg tudnák-e esetleg mondani, hogy ez hány évig fog tartani, amíg ez bekövetkezik. És hogyha tudjuk, hogy hány milliárd euróba fog kerülni. Na, itt van csönd. Tehát van egy olyan stratégia ma az Európai Unióban, amely le akarja győzni Oroszországot egy kifárasztásos háborúban.

– jelentette ki.

Kifejtette: Magyarország szerint a frontvonali győzelemben való reménykedés helyett le kéne ülni, egy delegációt kéne meneszteni az oroszokhoz, és azt kéne mondani, hogy javaslunk egy Európai Unió-Oroszország tárgyalást, aminek fontos része persze az ukrán háború, de nem az egyetlen és nem a legfontosabb része. Nekünk egy hosszú távú megállapodást kellene kitárgyalni az oroszokkal az új európai biztonsági rendszerről, amelyben aztán meg kell találni Ukrajna helyét is, de nem Ukrajna helyéből kell kiindulni, nem a háborúból, hanem abból, hogy fölbomlott az európai biztonsági rendszer, bajban vagyunk, lényegében a világháborús fenyegetés árnyékában élünk.

Ez senkinek nem jó, ezt fejezzük be, és egy megállapodással hozzunk létre erőegyensúlyt és hozzuk vissza a békét Európában.

Orbán Viktor szerint a brüsszeliek, a brüsszeli bürokraták azért akarják ezt a háborút, mert a háborúra hivatkozva lehet központosítani. Még több jogkört lehet elvenni a tagállamoktól, és lehet rengeteg pénzt fölvenni a tagállamok nevében. Tehát lehet egy közös adósságot létrehozni. Ha pedig közös adósság jön létre, akkor a független nemzetállamoknak befellegzett, a közös adósság hozta létre az Egyesült Államokat is.

Van, aki ezért támogatja. Van, aki azért támogatja, mert pénzszaga van. Hát látom, akik fegyvert adnak el, a hadiipart látom, ők a pénz miatt csinálják. Vannak a háttérben rejtőzködve Soros-féle emberek, akik abban reménykednek, hogyha Oroszország valóban elveszíti a háborút, valóban ebben a háborúban ő fárad el hamarabb, és Oroszországban egy belső elégedetlenség és zűrzavar jön létre, akkor megint kinyílik az a lehetőség, ami Jelcin alatt volt, és be lehet menni Oroszországba nagy pénzekkel és nagy vagyonokat lehet csinálni. Szerintem van egy ilyen kör is, egy transzatlanti kör, akik ebben reménykednek. És vannak különböző országok, amelyek meg valóban félnek az oroszoktól, a baltiakat ilyennek gondolom, ők meg azt gondolják, hogy minél jobban kifárasztják az oroszokat, minél jobban lefogyasztják, leharcolják az orosz hadsereget, ők annál nagyobb biztonságban vannak.

– hangsúlyozta a kormányfő.