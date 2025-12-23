Szalai Attila csapatkapitányként nagyot hibázott, klubja egyből száműzné

Hétfő este a Galatasaray hazai pályán simán, 3-0-ra legyőzte a Kasimapsát a török bajnokság 2025-ös utolsó fordulóban. A vendégeknél többek között kezdett Szalai Attila, ráadásul ő viselte a csapatkapitányi karszalagot is – míg a Galatánál Sallai Roland volt a pályán az első perctől. A 27 éves magyar védőnek azonban nem volt jó meccs, a második Galata-gól előtt könnyelműen adta el a labdát saját tizenhatosánál, a címvédő ezt könyörtelenül kihasználta. A Kasimpasa 17 forduló után 15 pontos a bajnokságban, a 16., már kieső helyen lévő Kayserispornak is ugyanennyi pontja van.

Szalai Attila (41) a Galatasaray elleni bajnoki mérkőzést végig a pályán töltötte vasárnap. Fotó: Anadolu

Hétfő este, a mérkőzés másnapján aztán meglepő hírek jelentek meg a török sajtóban.

A török újságíró, Resat Can Özbudak írta meg az X-en (korábbi nevén Twitter), hogy a Kasimpasa nem számol Szalaival, a játékos ügynöke már Isztambulban van, hogy a felek minél hamarabb felbontsák az idény végéig tartó kölcsönszerződést.

Mindez váratlan fordulat lenne a magyar válogatott játékos pályafutásában, aki azért tért vissza Törökországba, hogy újra felépítse magát. Szalai a kezdőcsapatba gyorsan beverekedte magát, 15 mérkőzésen pályára is lépett, s a bizalmat a csapatkapitányi karszalag is jól jelzi. Egyelőre tehát érdemes fenntartásokkal kezelni a hírt.

A török sajtó hétvégén a másik magyar, Sallai Roland jövőjét firtatta. Akkor arról lehetett olvasni, hogy a Premier League-ben szereplő Brentford érdeklődik Sallai iránt.