Szalai Attila csapatkapitányként nagyot hibázott, klubja egyből száműzné

Noha vasárnap még a csapatkapitányi karszalagot viselve vezette ki a csapatát Szalai Attila a török bajnokságban, lehet, hogy a Galatasaray elleni 3-0-s vereség az utolsó mérkőzése volt a Kasimpasánál. A török sajtó hétfő este kezdett el arról cikkezni, hogy Szalai ügynöke már Isztambulban van, hogy a felek felbontsák a kölcsönszerződést.

2025. 12. 23. 8:21
Szalai Attila második törökországi kalandja idő előtt érhet véget
Szalai Attila második törökországi kalandja idő előtt érhet véget Fotó: CEM TEKKESINOGLU
Hétfő este a Galatasaray hazai pályán simán, 3-0-ra legyőzte a Kasimapsát a török bajnokság 2025-ös utolsó fordulóban. A vendégeknél többek között kezdett Szalai Attila, ráadásul ő viselte a csapatkapitányi karszalagot is – míg a Galatánál Sallai Roland volt a pályán az első perctől. A 27 éves magyar védőnek azonban nem volt jó meccs, a második Galata-gól előtt könnyelműen adta el a labdát saját tizenhatosánál, a címvédő ezt könyörtelenül kihasználta. A Kasimpasa 17 forduló után 15 pontos a bajnokságban, a 16., már kieső helyen lévő Kayserispornak is ugyanennyi pontja van.

Szalai Attila (41) a Galatasaray elleni bajnoki mérkőzést végig a pályán töltötte vasárnap
Szalai Attila (41) a Galatasaray elleni bajnoki mérkőzést végig a pályán töltötte vasárnap. Fotó: Anadolu

Hétfő este, a mérkőzés másnapján aztán meglepő hírek jelentek meg a török sajtóban. 

A török újságíró, Resat Can Özbudak írta meg az X-en (korábbi nevén Twitter), hogy a Kasimpasa nem számol Szalaival, a játékos ügynöke már Isztambulban van, hogy a felek minél hamarabb felbontsák az idény végéig tartó kölcsönszerződést.

Mindez váratlan fordulat lenne a magyar válogatott játékos pályafutásában, aki azért tért vissza Törökországba, hogy újra felépítse magát. Szalai a kezdőcsapatba gyorsan beverekedte magát, 15 mérkőzésen pályára is lépett, s a bizalmat a csapatkapitányi karszalag is jól jelzi. Egyelőre tehát érdemes fenntartásokkal kezelni a hírt. 

A török sajtó hétvégén a másik magyar, Sallai Roland jövőjét firtatta. Akkor arról lehetett olvasni, hogy a Premier League-ben szereplő Brentford érdeklődik Sallai iránt. 

Vissza Németországba?

Szalai a nyáron a német Hoffenheimtől került kölcsönbe Törökországba. Marco Rossi szövetségi kapitány is megadta neki ősszel a lehetőséget, mind a hat vb-selejtezőn kezdő volt a hátvéd, a portugálok elleni lisszaboni 2-2-es döntetlen során az első magyar gólt éppen Szalai Attila szerezte. Nagy kérdés, hogy ha a Szalaival kapcsolatos átigazolási hírek igazak, akkor a német klub számít-e a védő szolgálatára. Az elmúlt évek alapján erre nem lenne a válasz, hiszen Szalai 2023-as érkezte óta mindössze négyszer lépett pályára a Hoffenheim színeiben. Kölcsönben játszott már a Freiburgnál és a belga Standard Liege-nél is, nagy sikernek azonban azok az időszakok sem nevezhetők sajnos – két év alatt összesen kilenc mérkőzést játszott.

